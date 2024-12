Thời sự UBND tỉnh Nghệ An ủng hộ Tết Vì người nghèo Xuân Ất Tỵ 2025 Tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 12/2024, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, cùng các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành đã trực tiếp ủng hộ Chương trình Tết Vì người nghèo Xuân Ất Tỵ 2025.

Chuẩn bị đón năm mới và Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung yêu cầu các cấp, ngành, địa phương bám sát tinh thần chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 40 của Ban Bí thư và Chỉ thị số 45 của Thủ tướng Chính phủ; các văn bản của Tỉnh ủy, UBND tỉnh để tổ chức các hoạt động, chương trình, đảm bảo cho nhân dân đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, không để người dân nào không có Tết.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, cùng các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ủng hộ Tết Vì người nghèo Xuân Ất Tỵ 2025. Ảnh: Phạm Bằng

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cũng yêu cầu các cấp, ngành, địa phương phối hợp Ủy ban MTTQ các cấp huy động các nguồn lực, phát huy tinh thần tương thân, tương ái để chăm lo, hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, hộ neo đơn, để làm sao ai cũng có Tết.

Đặc biệt, đẩy nhanh tiến độ xây dựng, sửa chữa nhà cho hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở trước dịp Tết Nguyên đán; thực hiện tốt các chính sách cho đối tượng người có công, gia đình chính sách, đảm bảo an sinh xã hội cho các đối tượng yếu thế.

Lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh Nghệ An ủng hộ Tết Vì người nghèo Xuân Ất Tỵ 2025. Ảnh: Phạm Bằng

Tổ chức các chương trình văn nghệ, thể thao chào đón năm mới, mừng Đảng, mừng Xuân vui tươi, lành mạnh, an toàn, hiệu quả, thiết thực; quan tâm phòng, chống dịch bệnh; đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự, đặc biệt là dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2025.

Trước đó, ngày 19/12/2024, UBND tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện đảm bảo công tác chính sách người có công với cách mạng và an sinh xã hội trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025.

Tỉnh dự kiến chi hơn 68,578 tỷ đồng để thực hiện chính sách thăm, tặng quà Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025 cho các đơn vị và đối tượng trên địa bàn, đặc biệt quan tâm tới người có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng xã hội, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh Nghệ An ủng hộ Tết Vì người nghèo Xuân Ất Tỵ 2025. Ảnh: Phạm Bằng

Trong đó, tặng quà của Chủ tịch nước cho 79.911 người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ với kinh phí dự kiến là 24,485 tỷ đồng do ngân sách Trung ương đảm bảo.

Ngân sách tỉnh bố trí kinh phí dự kiến hơn 6,836 tỷ đồng để hỗ trợ nhân dịp tết Nguyên đán, các lễ kỷ niệm và hỗ trợ một số nội dung phát sinh đột xuất trên địa bàn tỉnh Nghệ An; chúc thọ 64.846 người cao tuổi với kinh phí dự kiến hơn 19,563,9 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, ngân sách cấp huyện, cấp xã sẽ bố trí hơn 17,592 tỷ đồng để tặng quà tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025 cho 58.642 người.