Thời sự Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung chủ trì duyệt Đại hội đảng bộ các xã Tương Dương, Môn Sơn, Cam Phục Chiều 13/8, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy, Tổ trưởng Tổ công tác số 1 chủ trì Hội nghị duyệt Đại hội đảng bộ các xã Tương Dương, Môn Sơn, Cam Phục.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy, Tổ trưởng Tổ công tác số 1 chủ trì Hội nghị duyệt Đại hội đảng bộ các xã: Tương Dương, Môn Sơn, Cam Phục. Ảnh: Phạm Bằng

Cùng dự có các thành viên Tổ công tác số 1 theo Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện các Ban Đảng, sở, ngành: Y tế, Khoa học và Công nghệ, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa - Thể thao và Du lịch...

Phấn đấu giảm nghèo bền vững, từng bước phát triển toàn diện

Xã Tương Dương được thành lập trên cơ sở sáp nhập các xã, thị trấn: Thạch Giám, Lưu Kiền, Xá Lượng. Nhiệm kỳ 2025 - 2030, xã Tương Dương xác định 3 khâu đột phá: Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nêu cao tinh thần, trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu.

Đồng chí Lê Văn Lương - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tương Dương báo cáo công tác chuẩn bị đại hội. Ảnh: Phạm Bằng

Lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa bàn; Tập trung huy động, lồng ghép các nguồn lực để đầu tư xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội với mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, Tương Dương trở thành xã phát triển khá khu vực miền Tây Nghệ An.

Đồng chí Vi Trung Trí - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Cam Phục báo cáo công tác chuẩn bị đại hội. Ảnh: Phạm Bằng

Xã Cam Phục được thành lập trên cơ sở sáp nhập 2 xã: Cam Lâm và Đôn Phục. Nhiệm kỳ 2025 - 2030, xã Cam Phục xác định 3 khâu đột phá: Xây dựng bộ máy của chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; xây dựng kết cấu hạ tầng, ứng dụng tốt khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số.

Đồng chí Lương Đình Việt - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Môn Sơn báo cáo công tác chuẩn bị đại hội. Ảnh: Phạm Bằng

Huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển, xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, đẩy mạnh phát triển kinh tế rừng, cây dược liệu, phấn đấu nâng cao chất lượng, chỉ tiêu xây dựng Nông thôn mới; Giữ gìn và khai thác bản sắc văn hóa dân tộc, làm nền tảng trong xây dựng phát triển cộng đồng nhằm mục tiêu phấn đấu giảm nghèo bền vững, từng bước phát triển toàn diện.

Đồng chí Nguyễn Viết Hưng - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ đóng góp ý kiến vào nội dung văn kiện đại hội đảng bộ các xã. Ảnh: Phạm Bằng

Xã Môn Sơn được thành lập trên cơ sở sáp nhập 2 xã: Môn Sơn (cũ) và Lục Dạ. Nhiệm kỳ 2025 - 2030, xã Môn Sơn xác định 3 khâu đột phá: Giữ gìn, bảo tồn các giá trị bản sắc văn hóa dân tộc, tập trung đột phá về phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp hàng hóa, sinh kế bền vững và phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng.

Đồng chí Nguyễn Danh Hùng - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường đóng góp ý kiến vào nội dung văn kiện đại hội đảng bộ các xã. Ảnh: Phạm Bằng

Tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số, xây dựng xã Môn Sơn phát triển nhanh, bền vững theo hướng dịch vụ, du lịch sinh thái, tạo tiền đề, động lực phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền Tây Nghệ An.

Đồng chí Hồ Việt Dũng - Phó Giám đốc Sở Tài chính đóng góp ý kiến vào nội dung văn kiện đại hội đảng bộ các xã. Ảnh: Phạm Bằng

Tại hội nghị, lãnh đạo các ban, sở, ngành đề nghị các xã Tương Dương, Môn Sơn, Cam Phục điều chỉnh chỉ tiêu nhiệm kỳ tới; lồng ghép các nguồn vốn để đạt hiệu quả cao nhất; có giải pháp giảm tỷ lệ hộ nghèo; đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới; phát huy giá trị đa dụng của rừng; xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ; xoá bỏ tư tưởng trông chờ ỷ lại trong nhân dân...

Phải thể hiện rõ tư tưởng vượt khó, đặt mục tiêu cao hơn

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, nỗ lực của Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ 3 xã: Tương Dương, Môn Sơn, Cam Phục trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức chuẩn bị các nội dung đại hội trong bối cảnh phải thực hiện vận hành đơn vị hành chính cấp xã mới, ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy kết luận hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Công tác chuẩn bị văn kiện đại hội được các xã thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, công phu, cơ bản đáp ứng yêu cầu; đồng thời, đề nghị các xã nghiêm túc tiếp thu ý kiến của các thành viên Tổ công tác, các ban, sở, ngành để hoàn thiện dự thảo Báo cáo chính trị, dự thảo Nghị quyết đại hội, trong đó thể hiện rõ hơn nhiệm vụ trọng tâm và khâu đột phá.

Riêng chủ đề đại hội của 2 xã Cam Phục và Môn Sơn còn khá dài, chưa thể hiện rõ quyết tâm chính trị của đảng bộ để thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển trong nhiệm kỳ mới. Bên cạnh đó, 3 xã cần rà soát, bổ sung các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ thực hiện 4 Nghị quyết "trụ cột" của Bộ Chính trị, đặc biệt là Nghị quyết số 57 trên cơ sở điều kiện thực tế của địa phương.

Thường trực Đảng uỷ xã Tương Dương tham dự hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung cho rằng, dự thảo báo cáo chính trị của các xã Tương Dương, Môn Sơn, Cam Phục phải thể hiện được tư tưởng vượt khó, đặt quyết tâm cao hơn, đề ra mục tiêu lớn hơn để phấn đấu trên cơ sở đưa ra các giải pháp, nhiệm vụ, tổ chức thực hiện cụ thể, rõ ràng và huy động sự tham gia của cán bộ, đảng viên, nhân dân.

Huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực để thực hiện mục tiêu với quan điểm có trọng tâm, trọng điểm. Quan tâm đầu tư hạ tầng, nhất là hạ tầng bị thiệt hại trong đợt mưa lũ vừa qua, đảm bảo nhu cầu thiết yếu của người dân.

Thường trực Đảng uỷ xã Cam Phục và Môn Sơn tham dự hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Ngoài ra, các xã cần rà soát, xây dựng các chỉ tiêu phù hợp hơn với tinh thần hướng dẫn mới. Rà soát các quy hoạch, bố trí dân cư phù hợp để người dân có cuộc sống ổn định hơn. Rà soát mạng lưới cơ sở vật chất lĩnh vực giáo dục và y tế để đảm bảo mọi người dân được tiếp cận tốt nhất các dịch vụ thiết yếu.

Nhiệm vụ trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung đề nghị các địa phương tập trung rà soát, sắp xếp, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo đủ số lượng, chất lượng, đáp ứng yêu cầu công việc, có tư duy đổi mới, nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám hy sinh vì lợi ích chung.

Các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy xã Tương Dương tham dự hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Cùng đó, tập trung nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ; hoàn thiện, đảm bảo các điều kiện làm việc thuận lợi; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn cho đội ngũ cán bộ.

Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị các địa phương tận dụng, phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử, các tiềm năng, lợi thế sẵn có trên địa bàn để thực hiện các mục tiêu phát triển. Quan tâm ứng dụng khoa học, công nghệ, thực hiện nhanh, hiệu quả chuyển đổi số trong công việc.

Ban Thường vụ Đảng uỷ xã Cam Phục và Môn Sơn tham dự hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung đề nghị các xã tổ chức đại hội đảm bảo trang trọng nhưng phải tiết kiệm, không được lãng phí.

Sau đại hội, tập trung xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội, trong đó có những nhiệm vụ, đề án, dự án cụ thể theo hướng lựa chọn trọng tâm, sắp xếp ưu tiên để tổ chức thực hiện.