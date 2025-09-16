Thời sự Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An năm 2025 diễn ra từ ngày 25-26/9 Chiều 16/9, Thường trực Tỉnh uỷ tổ chức họp nghe và cho ý kiến vào các nội dung thuộc thẩm quyền. Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy chủ trì cuộc họp.

Tham dự cuộc họp có các đồng chí: Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các ban, sở, ngành liên quan.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy chủ trì cuộc họp của Thường trực Tỉnh uỷ. Ảnh: Phạm Bằng

Thường trực Tỉnh uỷ đã nghe công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An năm 2025.

Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An năm 2025 diễn ra trong 2 ngày (25-26/9/2025) với sự tham gia của 406 đại biểu. Chủ đề của đại hội là: “Đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, thi đua xây dựng Nghệ An phát triển nhanh và bền vững”.

Đồng chí Nguyễn Viết Hưng - Giám đốc Sở Nội vụ báo cáo công tác chuẩn bị các nội dung của Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An năm 2025. Ảnh: Phạm Bằng

Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An năm 2025 là hoạt động quan trọng, có ý nghĩa, nhằm đánh giá kết quả đạt được của các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2020 - 2025 trên địa bàn tỉnh Nghệ An; đề ra phương hướng, nhiệm vụ đẩy mạnh phong trào thi đua và công tác khen thưởng trong những năm tới.

Cùng đó, biểu dương các tập thể, cá nhân anh hùng, chiến sĩ thi đua toàn quốc, các gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu, qua đó khơi dậy, cổ vũ sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân; phát huy nội lực, tạo động lực thúc đẩy thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị ở các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Đồng chí Trần Minh Ngọc - Tổng Biên tập Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Phạm Bằng

Thông qua Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An năm 2025 để rút ra những bài học kinh nghiệm về tổ chức các phong trào thi đua và thực hiện công tác khen thưởng; về phát hiện, xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến; khắc phục những tồn tại hạn chế để tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh các phong trào thi đua và thực hiện công tác khen thưởng đạt hiệu quả cao trong thời gian tới.

Các nội dung hoạt động chủ yếu của Đại hội: Họp báo định hướng nội dung tuyên truyền; Đoàn đại biểu dâng hoa, dâng hương trước tượng đài Bác Hồ; Trưng bày hình ảnh về thành tựu kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh của tỉnh giai đoạn 2020 - 2025; Tổ chức đêm giao lưu các điển hình tiên tiến và chương trình đại hội.

Đồng chí Phạm Ngọc Cảnh - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ báo cáo tổng hợp báo chí và tình hình dư luận xã hội thời gian qua. Ảnh: Phạm Bằng

Thường trực Tỉnh uỷ đã nghe báo cáo tổng hợp thông tin báo chí và tình hình dư luận xã hội thời gian qua. Theo đó, các cơ quan báo chí đã bám sát tôn chỉ, mục đích, thực hiện tương đối tốt định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, sự quản lý nhà nước của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Các cơ quan báo chí đã thông tin, phản ánh kịp thời các hoạt động thời sự, chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị… trên địa bàn tỉnh, đáp ứng nhu cầu thông tin của độc giả và làm tốt nhiệm vụ tuyên truyền, định hướng dư luận.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh uỷ kết luận cuộc họp. Ảnh: Phạm Bằng

Thống nhất với các nội dung trong kế hoạch tổ chức đại hội, Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh, Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An năm 2025 là hoạt động ý nghĩa chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030; đồng thời đề nghị từ nay đến khi tổ chức đại hội tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền.

Về công tác báo chí và tình hình dư luận xã hội, Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Đức Trung đề nghị chỉ đạo các cơ quan, đơn vị kiểm tra, xử lý và phản hồi kịp thời các thông tin báo chí nêu.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ, Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch tiếp tục chỉ đạo các cơ quan báo chí đẩy mạnh tuyên truyền về Đại hội Thi đua yêu nước và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Đại hội Mặt trận Tổ quốc; tiếp tục tuyên truyền về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, hoạt động chính quyền 2 cấp để tạo đồng thuận trong xã hội.