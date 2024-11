Thời sự Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung làm việc với Tập đoàn Luxshare - ICT Làm việc với lãnh đạo Tập đoàn Luxshare - ICT, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung mong muốn sớm có những sản phẩm "Made in Viet Nam", "Made in Nghe An (Viet Nam)" do Tập đoàn Luxshare - ICT sản xuất, xuất khẩu và tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Chiều 22/11, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh có buổi làm việc với lãnh đạo Tập đoàn Luxshare - ICT.

Tham dự buổi làm việc có các đồng chí: Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đặng Thanh Tùng - Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Lê Tiến Trị - Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam; Đoàn Văn Đại - Phó Giám đốc Sở Xây dựng.

Về phía các nhà đầu tư có các ông: Vương Lai Thăng - Phó Chủ tịch Tập đoàn Luxshare - ICT; Lâm Hoàng Thăng - Giám đốc dự án; Teng Wei Hong - Tổng Giám đốc Công ty TNHH VSIP Nghệ An; Lê Anh Hùng - Chủ tịch Công ty Cổ phần xây dựng Hợp Lực.

Toàn cảnh buổi làm việc giữa Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung với Tập đoàn Luxshare - ICT. Ảnh: Phạm Bằng

Gửi tới nhà đầu tư lời chào trân trọng, lời chúc tốt đẹp nhất, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An bày tỏ phấn khởi được gặp lại ông Vương Lai Thăng - Phó Chủ tịch Tập đoàn Luxshare - ICT sau chuyến công tác của đoàn công tác tỉnh Nghệ An tại Trung Quốc vào cuối tháng 5/2024.

Sau buổi gặp gỡ và làm việc đó, tỉnh Nghệ An và Tập đoàn Luxshare - ICT đều đã có những kết quả tiến triển tích cực trong hợp tác đầu tư. Những vấn đề mà Tập đoàn Luxshare - ICT kiến nghị, đề xuất, đến nay tỉnh Nghệ An đã từng bước giải quyết để đáp ứng nhu cầu của tập đoàn.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ phấn khởi được gặp lại ông Vương Lai Thăng - Phó Chủ tịch Tập đoàn Luxshare - ICT sau chuyến công tác của đoàn công tác tỉnh Nghệ An vào cuối tháng 5/2024. Ảnh: Phạm Bằng

Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá rất cao và ghi nhận những đóng góp rất tích cực của Tập đoàn Luxshare - ICT và các công ty thành viên vào sự phát triển chung của tỉnh Nghệ An trong thời gian qua.

Đến thời điểm này, trong bối cảnh khó khăn chung nhưng tỉnh Nghệ An cơ bản đạt và vượt các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra, đặc biệt là thu ngân sách và thu hút đầu tư. Năm 2024, tỉnh Nghệ An phấn đấu thu hút FDI đạt khoảng 1,6 tỷ USD; là năm thứ 3 liên tiếp nằm trong tốp 10 tỉnh, thành phố của cả nước có kết quả thu hút FDI cao.

Lãnh đạo UBND tỉnh và các ngành, đơn vị tham dự buổi làm việc. Ảnh: Phạm Bằng

Hiện nay, trong Khu công nghiệp VSIP Nghệ An thuộc Khu kinh tế Đông Nam có 7 dự án đầu tư thuộc hệ sinh thái của Tập đoàn Luxshare - ICT. Suất vốn trung bình trên 1 dự án đạt 162,6 triệu USD/dự án; suất vốn trung bình trên diện tích đất đạt 14,7 triệu USD/ha, tạo việc làm cho khoảng 11.600 lao động.

Tập đoàn Luxshare - ICT là một trong những nhà đầu tư lớn nhất đang đầu tư trên địa bàn tỉnh, có những đóng góp rất hiệu quả vào phát triển kinh tế của tỉnh Nghệ An. Bên cạnh đó, trong những năm qua, Tập đoàn đã quan tâm và đóng góp rất tích cực cho công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Lãnh đạo Tập đoàn Luxshare - ICT và Công ty TNHH VSIP Nghệ An tham dự buổi làm việc. Ảnh: Phạm Bằng

Thay mặt cấp ủy, chính quyền tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung trân trọng cảm ơn Tập đoàn Luxshare - ICT, cùng các doanh nghiệp, nhà đầu tư liên quan đã tin tưởng, ủng hộ, quan tâm và chia sẻ với tỉnh Nghệ An.

Ghi nhận, bày tỏ vui mừng với những định hướng đầu tư của Tập đoàn Luxshare - ICT vào Nghệ An trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, điều này thể hiện sự tin tưởng của Tập đoàn đối với các dự án đầu tư vào Nghệ An ngày càng hiệu quả; và cũng thể hiện tinh thần hợp tác của các cơ quan chuyên môn tỉnh Nghệ An trong việc hỗ trợ Tập đoàn triển khai các dự án.

Lãnh đạo Tập đoàn Luxshare - ICT và Công ty Cổ phần xây dựng Hợp Lực tham dự buổi làm việc. Ảnh: Phạm Bằng

Quan điểm xuyên suốt, thống nhất của cấp uỷ, chính quyền, các cơ quan chuyên môn của tỉnh là luôn đồng hành, hỗ trợ, tạo điều kiện tối đa, giải quyết các khó khăn, vướng mắc cho các nhà đầu tư từ khi khảo sát, triển khai thực hiện và đưa dự án đi vào hoạt động đạt hiệu quả cao nhất trên nguyên tắc cùng có lợi.

Trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn phía Tập đoàn Luxshare - ICT đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án; đồng thời tiếp tục nghiên cứu mở rộng đầu tư vào Khu công nghiệp VSIP, Khu kinh tế Đông Nam của tỉnh để phát triển Nghệ An thành "cứ điểm" quan trọng trong việc triển khai các dự án của tập đoàn.

“ Tỉnh Nghệ An mong muốn sớm có những sản phẩm Made in Viet Nam, Made in Nghe An (Viet Nam) do Tập đoàn Luxshare - ICT sản xuất, xuất khẩu và tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung

Phó Chủ tịch Tập đoàn Luxshare - ICT Vương Lai Thăng gửi lời cảm ơn chân thành nhất vì sự đồng hành, hỗ trợ, giúp đỡ của lãnh đạo tỉnh Nghệ An và các cơ quan, đơn vị, địa phương của tỉnh dành cho tập đoàn trong suốt thời gian qua. Ảnh: Phạm Bằng

Giới thiệu khái quát về tình hình hoạt động các công ty của tập đoàn tại Nghệ An, Phó Chủ tịch Tập đoàn Luxshare - ICT Vương Lai Thăng trân trọng gửi lời cảm ơn chân thành nhất vì sự đồng hành, hỗ trợ, giúp đỡ của lãnh đạo tỉnh Nghệ An và các cơ quan, đơn vị, địa phương của tỉnh dành cho Tập đoàn trong suốt thời gian qua.

Trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Tập đoàn Luxshare - ICT hy vọng rằng Tập đoàn và tỉnh Nghệ An tiếp tục giữ quan hệ mật thiết để đạt được mục tiêu mà cả 2 bên đề ra.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao Quyết định chủ trương đầu tư và Giấy chứng nhận đầu tư 2 dự án cho lãnh đạo Tập đoàn Luxshare - ICT. Ảnh: Phạm Bằng

Trao đổi những nội dung mà lãnh đạo Tập đoàn Luxshare - ICT quan tâm, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh, Tập đoàn đã có sự lựa chọn đúng đắn khi tập trung đầu tư Khu công nghiệp VSIP Nghệ An thuộc Khu kinh tế Đông Nam, tỉnh Nghệ An với hệ sinh thái đa dạng.

Việc Tập đoàn Luxshare - ICT xây dựng khu nhà lưu trú công nhân là sự chuẩn bị điều kiện cơ bản, quan trọng để người lao động ổn định chỗ ở, yên tâm làm việc.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã và đang tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, địa phương quan tâm tạo điều kiện, giúp các nhà đầu tư nói chung, Tập đoàn Luxshare - ICT nói riêng trong việc thu hút lao động, để đáp ứng yêu cầu hoạt động của các nhà đầu tư.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung trao đổi với Phó Chủ tịch Tập đoàn Luxshare - ICT Vương Lai Thăng. Ảnh: Phạm Bằng

"Với những quả trứng mà Tập đoàn Luxshare - ICT mang sang, tỉnh Nghệ An sẽ chuẩn bị ổ tốt nhất để nở ra những con gà tốt nhất, để Tập đoàn Luxshare - ICT có thể mang đi khắp thế giới", Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung phát biểu minh hoạ.

Nhân dịp buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã trao Quyết định chủ trương đầu tư và Giấy chứng nhận đầu tư 2 dự án: Luxshare - ICT (Nghệ An) và Luxshare - ICT (Nghệ An) 2 cho lãnh đạo Tập đoàn Luxshare - ICT với tổng vốn đầu tư điều chỉnh.