Thời sự Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đức Trung chỉ đạo khắc phục hậu quả lũ lụt tại xã Nhôn Mai Chiều 1/8, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh đã trực tiếp vào xã Nhôn Mai để chỉ đạo khắc phục hậu quả lũ lụt và thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sỹ, nhân dân sau cơn lũ lịch sử.

Cùng tham gia đoàn có lãnh đạo các sở, ngành: Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Ủy ban MTTQ tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh...

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh đã trực tiếp vào xã Nhôn Mai để chỉ đạo khắc phục hậu quả lũ lụt. Ảnh: Phạm Bằng

Nhôn Mai là xã biên giới được thành lập trên cơ sở sáp nhập 2 xã: Mai Sơn và Nhôn Mai (cũ). Xã có 21 bản với 1.431 hộ dân; trong đó có đến 760 hộ nghèo, 326 hộ cận nghèo.

Nhôn Mai là một trong những xã ở miền Tây Nghệ An chịu ảnh hưởng nặng nề trong đợt lũ lịch sử vừa qua. Bí thư Đảng ủy xã Nhôn Mai - đồng chí Mạc Văn Nguyên cho biết, tổng thiệt hại do lũ lụt gây ra trên địa bàn xã ước tính đến thời điểm này hơn 780 tỷ đồng.

Toàn xã có 73 căn nhà bị cuốn trôi, vùi lấp hoàn toàn; 23 căn nhà bị hư hỏng nặng; 142 nhà phải di dời khẩn cấp; 116 nhà có nguy cơ sạt lở. 1 người dân đang ở trong lán trại canh rẫy đã bị sạt lở đất cuốn trôi gây tử vong.

Lũ lụt cũng đã làm nhà cộng đồng, các hạng mục phụ trợ bản Huồi Tố 2, bản Có Hạ, trường mầm non, các hạng mục phụ trợ bản Huồi Tố 2 trôi hoàn toàn. Trường tiểu học, các hạng mục phụ trợ Huồi Tố 1 nguy cơ cao sạt lở. Nhiều tài sản trong trụ sở Công an xã và Đồn Biên Phòng Nhôn Mai bị cuốn trôi, vùi lấp.

Ngoài ra, các cầu ở bản Nhôn Mai, Huồi Tố 1, Chà Lò, Na Kha, Huồi Tố 2 bị nước lũ cuốn trôi hoàn toàn. Tuyến Quốc lộ 16 nhiều đoạn bị đứt gãy hoàn hoàn. Hệ thống thủy lợi, điện lưới và viễn thông cũng chịu thiệt hại nghiêm trọng, chưa kể những thiệt hại nặng nề về cây cối, hoa màu, chăn nuôi, thuỷ sản của người dân.

Để kịp thời khắc phục hậu quả, từng bước ổn định đời sống nhân dân và khôi phục sản xuất, xã Nhôn Mai đề nghị khẩn trương khảo sát và cho chủ trương di dời khẩn cấp, tái định cư cho 354 hộ dân có nhà ở đã bị cuốn trôi, vùi lấp và sạt lở đất nguy hiểm đến tính mạng.

Bên cạnh đó, sớm khắc phục hệ thống điện lưới và các công trình nước sinh hoạt cho nhân dân; xây dựng cầu dân sinh và đường giao thông bản Nhôn Mai; xây dựng cầu dân sinh bản Huồi Tố 1; khắc phục cầu Thành Vinh bản Huồi Xá, Cầu Cha Côn bản Na Kha và đường giao thông nối Quốc lộ 16 đi bản Piêng Cọoc; xây dựng trường Mầm non Huồi Tố 2; khắc phục sạt lở taluy âm trường Tiểu học Huồi Tố 1.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy động viên lực lượng Công an xã Nhôn Mai trong việc giúp chính quyền và nhân dân khắc phục hậu quả lũ lụt. Ảnh: Phạm Bằng

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy động viên lực lượng Biên phòng trong việc giúp chính quyền và nhân dân xã Nhôn Mai khắc phục hậu quả lũ lụt. Ảnh: Phạm Bằng

Qua nghe báo cáo và kiểm tra thực tế, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung đánh giá cao, ghi nhận sự vào cuộc chủ động, quyết liệt của cấp uỷ, chính quyền, các lực lượng trên địa bàn xã Nhôn Mai đã kịp thời triển khai các giải pháp ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; đặc biệt là kịp thời sơ tán người dân đến nơi an toàn, đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân, giảm tối đa thiệt hại về tài sản.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy chia sẻ với những khó khăn, thiệt hại, mất mát của người dân, cấp uỷ, chính quyền xã Nhôn Mai; đồng thời mong cấp uỷ, chính quyền, chiến sĩ, người dân nỗ lực vượt qua khó khăn để sớm khắc phục hậu quả lũ lụt, ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất cho người dân.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh, trước mắt cấp uỷ, chính quyền và các lực lượng cùng người dân phải tập trung khắc phục hậu quả đợt mưa lũ lịch sử, trong đó nhiệm vụ quan trọng nhất là đảm bảo sớm ổn định đời sống cho nhân dân, đảm bảo người dân có đủ các điều kiện thiết yếu về lương thực, nước uống. Những gia đình có nhà bị cuốn trôi hoặc vùi lấp hoàn toàn thì cần được sắp xếp chỗ ở an toàn, ổn định, đặc biệt là người già và trẻ em.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung mong cấp uỷ, chính quyền, chiến sĩ, người dân nỗ lực vượt qua khó khăn để sớm khắc phục hậu quả lũ lụt, ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất. Ảnh: Phạm Bằng

Đối với các bản, gia đình đang bị cô lập, cấp uỷ, chính quyền và các lực lượng chức năng cố gắng tìm cách tiếp cận nhanh nhất để tổ chức tiếp tế nhu yếu phẩm, lương thực, thuốc men, nước uống kịp thời cho người dân.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung đề nghị các xã tập trung rà soát các điểm sạt lở, mất an toàn để có biện pháp sắp xếp, sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm, đến nơi an toàn. Huy động các lực lượng dọn dẹp mặt bằng, vệ sinh môi trường, khôi phục cuộc sống, đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường, phòng tránh dịch bệnh.

Các địa phương cần tiếp tục rà soát, đánh giá chính xác thiệt hại của người dân, nhà nước. Trên cơ sở đó, căn cứ theo tính cấp thiết, sắp xếp theo thứ tự ưu tiên để xem xét hỗ trợ, khắc phục. Đặc biệt, phải quan tâm đến những hộ gia đình có nhà bị cuốn trôi, vùi lấp, hộ khó khăn, các công trình quan trọng, thiết yếu như đường giao thông, cầu... Tỉnh sẽ xem xét hỗ trợ và đề nghị Trung ương xem xét hỗ trợ.

Hiện nay, có nhiều đoàn cứu trợ, thiện nguyện đang đến hỗ trợ người dân, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị xã Nhôn Mai hướng dẫn các đoàn cứu trợ để đảm bảo an toàn; tổ chức phân bổ cứu trợ đồng đều, hợp lý, đúng đối tượng, kịp thời.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực, thái độ phục vụ tận tình của đội ngũ cán bộ, công chức xã Nhôn Mai. Trong thời điểm xã đang gồng mình khắc phục thiệt hại do lũ lụt gây ra, Trung tâm phục vụ hành chính công của xã vẫn hoạt động liên tục, không gián đoạn, đáp ứng và phục vụ tốt nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính của người dân.

Một số hình ảnh về chuyến đi được phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An gửi về:

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn công tác kiểm tra thực tế việc khắc phục hậu quả lũ lụt tại xã Nhôn Mai. Ảnh: Phạm Bằng

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Đức Trung kiểm tra hoạt động tại Trung tâm phục vụ hành chính công xã Nhôn Mai. Ảnh: Phạm Bằng

Tỉnh Nghệ An hỗ trợ xã Nhôn Mai 20 tỷ đồng để khắc phục hậu quả do bão số 3 gây ra. Ảnh: Phạm Bằng