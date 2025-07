Thời sự Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh kiểm tra, chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ tại xã biên giới Mường Típ Sáng 30/7, đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh lên xã biên giới Mường Típ thăm, động viên và kiểm tra công tác khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra trên địa bàn.

Đường Mường Xén - Ta Đo - Khe Kiền đoạn qua xã Mường Típ sạt lở ta luy dương. Ảnh: Thành Duy

Cùng đi có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Phạm Hồng Quang - Giám đốc Sở Xây dựng; Trịnh Thanh Hải - Giám đốc Sở Tài chính; cùng lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường; Bộ CHQS tỉnh.

Xã Mường Típ được hình thành trên cơ sở sáp nhập hai xã Mường Ải và Mường Típ (thuộc huyện Kỳ Sơn cũ), là địa bàn biên giới đặc biệt khó khăn, giáp với nước bạn Lào.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh trao đổi với lãnh đạo xã Mường Típ và các lực lượng chức năng về công tác khắc phục thiệt hại do mưa lũ. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Vi Thị Quyên - Bí thư Đảng ủy xã Mường Típ báo cáo với Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh và đoàn công tác. Ảnh: Thành Duy

Từ ngày 21 đến 22/7, do ảnh hưởng của bão số 3 và hoàn lưu sau bão, trên địa bàn xã đã xảy ra mưa lớn kéo dài, nước sông Nậm Mộ dâng cao gây ra lũ quét diện rộng.

Thiên tai khiến nhiều tuyến giao thông, công trình công cộng, cơ sở giáo dục bị hư hỏng nặng; sản xuất nông - lâm nghiệp gần như tê liệt, tài sản của Nhân dân thiệt hại nghiêm trọng.

Bộ đội gùi mì tôm tiếp tế cho người dân bản Ta Đo. Ảnh: Thành Duy

Hiện nay, bản Ta Đo là địa bàn duy nhất của xã Mường Típ vẫn bị chia cắt, lực lượng Bộ đội Biên phòng gùi tiếp tế vào bản với dòng chữ: Gửi yêu thương - Đồng bào ơi cố lên". Ảnh: Thành Duy

Đến chiều 27/7, khi công tác khắc phục đang được khẩn trương triển khai thì một đợt lũ quét mới lại tiếp tục xuất hiện, cuốn trôi phần lớn những nỗ lực phục hồi trước đó. Tình trạng sạt lở đất, chia cắt giao thông tái diễn trên diện rộng, khiến Mường Típ rơi vào cô lập nghiêm trọng.

Tính đến sáng 30/7, tuyến đường vào xã Mường Típ theo hướng Mường Xén - Ta Đo - Khe Kiền vẫn còn tới 13 vị trí sạt lở lớn ở ta luy dương, ta luy âm và đứt gãy đường. Do đó, đoàn công tác buộc phải lựa chọn lộ trình vòng xa hơn từ Quốc lộ 7 qua các xã Na Loi, Na Ngoi, mất gần 6 tiếng di chuyển mới tiếp cận được trung tâm xã.

Lực lượng Biên phòng báo cáo với Chủ tịch UBND tỉnh về tình hình trên địa bàn. Ảnh: Thành Duy

Ngay khi đến nơi, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh cùng đoàn đã trực tiếp khảo sát hiện trường thiệt hại, làm việc với lãnh đạo xã và các cơ quan chức năng, nghe báo cáo chi tiết về tình hình mưa lũ, khó khăn và phương án khắc phục.

Tại hiện trường, các lực lượng chức năng vẫn đang khẩn trương khắc phục tạm thời các điểm sạt lở để nỗ lực thông tuyến trong thời gian sớm nhất. Đồng chí Phạm Hồng Quang - Giám đốc Sở Xây dựng cho biết, ngành Xây dựng cùng các đơn vị đang tập trung toàn lực, phấn đấu hoàn thành việc thông đường trong ngày 31/7.

Theo thống kê sơ bộ, trên địa bàn xã có 114 ngôi nhà bị thiệt hại do mưa lũ. Hầu hết các bản đều chịu ảnh hưởng; trong đó bản Ta Đo hứng chịu lũ ống, lũ quét trong cả hai đợt (chiều tối 21/7 và đêm 27/7), hiện bản còn bị cô lập với 68 hộ dân chịu ảnh hưởng trực tiếp và 2 trường học bị thiệt hại.

Các lực lượng chức năng đang nỗ lực khắc phục để thông đường Mường Xén - Ta Đo - Khe Kiền báo cáo với Chủ tịch UBND tỉnh và đoàn công tác. Ảnh: Thành Duy

Toàn xã có 3 điểm trường bị ảnh hưởng nghiêm trọng: Trường Mầm non bản Ta Đo bị ngập đến mái nhà, toàn bộ cơ sở vật chất bị hư hỏng hoàn toàn; Trường Tiểu học tại bản Ta Đo bị ngập toàn bộ tầng 1, nhà đa chức năng và khu nội trú học sinh, hư hỏng toàn bộ thiết bị, tài sản; Trường Mầm non bản Xốp Phe bị sập hoàn toàn trong đêm 27/7, không còn khả năng sử dụng và nhiều thiệt hại khác về nông nghiệp, giao thông, thủy lợi…

Hiện, các lực lượng Quân sự, Công an, Biên phòng đang phối hợp vận chuyển lương thực, nhu yếu phẩm tiếp tế cho bản Ta Đo. Cấp ủy, chính quyền xã Mường Típ cũng huy động toàn thể cán bộ, công an xã, lực lượng tại chỗ, cùng sự hỗ trợ từ xã Na Ngoi và Nhân dân các bản trên địa bàn tập trung khắc phục hậu quả.

Nền đường Mường Xén - Ta Đo - Khe Kiền đoạn qua xã Mường Típ bị nứt. Ảnh: Thành Duy

Tiếp đó, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh làm việc với lãnh đạo xã Mường Típ. Tại đây, đồng chí ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự chủ động trong công tác ứng phó, phòng chống và khắc phục hậu quả mưa lũ của cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng. Đặc biệt, xã đã kịp thời triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn tính mạng của người dân, không để xảy ra thiệt hại về người.

Nhiều đoạn đường Mường Xén - Ta Đo - Khe Kiền đoạn qua xã Mường Típ bị nước sông ăn sâu, gây sạt lở. Ảnh: Thành Duy

Chia sẻ với những khó khăn, mất mát mà cán bộ, Nhân dân xã Mường Típ đang phải gánh chịu sau cơn lũ lịch sử, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Trong thời gian chờ hoàn thành việc khắc phục, cần tập trung tuyên truyền, vận động, động viên Nhân dân giữ vững tinh thần đoàn kết, cùng nhau vượt qua khó khăn. Chính quyền xã cần nắm chắc tình hình thực tế của từng hộ dân, ưu tiên hỗ trợ ngay các nhu yếu phẩm thiết yếu.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tặng quà động viên các lực lượng đang làm nhiệm vụ thông đường Mường Xén - Ta Đo - Khe Kiền. Ảnh: Thành Duy

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu xã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng để huy động máy móc, thiết bị, tranh thủ thời tiết thuận lợi, chủ động khắc phục hậu quả. Việc khôi phục lại sản xuất, hạ tầng thiết yếu, hệ thống thủy lợi, vùng lúa nương, rẫy cần được khảo sát, lên kế hoạch chi tiết. Các biện pháp phòng, chống dịch bệnh sau lũ cũng phải được triển khai kịp thời. Tỉnh sẽ bố trí từ nguồn ngân sách dự phòng để xã khắc phục tạm thời.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh và đoàn công tác làm việc với lãnh đạo xã Mường Típ. Ảnh: Thành Duy

Về lâu dài, đối với các hộ dân có nguy cơ cao do sạt lở, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị chính quyền xã phối hợp với các cơ quan chức năng khảo sát, xác định lại vị trí tái định cư. Trên cơ sở đó, tỉnh sẽ phối hợp kêu gọi nguồn xã hội hóa để khắc phục. Đồng chí cho biết, theo thông tin mới nhất, Bộ Công an sẽ trực tiếp hỗ trợ các xã biên giới Nghệ An bị ảnh hưởng.

Về khôi phục hệ thống giáo dục, hiện có 2 điểm trường bị ảnh hưởng nặng, đồng chí giao kiểm đếm thiệt hại, lên phương án khắc phục để kịp bước vào năm học mới; riêng Trường Mầm non bản Xốp Phe bị sập hoàn toàn trong đêm 27/7, không còn khả năng sử dụng, Chủ tịch UBND tỉnh giao Văn phòng UBND tỉnh ghi nhận, theo dõi, phối hợp với các tổ chức hỗ trợ để đẩy nhanh tiến độ xây dựng lại trường lớp.

Đồng chí Vi Thị Quyên - Bí thư Đảng ủy xã Mường Típ báo cáo tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Liên quan đến giao thông, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu về lâu dài, cần khảo sát tổng thể để có giải pháp căn cơ.

Nhấn mạnh tính mạng con người là trên hết, đồng chí Lê Hồng Vinh yêu cầu lực lượng Biên phòng tăng cường cảnh báo, thông tin kịp thời khi có tình huống mưa gió phức tạp và theo dõi tại các điểm ách yếu, không để bị động.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh phát biểu chỉ đạo tại cuộc làm việc với lãnh đạo xã Mường Típ. Ảnh: Thành Duy

Bên cạnh phát huy 4 tại chỗ, đặc biệt là nhân lực tại chỗ cùng với sự hỗ trợ từ những địa phương lân cận, đồng chí Lê Hồng Vinh yêu cầu xã tính toán cụ thể về nhân lực, máy móc, thiết bị cần thiết theo từng ngày, từng giai đoạn để báo cáo tỉnh bố trí, điều động hiệu quả.

Một em nhỏ ở xã Mường Típ nhận hàng cứu trợ tại trụ sở xã. Ảnh: Thành Duy

Trong bối cảnh chính quyền địa phương 2 cấp đang triển khai giai đoạn đầu, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cấp, ngành, lực lượng vũ trang và cán bộ cơ sở phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, tận tâm phục vụ nhân dân, để bà con tin tưởng và đồng hành cùng chính quyền vượt qua thời điểm khó khăn này.