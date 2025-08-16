Thời sự Loạt dự án nhà ở xã hội ở Nghệ An đã lựa chọn được chủ đầu tư, dự kiến cung ứng gần 28.000 căn Nghệ An đã chấp thuận chủ trương đầu tư, phê duyệt quy hoạch chi tiết 41 dự án nhà ở xã hội, dự kiến cung cấp khoảng 36.000 căn hộ; trong đó, 34 dự án đã lựa chọn chủ đầu tư, tương ứng gần 28.000 căn.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì tại điểm cầu trụ sở Chính phủ. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Sáng 16/8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị sơ kết việc thực hiện chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội 7 tháng đầu năm 2025 và kế hoạch triển khai 5 tháng cuối năm 2025, đồng thời, thảo luận về điều chỉnh giao chỉ tiêu hoàn thành nhà ở xã hội trong năm 2025 và các năm tiếp theo đến năm 2030.

Đồng chủ trì tại trụ sở Chính phủ có đồng chí Trần Hồng Hà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Tại điểm cầu UBND tỉnh Nghệ An, đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì. Dự hội nghị có lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Sở Xây dựng và một số sở, ngành, địa phương.

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì tại điểm cầu UBND tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Đề xuất nâng mức trần thu nhập được mua nhà ở xã hội

Năm 2025, Thủ tướng Chính phủ giao cho Nghệ An chỉ tiêu xây dựng 1.420 căn nhà ở xã hội. Đến nay, tỉnh đã hoàn thành 2.381 căn, dự kiến cả năm sẽ đạt khoảng 2.517 căn, vượt xa chỉ tiêu được giao.

Trước đó, giai đoạn 2021 - 2024, thực hiện Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030”, Nghệ An đã hoàn thành 1.675 căn hộ thuộc 3 dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà điều hành thảo luận tại Hội nghị. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Hiện tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư, phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 để triển khai 41 dự án nhà ở xã hội, với tổng diện tích 107 ha, dự kiến cung cấp khoảng 36.000 căn hộ. Trong đó, 34 dự án đã lựa chọn chủ đầu tư (tương ứng gần 28.000 căn), còn 7 dự án chưa lựa chọn chủ đầu tư (khoảng 8.000 căn).

Các dự án nhà ở xã hội được quy hoạch đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội như: Nhà trẻ, trường mầm non, chợ, trung tâm thương mại; khi hoàn thành sẽ cơ bản đáp ứng các nhu cầu sinh hoạt thiết yếu của người dân.

UBND tỉnh Nghệ An đã Công bố công khai danh mục dự án nhà ở xã hội có nhu cầu vay vốn Chương trình tín dụng 120.000 tỷ đồng trên Cổng thông tin điện tử để các ngân hàng có cơ sở áp dụng cho vay vốn ưu đãi.

Phối cảnh dự án nhà ở xã hội cho công nhân, người lao động trong các khu công nghiệp thuộc Khu kinh tế Đông Nam. Ảnh tư liệu: P.V

Về tổng thể, tính đến nay, cả nước có 692 dự án nhà ở xã hội đang được triển khai với quy mô 633.559 căn, trong đó, 146 dự án đã hoàn thành, quy mô 103.717 căn; 144 dự án đã khởi công xây dựng, đang triển khai với quy mô 127.261 căn; 402 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư, quy mô 402.581 căn. Như vậy, số lượng dự án đã hoàn thành, khởi công, chấp thuận chủ trương đầu tư đến năm 2025 đạt 59,6% so với chỉ tiêu đầu tư xây dựng hơn 1 triệu căn tại đề án.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Tại hội nghị, lãnh đạo Bộ Xây dựng đã đưa ra nhiều kiến nghị quan trọng với Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân tiếp cận chính sách nhà ở xã hội.

Cụ thể, Bộ đề xuất nâng mức trần thu nhập để được hưởng chính sách: Với người độc thân, từ 15 triệu đồng/tháng lên 20 triệu đồng/tháng; với người đã kết hôn, tổng thu nhập của hai vợ chồng được nâng từ 30 triệu đồng lên 40 triệu đồng/tháng.

Bộ Xây dựng cũng kiến nghị sửa đổi quy định về xác nhận thu nhập đối với những trường hợp không có hợp đồng lao động, theo hướng giao Công an cấp xã xác nhận. Đồng thời, Bộ đề xuất giảm lãi suất vay vốn ưu đãi dành cho người vay mua hoặc thuê mua nhà ở xã hội, nhằm tăng khả năng tiếp cận và giảm gánh nặng tài chính cho các đối tượng thụ hưởng.

Bố trí gói tín dụng ưu đãi dành cho cán bộ, công chức, viên chức chịu tác động từ việc sắp xếp tổ chức bộ máy

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh tính cấp thiết của việc xây dựng 1 triệu căn nhà ở xã hội đến năm 2030.

Đây là chủ trương, chính sách lớn, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc của Đảng và Nhà nước, xuất phát từ quan điểm nhất quán: Không hy sinh công bằng, tiến bộ và an sinh xã hội, cũng như môi trường để đổi lấy tăng trưởng đơn thuần.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng khẳng định, phát triển nhà ở xã hội vừa là quyết tâm chính trị, vừa là nhiệm vụ quan trọng, thể hiện bản chất tốt đẹp và đặc trưng ưu việt của chế độ ta; là một trong những trọng tâm, ưu tiên hàng đầu trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, cần được cụ thể hóa trong các chỉ tiêu hằng năm, kế hoạch 5 năm và chiến lược dài hạn đến năm 2030, 2045.

“Đây là chỉ tiêu khó nhưng khó mấy cũng phải làm, bởi đó là trách nhiệm cao cả của cấp ủy Đảng, chính quyền và người đứng đầu các cấp”, Thủ tướng nhấn mạnh và khẳng định đây là mệnh lệnh từ trái tim, thể hiện truyền thống văn hóa, nghĩa đồng bào, tình dân tộc và tinh thần nhân văn sâu sắc: không để ai bị bỏ lại phía sau trong quá trình phát triển đất nước.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Thời gian tới, trước những khó khăn có thể phát sinh, Thủ tướng yêu cầu phải chủ động, đổi mới, sáng tạo trong xử lý theo thẩm quyền; những vấn đề vượt thẩm quyền cần kịp thời báo cáo để được xem xét, giải quyết.

Quá trình triển khai phải bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, Nhân dân và doanh nghiệp; kiên quyết không để xảy ra tiêu cực, lãng phí, đặc biệt là không để thất thoát, lãng phí tài nguyên, khoáng sản, đất đai, trục lợi trong quá trình thực thi chính sách.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Đề cập một số nhiệm vụ phải làm ngay thời gian tới để đảm bảo năm 2025 hoàn thành khoảng 100.000 căn hộ nhà ở xã hội, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung cao độ để hoàn thành chỉ tiêu nhà ở xã hội mà Chính phủ giao; đồng thời, cần bổ sung chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội vào nghị quyết đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Người đứng đầu Chính phủ cũng yêu cầu rà soát nhu cầu của cán bộ, công chức, người lao động phát sinh từ quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, sáp nhập tỉnh; mạnh mẽ cắt bỏ các thủ tục hành chính rườm rà; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; xây dựng công cụ đo lường và đánh giá; lấy kết quả cụ thể, số liệu thực chất để xác định mức độ hoàn thành nhiệm vụ và trách nhiệm của cán bộ, nhất là người đứng đầu.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Thủ tướng cũng phân công, làm rõ trách nhiệm cho từng bộ, ngành, địa phương; đồng thời, nhấn mạnh yêu cầu sớm trình Chính phủ Đề án thành lập Quỹ Nhà ở quốc gia, nhằm tạo cơ chế và nguồn lực ổn định, bền vững cho chương trình.

Cùng với đó, cần bố trí gói tín dụng ưu đãi dành cho cán bộ, công chức, viên chức chịu tác động từ việc sắp xếp tổ chức bộ máy, cũng như cho người trẻ tuổi có nhu cầu mua, thuê mua nhà ở xã hội.

Thủ tướng đồng ý về nguyên tắc đối với 3 đề xuất của Bộ Xây dựng. Cụ thể: Nâng mức trần thu nhập để được hưởng chính sách nhà ở xã hội; Sửa đổi quy định về xác nhận thu nhập đối với những trường hợp không có hợp đồng lao động, theo hướng giao Công an cấp xã xác nhận và giảm lãi suất vay vốn ưu đãi cho người mua hoặc thuê mua nhà ở xã hội nhằm tăng khả năng tiếp cận, giảm gánh nặng tài chính cho các đối tượng thụ hưởng và yêu cầu hoàn thành trước ngày 15/9/2025.