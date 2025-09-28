Thời sự Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chỉ đạo các địa phương chuẩn bị đầy đủ các kịch bản ứng phó bão số 10 Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương xác định rõ các vùng trọng điểm, xây dựng các kịch bản, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện với phương châm "4 tại chỗ" nhằm giảm thiểu tới mức thấp nhất thiệt hại do bão số 10.

Chiều 28/9, Ban Chỉ huy tiền phương của Chính phủ tổ chức cuộc họp trực tiếp kết hợp trực tuyến triển khai ứng phó khẩn cấp cơn bão số 10.

Đồng chí Trần Hồng Hà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng Thủ dân sự quốc gia, Trưởng ban Chỉ đạo tiền phương chủ trì tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa.

Tại trụ sở Bộ Nông nghiệp và Môi trường có sự tham dự của đồng chí Trần Đức Thắng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quyền Bộ trưởng.

Cuộc họp được kết nối trực tuyến đến các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị và thành phố Huế. Tại trụ sở Quân khu 4 các đồng chí: Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng - Ủy viên Ban Chấp Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam; Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp đồng chủ trì. Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tham dự có đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Toàn cảnh điểm cầu tại Quân khu 4. Ảnh: Phạm Bằng

Hiện nay, tâm bão trên vùng biển Quảng Trị - Đà Nẵng với sức gió mạnh cấp 12, giật cấp 15. Dự báo từ chiều 28/9, gió trên đất liền Thanh Hóa-Bắc Quảng Trị mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng cấp 8-9; vùng gần tâm bão cấp 10-12, giật cấp 14. Gió mạnh nhất từ chiều tối đến hết đêm 28/9. Thời gian lưu bão trên đất liền kéo dài khoảng 6-8 giờ.

Liên quan đến địa bàn Nghệ An, tại cuộc làm việc, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết, dự báo bão sẽ tác động trực tiếp vào khoảng 21 - 22h tối nay (28/9), gió mạnh nhất vào khoảng 2 - 3h sáng 29/9, giật cấp 14.

Hình ảnh tại điểm cầu Thanh Hóa do đồng chí Trần Hồng Hà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, Trưởng ban Chỉ đạo tiền phương chủ trì. Ảnh: Phạm Bằng

Trước diễn biến của bão số 10, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, thời gian lưu bão khá dài (khoảng 6 giờ đồng hồ), đề nghị các địa phương không chủ quan trong công tác chỉ đạo.

Đồng chí lưu ý, các địa phương phải tính toán việc sơ tán người dân ở các vùng nguy hiểm, đặc biệt là ở 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh phải hoàn thành trước khi bão vào đất liền; không để người dân trở lại tàu thuyền, lồng bè.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Phạm Bằng

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng đề nghị các địa phương đặc biệt lưu tâm phương án "4 tại chỗ", đảm bảo an toàn đê điều, phòng chống chia cắt; chỉ đạo các hồ chứa tính toán phương án đảm bảo an toàn, tính toán thời gian đóng hồ hợp lý, đặc biệt thường trực 24/24h ở những hồ trọng điểm; triển khai ngay phương tiện, thông tin liên lạc.

Trước diễn biến phức tạp của bão số 10, Nghệ An đã sớm chủ động lên phương án ứng phó. Tỉnh quyết liệt chỉ đạo các địa phương rà soát, xây dựng phương án, kịch bản ứng phó với bão số 10 theo phương châm “4 tại chỗ”, phù hợp với đặc điểm của từng địa bàn. Đặc biệt, chú trọng công tác di dời dân cư tại các khu vực có nguy cơ chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão, ngập lụt, sạt lở đất.

Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng - Ủy viên Ban Chấp Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Phạm Bằng

Trong sáng 28/9, tỉnh Nghệ An tổ chức 3 đoàn công tác do các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 10 tại các khu vực trọng yếu.

Toàn tỉnh Nghệ An có 2.895 phương tiện tàu thuyền với 13.070 lao động trực tiếp đánh bắt hải sản. Tất cả các phương tiện đã về nơi neo đậu an toàn tại bến trong và ngoài tỉnh. Các lực lượng phối hợp với ngư dân đã tổ chức chằng chống, bảo đảm an toàn tàu thuyền tại các khu neo đậu. Nghệ An có 1.061 hồ, đập lớn nhỏ, trong đó 937 hồ đã đầy nước, 122 hồ đạt trên 70% dung tích thiết kế, 1 hồ đạt từ 50-70% dung tích thiết kế và 1 hồ dưới 50% dung tích thiết kế do đang thi công. Các công trình hồ, đập hiện được các địa phương, đơn vị vận hành theo phương án phòng, chống thiên tai đã được phê duyệt.

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Phạm Bằng

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh cho biết, tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo các địa phương khẩn trương rà soát, tổ chức sơ tán các hộ dân tại khu vực ven biển, khu vực đã và đang có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét, ngập sâu đến nơi an toàn. Các địa phương ven biển đã lên kế hoạch di dời 2.030 hộ/6.379 khẩu và hoàn thành công tác này trước 15h ngày 28/9.

Toàn cảnh cuộc họp. Ảnh: Phạm Bằng

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia kết luận cuộc họp trực tuyến của Ban Chỉ đạo tiền phương với các tỉnh dự kiến có tâm bão số 10 đi qua. Ảnh: VGP/Minh Khôi

Người dân Nghệ An đã chủ động triển khai biện pháp neo chống, phòng ngừa, giảm thiểu thiệt hại khi bão đổ bộ. UBND tỉnh đã chỉ đạo kiên quyết không để người dân ở lại trên lồng bè trong thời gian bão, mưa lũ; đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ tài sản cho người dân.

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà nhấn mạnh, bão số 10 đang đi dọc ven biển và tâm bão hướng ra phía Bắc, trong đó Hà Tĩnh và Nghệ An là vùng ảnh hưởng mạnh nhất của bão.

Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An Nguyễn Đức Trung đã đến kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó bão số 10 tại khu neo đậu, tránh trú bão Lạch Lò. Ảnh: Phạm Bằng

Nhấn mạnh cấp độ của bão khi vào bờ ở cấp 11-13, diễn ra thời điểm ban đêm và rạng sáng, Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh trước 15h ngày 28/9 phải hoàn thành việc chằng chống tàu thuyền, lồng, bè nuôi trồng thuỷ hải sản.

Đặc biệt, trên tinh thần không chủ quan, việc sơ tán dân ra khỏi vùng ảnh hưởng của bão phải hoàn thành trước 17h ngày 28/9.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An Hoàng Nghĩa Hiếu chỉ đạo đơn vị vận hành huy động nhân lực đảm bảo công trình hồ đập. Ảnh: Thành Cường

Bão số 10 sẽ gây mưa to, hoàn lưu bão sẽ gây mưa diện rộng, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường tăng cường cảnh báo cho các địa phương, đặc biệt là vùng miền núi. Các tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, thành phố Huế và các địa phương khác tăng cường kiểm tra công tác an toàn hồ đập, chủ động triển khai các biện pháp phòng chống lũ ống, lũ quét, sạt lở.

Nhấn mạnh thời gian dự báo bão số 10 trên đất liền rất dài, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đề nghị các địa phương quản lý người dân chặt chẽ, có phương án bảo vệ lực lượng, bảo vệ tài sản của người dân khi phải đi sơ tán, tránh trú bão.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh đi kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 10. Ảnh: Thành Duy

Các ngành, địa phương phải xác định rõ các vùng trọng điểm, xây dựng các phương án ứng phó; đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt.

Trên tinh thần "4 tại chỗ", phải chuẩn bị đầy đủ về điện, lương thực, nước uống; phân công rõ nhiệm vụ cho các lực lượng, đảm bảo đủ trang thiết bị, phương tiện và tăng cường công tác kiểm tra để kịp thời ứng phó khi có tình huống xảy ra.