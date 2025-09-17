Thời sự Nghệ An giải ngân vốn đầu tư công trên mức trung bình cả nước Sáng 17/9, Chính phủ tổ chức Hội nghị toàn quốc thúc đẩy đầu tư công năm 2025 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Đây là cuộc họp lần thứ 3 của Chính phủ với các bộ, ngành, địa phương về nội dung này trong năm nay.

Đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ chủ trì tại điểm cầu Chính phủ. Đồng chủ trì có đồng chí Hồ Đức Phớc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Tại điểm cầu Nghệ An, đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì. Đồng chủ trì có đồng chí Hoàng Phú Hiền - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Quang cảnh cuộc làm việc tại điểm cầu UBND tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

"Vốn mồi" thúc đẩy tăng trưởng

Năm 2025 là năm tăng tốc, về đích thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng đạt 8,3 - 8,5%.

Trong đó, vốn đầu tư công đóng vai trò là “vốn mồi” dẫn dắt đầu tư toàn xã hội, thu hút mạnh mẽ đầu tư tư nhân và FDI, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm và bảo đảm an sinh xã hội, được xem là động lực quan trọng để bảo đảm mục tiêu tăng trưởng.

Các đồng chí: Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Phú Hiền - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì tại điểm cầu UBND tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Tại Nghệ An, năm nay, tỉnh được giao kế hoạch đầu tư công từ đầu năm là 10.003,9 tỷ đồng. Trong năm nay, tỉnh tiếp tục được bổ sung 111,6 tỷ đồng vốn cho chương trình mục tiêu quốc gia và 100 tỷ đồng để phục vụ giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy.

Đối với số vốn được giao từ đầu năm, tỉnh đã phân bổ 9.985 tỷ đồng, đạt 99,8%; chỉ còn 18,2 tỷ đồng vốn chương trình mục tiêu quốc gia không còn nhu cầu sử dụng, UBND tỉnh đã có văn bản đề nghị hoàn trả ngân sách Trung ương.

Với khoản vốn bổ sung 111,6 tỷ đồng, UBND tỉnh đã hoàn thiện phương án phân bổ đợt 1 để trình HĐND tỉnh xem xét. Về vốn đường cao tốc Vinh - Thanh Thủy, UBND tỉnh đã thông báo nguồn vốn, giao Sở Xây dựng hoàn thiện hồ sơ, thủ tục làm cơ sở phân bổ.

Trong bối cảnh triển khai chính quyền địa phương 2 cấp, Nghệ An đã hoàn thành việc rà soát toàn bộ dự án do cấp huyện quản lý trước đây, ban hành quyết định giao nhiệm vụ chủ đầu tư cụ thể để các đơn vị bàn giao, tiếp nhận và tiếp tục thực hiện.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, đến ngày 31/8, Nghệ An ước giải ngân 5.941 tỷ đồng, đạt 58,2% kế hoạch. Tỷ lệ này cao hơn mức bình quân chung cả nước (46,3%), đưa Nghệ An xếp thứ 11 trong các tỉnh, thành phố và thuộc nhóm 22 địa phương có kết quả giải ngân đạt từ mức trung bình trở lên. Trên phạm vi cả nước, tính đến ngày 31/8, tổng số vốn giải ngân ước đạt 409.174 tỷ đồng, bằng 46,3% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, cao hơn so với cùng kỳ năm 2024 (40,4%).

Điều chuyển vốn từ các dự án chậm sang dự án có khả năng giải ngân tốt

Kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương các bộ, cơ quan Trung ương, địa phương có tỷ lệ giải ngân vốn cao; đồng thời, nghiêm khắc phê bình các đơn vị có tỷ lệ giải ngân dưới mức bình quân cả nước; yêu cầu kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan, trên cơ sở đó, đề ra giải pháp cụ thể để đẩy nhanh tiến độ trong thời gian tới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận. Ảnh: Thành Duy

Trong năm 2025, tổng kế hoạch đầu tư công được giao ở mức cao nhất lịch sử, đi cùng với mục tiêu giải ngân 100%. Điều này đặt ra yêu cầu rất lớn đối với các chủ đầu tư.

Để thực hiện thành công, các bộ, ngành, địa phương cần phát huy, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, chủ động, sáng tạo và tích cực. Việc triển khai phải gắn chặt với tinh thần “6 rõ”: Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh dự cuộc làm việc tại điểm cầu UBND tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh yêu cầu các Bộ trưởng, Trưởng ngành, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy vai trò người đứng đầu, “chỉ bàn làm, không bàn lùi”; thường xuyên rà soát, đôn đốc, tháo gỡ vướng mắc; cụ thể hóa trách nhiệm đến từng cá nhân; coi kết quả giải ngân là tiêu chí quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hằng năm.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương phân bổ chi tiết toàn bộ kế hoạch đầu tư công năm 2025; rà soát, phân loại dự án theo tiến độ giải ngân: Tốt, chậm, không có khả năng giải ngân; xây dựng tiến độ theo tháng, quý; đồng thời, điều chuyển vốn từ các dự án chậm sang dự án có khả năng giải ngân tốt và có nhu cầu bổ sung.

Các đại biểu dự cuộc làm việc tại điểm cầu UBND tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Thủ tướng yêu cầu cần quyết liệt thực hiện giải phóng mặt bằng; xử lý nghiêm các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, nhà thầu cố tình chây ì làm chậm tiến độ; đồng thời, tập trung tháo gỡ vướng mắc về nguồn cung vật liệu xây dựng, đặc biệt cho các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm, dự án quan trọng quốc gia.

Các đại biểu dự cuộc làm việc tại điểm cầu UBND tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Người đứng đầu Chính phủ cũng yêu cầu phát huy vai trò 8 tổ công tác của lãnh đạo Chính phủ trong việc đôn đốc, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, xây dựng hạ tầng, thúc đẩy tăng trưởng và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, cùng với các tổ công tác tại các bộ, ngành, địa phương.