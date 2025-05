Kinh tế Nghệ An tăng tốc tiến độ giải ngân vốn đầu tư công các dự án trọng điểm Hiện Nghệ An là địa phương có tỷ lệ giải ngân đầu tư công cao hơn trung bình cả nước, đạt 25,49%. Cùng với công tác giải phóng mặt bằng, Nghệ An phân công các tổ công tác đốc thúc, hỗ trợ địa phương, đơn vị đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thiện các công trình, dự án trọng điểm, liên vùng trên địa bàn tỉnh...

Nỗ lực bàn giao mặt bằng

Một trong những công trình trọng điểm, liên vùng trên địa bàn là Đường ven biển từ Nghi Sơn (tỉnh Thanh Hóa) đến Cửa Lò (Nghệ An) đoạn từ Km7-Km76, quy mô đường đồng bằng cấp III. Dự án có tổng mức đầu tư 4.651 tỷ đồng, trong đó chi phí xây lắp là 3.202 tỷ đồng; chi phí giải phóng mặt bằng (GPMB) là 933,6 tỷ đồng; chi phí dự phòng và chi phí khác là 515,4 tỷ đồng. Dự án đi qua nhiều địa phương, vì vậy khối lượng giải phóng mặt bằng rất lớn.

Người dân xã Nghi Quang xây dựng nhà ở Khu tái cư sau khi nhận bồi thường GPMB Dự án Đường ven biển. Ảnh: Hoài Thu

Tính đến hết tháng 4/2025, với sự nỗ lực của các cấp uỷ, chính quyền và các sở, ngành, công tác GPMB Dự án Đường ven biển từ Nghi Sơn - Cửa Lò đã bàn giao mặt bằng 59,56 km/59,91 km, đạt 99,4%; còn lại 0,35km/17 hộ đất ở. Được triển khai thi công từ tháng 02/2022, hiện nay các đơn vị đang tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các đoạn đã có mặt bằng.

Theo Sở Tài chính, kế hoạch vốn và giải ngân Dự án trong năm 2025 là 435,914 tỷ đồng, trong đó Ngân sách Trung ương 361,738 tỷ đồng, ngân sách địa phương 74,176 tỷ đồng. Đến nay đã giải ngân 36,29 tỷ đồng, đạt 8,33%.

Một trong các dự án khác cũng được Tổ công tác về giải ngân đầu tư công của tỉnh thường xuyên đốc thúc, đó là Dự án Xây dựng Bệnh viện Ung Bướu Nghệ An (giai đoạn 2). Đến hết tháng 4/2025, hạng mục khối nhà chính phần hoàn thiện đã thi công đạt khoảng 90%. Đối với phần thiết bị công trình, hầu hết đã được đưa về công trường và đã lắp đặt cơ bản hoàn thành các hạng mục thang máy, điều hòa không khí, khí sạch và nội thất phòng mổ, khí y tế trung tâm. Hiện đang lắp đặt các thiết bị đầu cuối để kịp thời đưa công trình vào sử dụng trong quý II/2025. Các hạng mục phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật khác cũng đang triển khai thi công đồng bộ: Nhà tang lễ, trạm xử lý nước thải, trạm biến áp đã cơ bản hoàn thành…

Để kịp Kế hoạch vốn và giải ngân, dự kiến trong năm 2025 vốn Dự án Xây dựng Bệnh viện Ung Bướu sẽ giải ngân hơn 217/404 tỷ đồng.

Phối cảnh Bệnh viện Ung bướu Nghệ An. Ảnh tư liệu

Dự án cải tạo, mở rộng Quốc lộ 46 đoạn Vinh - Nam Đàn cũng là một trong các dự án được Trung ương quan tâm. Hiện nay, theo UBND huyện Nam Đàn, Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến 500 tỷ đồng, bằng nguồn vốn trung hạn của Trung ương. Trong đó, chi phí bồi thường GPMB là hơn 166 tỷ đồng. Đến hết tháng 4/2025, đã giải phóng mặt bằng được 6km/10,69km chiều dài tuyến (đạt 56%). Tuyến đường được mở rộng đi qua địa bàn các xã, thị trấn Nam Đàn, Xuân Hoà, Hùng Tiến, Nam Lĩnh, Kim Liên và Nam Giang thuộc huyện Nam Đàn.

Đại diện Ban quản lý Dự án 85, đơn vị chủ đầu tư cho biết, để hoàn thành GPMB, cần giải quyết những vấn đề liên quan xác định và áp giá bồi thường đối với phần đất vườn, ao gắn liền với đất ở, vấn đề liên quan các hạng mục đường điện, nước, cây xanh trong phạm vi thi công dự án. Ông Nguyễn Hồng Sơn – Chủ tịch UBND huyện Nam Đàn cũng cho biết, hiện địa phương đang phối hợp các cấp, ngành đẩy nhanh việc xác định nguồn gốc đất, giá bồi thường theo quy định mới nhất. Trong phạm vi dự án, có 202 hộ có thửa đất được công nhận hoàn toàn là đất ở, còn lại 338 hộ có cả đất ở lẫn đất vườn, ao.

Thi công Dự án cải tạo, mở rộng Quốc lộ 46 đoạn qua xã Nam Giang (Nam Đàn). Ảnh: Hoài Thu

Cấp huyện chủ động điều chuyển chủ đầu tư

Năm 2025 là năm cuối của kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, có ý nghĩa rất quan trọng. Vì vậy, ngay từ đầu năm, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và 07 tổ công tác đầu tư công đã quan tâm, chỉ đạo quyết liệt, sâu sát, tổ chức làm việc với các địa phương và trực tiếp kiểm tra nhiều công trình, dự án kết cấu hạ tầng trọng điểm để đôn đốc tiến độ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Đồng chí Bùi Thanh An - Uỷ viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cho biết, Nghệ An đã triển khai kịp thời ngay sau khi có Quyết định giao của Thủ tướng Chính phủ. Tổng kế hoạch giao là hơn 10 nghìn tỷ đồng, đến nay tỉnh đã phân bổ chi tiết 9.068 tỷ đồng (đạt 90,65%). Tính đến ngày 10/5, Nghệ An đã giải ngân đạt 25,49% so tổng kế hoạch và đạt 28,12% so kế hoạch đã giao, cao hơn so với cùng kỳ 2024 (26,36%). Trong đó, một số nguồn giải ngân đạt khá như: Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (đạt 59,65%), ngân sách địa phương (đạt 27,08%),…

Đặc biệt, các dự án trọng điểm liên vùng của tỉnh cơ bản bảo đảm tiến độ, khối lượng thi công đã đạt khoảng 90%, dự kiến Bệnh viện Ung Bướu Nghệ An đưa vào sử dụng trong quý II/2025. Đường ven biển từ Nghi Sơn (Thanh Hóa) đến Cửa Lò (Nghệ An) đoạn từ Km7-Km76 dự kiến hoàn thành trong tháng 9/2025.

Tuyến đường ven biển qua huyện Nghi Lộc. Ảnh tư liệu

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng cho biết, mặc dù kết quả chung đạt được khá tích cực, tuy nhiên qua rà soát, vẫn còn những khó khăn, vướng mắc ảnh hưởng đến tiến độ các dự án. Ví như các vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng liên quan đến xác định nguồn gốc đất, người dân chưa đồng thuận với phương án bồi thường... Tiến độ thực hiện một số hồ sơ, thủ tục mất nhiều thời gian như điều chỉnh dự án, chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, điều chỉnh quy hoạch, triển khai thủ tục dự án mới liên quan thiết kế bản vẽ thi công, đấu thầu... Ngoài ra, do tác động của yếu tố địa hình, thời tiết không thuận lợi, thiếu nguyên vật liệu, nhất là tại địa bàn một số huyện miền núi có kế hoạch vốn Chương trình MTQG lớn.

Tại các địa phương, thực hiện các Kết luận số 126-KL/TW ngày 14/02/2025 và số 127- KL/TW ngày 28/02/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, để bảo đảm sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư, tránh lãng phí, phù hợp với nhu cầu các đơn vị sau khi thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy, UBND tỉnh đã có nhiều công văn chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương, đơn vị rà soát, tạm dừng việc triển khai thực hiện các công trình, dự án đầu tư mới, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp trụ sở làm việc.

Đồng thời, tạm dừng việc tạm ứng vốn đầu tư xây dựng cơ bản đối với các công trình, dự án sử dụng nguồn ngân sách nhà nước thuộc ngân sách tỉnh từ ngày 04/3/2025; chỉ thực hiện thanh toán vốn đối với khối lượng hoàn thành theo quy định. Đây là một trong những yếu tố sẽ ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư công chung của tỉnh.

Đến 10/5/2025, Nghệ An đã giải ngân nguồn đầu tư công Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt 59,65%. Trong ảnh: Người dân xã Tam Quang (Tương Dương) chung tay xây dựng đường giao thông nông thôn mới. Ảnh: Hoài Thu

Vì vậy, Tổ công tác phụ trách về đầu tư công của tỉnh sẽ tiếp tục làm việc với các địa phương, đơn vị liên quan nhằm tháo gỡ các khó khăn, đẩy mạnh giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2025 đạt mục tiêu 100% Chính phủ giao. Trong đó, hiện nay tỉnh đang chỉ đạo cấp huyện chủ động điều chuyển chủ đầu tư khi thực hiện mô hình địa phương 2 cấp để bảo đảm không làm gián đoạn, chậm trễ việc triển khai thực hiện và giải ngân các dự án.