Giáo dục Thanh - Nghệ - Tĩnh, Quảng Trị cho học sinh nghỉ học tránh bão Bualoi Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị cho toàn bộ học sinh nghỉ học ngày mai 29/9, để tránh bão Bualoi.

Trưa 28/9, tỉnh Nghệ An quyết định cho hơn 945.000 học sinh tạm nghỉ để đảm bảo an toàn trước bão.

Trước đó, tại Hà Tĩnh, khoảng 364.000 học sinh cũng được nghỉ học. Các địa phương yêu cầu nhà trường theo dõi sát tình hình thời tiết để cân nhắc cho nghỉ tiếp và bố trí dạy bù, đảm bảo tiến độ chương trình.

Tỉnh Quảng Trị đã cho hơn 433.500 học sinh nghỉ học từ đầu tuần tới. Tại Thanh Hóa, gần 876.000 học sinh từ mầm non đến THPT sẽ nghỉ học ngày 29/9.

Từ ngày 30/9, các trường chủ động cập nhật diễn biến bão và hoàn lưu để báo cáo chính quyền địa phương và Sở Giáo dục nhằm quyết định cho học sinh nghỉ thêm nếu cần.

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, trường học khẩn trương thông báo cho học sinh, trẻ em mầm non và học viên nghỉ học trong ngày 29/9. Đồng thời, các trường cần kiểm tra cơ sở vật chất, nếu có nguy cơ sạt lở, lũ quét, lũ ống thì phải sơ tán kịp thời học sinh và giáo viên.

Sau khi bão số 10 tan, nhà trường phải nhanh chóng dọn dẹp vệ sinh, khắc phục thiệt hại để đón học sinh trở lại. Những sự cố, thiệt hại cần được báo cáo ngay về Sở để được hỗ trợ xử lý.

Ngoài các địa phương trên, tại Đà Nẵng, chính quyền khuyến cáo các địa phương thường xuyên theo dõi tình hình thực tế để quyết định cho trẻ mầm non, học sinh nghỉ học. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và trường đại học có quyền tự quyết định việc này.

Ở Huế, dù chưa có thông báo chung, một số trường như Tiểu học, THCS, THPT FPT đã chủ động cho toàn bộ học sinh nghỉ ngày 29/9 để đảm bảo an toàn.

Tin nhanh về bão số 10 (lúc 13h ngày 28/9):

Vị trí tâm bão ở khoảng 17.1 độ Vĩ Bắc; 108.3 độ Kinh Đông, cách Huế 90 km về phía Đông Đông Bắc, cách Quảng Trị 190 km về phía Nam Đông Nam. Sức gió mạnh nhất cấp 12 (118-133 km/h), giật cấp 15. Trong 3 giờ tới, bão di chuyển hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20-25 km/h.

Dự báo đến 16h, bão đi dọc bờ biển từ Đà Nẵng ra phía Bắc, ở vùng biển Nghệ An - Quảng Trị, sức gió mạnh cấp 12-13, giật cấp 16, mức rủi ro thiên tai cấp 4.

Sáng sớm 29/9, bão tiến vào đất liền Thanh Hóa - Hà Tĩnh với gió mạnh cấp 9-10, giật cấp 13. Hiện hoàn lưu trước bão đã gây mưa lớn, gió mạnh tại nhiều nơi như Quảng Trị, Đà Nẵng, Hà Tĩnh và Huế.