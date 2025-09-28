Thời sự Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó bão số 10 Sáng 28/9, đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đi kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó bão số 10 tại các khu neo đậu, tránh trú bão Lạch Cờn, Lạch Quèn; xã Quỳnh Phú và tại các phường Hoàng Mai, Tân Mai, Quỳnh Mai; tình hình vận hành, bảo đảm an toàn hồ chứa nước Vực Mấu.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh và đoàn công tác đến kiểm tra công tác ứng phó với bão số 10 tại một số địa phương Bắc Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã trực tiếp thị sát tại xã Quỳnh Phú (sáp nhập từ các xã An Hòa, Phú Nghĩa, Thuận Long và Văn Hải, huyện Quỳnh Lưu cũ), trong đó có khu bến phía Nam Lạch Quèn.

Trước diễn biến phức tạp của bão số 10, Ban Chỉ huy cùng các tiểu ban phòng thủ dân sự đã liên tục xuống địa bàn, rà soát những điểm nguy cơ sụt lún, sạt lở.

Trên toàn xã, các tiểu ban ứng trực 24/24, sẵn sàng phản ứng nhanh trước mọi tình huống. Từ 9 giờ sáng nay, phương án di dời 153 hộ dân đã được triển khai, đưa bà con đến nơi an toàn tại trụ sở UBND xã Quỳnh Long (cũ).

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh trao đổi với lãnh đạo xã Quỳnh Phú. Ảnh: Thành Duy

Đặc biệt, với đặc thù là xã có tuyến đê biển dài, xã đã huy động lực lượng, vật tư, phương tiện được huy động tối đa để đào bạt mái, tu sửa, đổ bê tông, đắp bao cát gia cố tuyến đê biển qua thôn Cộng Hòa.

Là địa phương có số lượng tàu đánh bắt hải sản lớn, Quỳnh Phú đã khẩn trương kêu gọi, kiểm đếm. Đến nay, 900/901 tàu đã vào nơi trú ẩn, phần lớn ở Lạch Quèn; chỉ còn một tàu đang hoạt động ở Vũng Tàu.

Tàu của ngư dân vào neo đậu tại cảng phía Nam Lạch Quèn. Ảnh: Thành Duy

Tiếp đó, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh đã đến kiểm tra tại khu neo đậu Lạch Cờn, địa điểm tập trung phần lớn phương tiện của ngư dân các phường Tân Mai, Quỳnh Mai.

Trên địa bàn phường Tân Mai hiện có 351 tàu thuyền và đã vào nơi tránh trú bão tại cảng khu neo đậu trong và ngoại tỉnh.

Song song với việc bảo đảm an toàn tàu thuyền, phường Tân Mai đã xây dựng phương án chi tiết di dời dân cư ra khỏi các khu vực không an toàn. Qua rà soát, tổng số hộ thuộc diện phải di dời là 152 hộ với khoảng 500 nhân khẩu, chủ yếu sinh sống ở vùng trũng thấp, khu vực có nguy cơ sạt lở, dọc kè chắn sóng Tân Minh, Đồng Minh, Đồng Tiến. Các hộ này sẽ được bố trí tạm trú tại nhà người thân hoặc các công trình kiên cố ở vị trí cao hơn, an toàn hơn.

Đến sáng nay, trên địa bàn phường chưa xảy ra ngập lụt cục bộ. Tuy nhiên, chính quyền địa phương đã chủ động vận động và tổ chức di dời trước bão 124 hộ với 362 nhân khẩu ở cấp độ 1, đưa đến nhà người thân, các hộ dân có vị trí kiên cố, nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho nhân dân.

Lãnh đạo các phường Hoàng Mai, Tân Mai, Quỳnh Mai báo cáo với Chủ tịch UBND tỉnh về công tác ứng phó bão số 10 trên địa bàn. Ảnh: Thành Duy

Tại phường Quỳnh Mai, toàn bộ 742 tàu thuyền đã vào nơi neo đậu, tránh trú bão an toàn. Chính quyền địa phương đồng thời xây dựng phương án di dời 249 hộ dân với 972 nhân khẩu, chủ yếu đến nhà người thân, người quen có nhà cửa kiên cố, vị trí an toàn. Ngoài ra, phường cũng chuẩn bị sẵn các điểm tập trung tại trường học, nhà văn hóa, trạm y tế để di dời khi cần thiết, theo phương án phòng chống thiên tai đã đề ra.

Còn tại phường Hoàng Mai, tình hình được đánh giá tiềm ẩn nhiều rủi ro khi khu vực hai bên sông Hoàng Mai có nguy cơ ngập do mưa lớn kết hợp thủy triều dâng. Trước diễn biến đó, UBND phường đã xây dựng phương án di dời 458 hộ với 1.435 nhân khẩu trong trường hợp xảy ra ngập lụt, bố trí tạm trú tại nhà văn hóa khối, trường học hoặc các hộ dân có nhà kiên cố, nằm ở vị trí cao, an toàn.

Tàu của ngư dân về neo đậu tại Lạch Cờn. Ảnh: Thành Duy

Qua thị sát và nghe báo cáo của lãnh đạo xã Quỳnh Phú, các phường Tân Mai, Quỳnh Mai, Hoàng Mai cùng các lực lượng chức năng, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh ghi nhận tinh thần chủ động, không khí khẩn trương, quyết liệt của các địa phương trong công tác ứng phó, triển khai theo đúng phương châm “4 tại chỗ”.

Trước diễn biến phức tạp của bão số 10, đồng chí nhấn mạnh, phải phát huy bài học kinh nghiệm từ ứng phó bão số 5, tiếp tục chủ động hơn nữa; trong mọi tình huống, phải đặt an toàn tính mạng nhân dân lên trên hết.

Chủ tịch UBND tỉnh đặc biệt lưu ý, phải bảo vệ an toàn cho ngư dân, kiên quyết không để người dân ở lại trên tàu thuyền khi bão đổ bộ; đồng thời tổ chức rà soát, di dời kịp thời các hộ dân ở vùng xung yếu, ven biển, cửa sông, vùng có nguy cơ sạt lở, ngập sâu.

Lãnh đạo Công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc Nghệ An báo cáo công tác vận hành tại hồ Vực Mấu. Ảnh: Thành Duy

Ngay sau đó, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh đã trực tiếp kiểm tra công trình hồ chứa nước Vực Mấu tại phường Hoàng Mai. Đây là một trong những hồ thủy lợi lớn nhất Nghệ An, với diện tích lưu vực 215 km², có vai trò đặc biệt quan trọng trong phòng chống thiên tai và cấp nước sinh hoạt, sản xuất.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh kiểm tra công tác vận hành tại công trình đầu mối hồ Vực Mấu. Ảnh: Thành Duy

Tại thời điểm 10h30 ngày 28/9, hồ đang chủ động mở 2/5 cửa xả với lưu lượng 140 m³/s, cao hơn so với lượng nước đổ về là 120 m³/s. Việc xả nước sớm được triển khai theo chỉ đạo nhằm chủ động đón mưa lớn theo dự báo, giảm áp lực cho công trình khi lượng nước từ đầu nguồn đổ về tăng cao. Tùy theo diễn biến triều cường, đơn vị vận hành sẽ điều tiết hợp lý, bảo đảm không gây ngập úng cho vùng hạ du.

Hồ Vực Mấu hiện đang tiến hành xả nước tại 2/5 cửa. Ảnh: Thành Duy

Tại hiện trường, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh lưu ý phải bố trí lực lượng ứng trực 24/24, thường xuyên kiểm tra, giám sát các chỉ số, vận hành đảm an toàn của công trình và phòng chống ngập lũ cho vùng hạ du, nhất là trong khi có triều cường.