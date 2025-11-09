Thời sự Đảng ủy UBND tỉnh Nghệ An quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 Chiều 11/9, Đảng ủy UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ UBND tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh chủ trì.

Dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Đảng ủy UBND tỉnh, lãnh đạo các cấp ủy cơ sở.

Đưa Nghị quyết vào thực tiễn công tác chỉ đạo, điều hành của các sở, ban, ngành

Đại hội Đảng bộ UBND tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã thành công tốt đẹp, mở ra một giai đoạn phát triển mới. Đại hội đã thảo luận dân chủ, thống nhất cao, thông qua Nghị quyết với chủ đề: “Đoàn kết thống nhất, đổi mới tư duy, dám nghĩ, dám làm, đột phá phát triển, góp phần đưa Nghệ An trở thành tỉnh khá của cả nước”.

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Ảnh: Thành Duy

Đồng thời, Đại hội khẳng định phương châm hành động trong nhiệm kỳ là: “Đoàn kết - Kỷ cương - Hiệu năng - Hiệu lực - Hiệu quả.” Đây vừa là kim chỉ nam, vừa là lời hiệu triệu hành động đối với toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ UBND tỉnh trong nhiệm kỳ mới.

Phát biểu khai mạc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh - Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh nhấn mạnh, hội nghị có ý nghĩa quan trọng nhằm đưa nghị quyết Đại hội vào cuộc sống, biến quyết tâm chính trị thành hành động cách mạng cụ thể, tạo khí thế và động lực mới trong toàn Đảng bộ để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đã đề ra.

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh phát biểu khai mạc. Ảnh: Thành Duy

Để hội nghị đạt kết quả cao, đồng chí đề nghị các đại biểu tham dự nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, lĩnh hội đầy đủ các nội dung Nghị quyết.

Đây là cơ sở quan trọng để cấp uỷ cơ sở, trực tiếp là đồng chí bí thư cấp uỷ căn cứ triển khai quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội ở cơ quan, đơn vị.

Đối với đồng chí báo cáo viên, cần truyền đạt gọn, rõ, dễ hiểu, nhấn mạnh những điểm mới, các mục tiêu, chỉ tiêu, khâu đột phá, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cần thực hiện trong nhiệm kỳ.

Ảnh: Thành Duy

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ UBND tỉnh lần thứ I là kết tinh trí tuệ, ý chí, khát vọng đổi mới và phát triển của toàn Đảng bộ. Quán triệt, học tập và tổ chức thực hiện Nghị quyết chính là khâu then chốt, để biến những quyết định của Đại hội thành hiện thực sinh động trong cuộc sống.

“Từ việc quán triệt, học tập Nghị quyết hôm nay, giúp chúng ta có sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ, xây dựng quyết tâm chính trị, tinh thần trách nhiệm, đưa Nghị quyết vào thực tiễn công tác chỉ đạo, điều hành của các sở, ban, ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh”, đồng chí Lê Hồng Vinh nhấn mạnh.

Nêu cao trách nhiệm của từng tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên

Tại hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Nhiên – Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND tỉnh đã truyền đạt những nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết. Trong đó, làm rõ kết quả, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm của nhiệm kỳ qua.

Đồng chí Hoàng Văn Nhiên - Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND tỉnh đã quán triệt nghị quyết. Ảnh: Thành Duy

Đồng thời phân tích, nhấn mạnh chủ đề, phương châm hành động, mục tiêu tổng quát, 8 nhóm chỉ tiêu chủ yếu, 3 khâu đột phá, 5 nhiệm vụ trọng tâm cùng các giải pháp lớn của nhiệm kỳ mới.

Đồng chí cũng quán triệt dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, xác định rõ những định hướng và bước đi cụ thể trong thời gian tới.

Ảnh: Thành Duy

Phát biểu bế mạc, đồng chí Phạm Tuấn Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND tỉnh nhấn mạnh: Xây dựng nghị quyết đã khó, nhưng tổ chức thực hiện để nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống còn khó khăn hơn. Đây là trách nhiệm của mỗi tổ chức đảng và từng cán bộ, đảng viên”.

Trên cơ sở đó, đồng chí đề nghị các cấp ủy cơ sở khẩn trương xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện với chỉ tiêu, giải pháp, mốc thời gian cụ thể; tổ chức hội nghị quán triệt tại cơ sở bảo đảm chất lượng, đúng đối tượng, thời gian; đồng thời phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của bí thư các cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Nghị quyết.

Đồng chí Phạm Tuấn Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND tỉnh phát biểu tổng kết và bế mạc hội nghị. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí nhấn mạnh, việc thực hiện nghị quyết phải gắn liền với rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, phát huy tinh thần nêu gương và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn, khắc phục hạn chế, bảo đảm Nghị quyết được triển khai đồng bộ, hiệu quả.

Ảnh: Thành Duy

Đặc biệt, công tác tuyên truyền cần được đẩy mạnh, làm cho Nghị quyết thấm sâu vào nhận thức, trở thành hành động tự giác của mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

Mỗi đại biểu dự hội nghị phải thực sự là một tuyên truyền viên tích cực, góp phần lan tỏa tinh thần Nghị quyết trong toàn Đảng bộ, tạo động lực để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu Đại hội đã đề ra.