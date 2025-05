Thời sự Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh Nghệ An cho ý kiến về chủ trương đầu tư và chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Sáng 23/5, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh tổ chức kỳ họp thứ 2 của tháng 5 để nghe và cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.

Quang cảnh Kỳ họp thứ 2 của tháng 5 của Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh chủ trì, điều hành cuộc làm việc.

Dự cuộc làm việc có các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy chuyên trách, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ UBND tỉnh.

Tại cuộc làm việc, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh thống nhất với đề xuất thành lập hai cụm công nghiệp gồm: Cụm công nghiệp Phúc Sơn (huyện Anh Sơn) và Cụm công nghiệp Đô Lăng II (huyện Nghi Lộc).

Đồng chí Phạm Văn Hóa - Giám đốc Sở Công Thương trình bày tờ trình thành lập hai cụm công nghiệp gồm: Cụm công nghiệp Phúc Sơn (huyện Anh Sơn) và Cụm công nghiệp Đô Lăng II (huyện Nghi Lộc). Ảnh: Thành Duy

Liên quan đến lĩnh vực khoáng sản, Ban Thường vụ cho ý kiến đối với hai dự án khai thác, chế biến mỏ đá hoa tại huyện Quỳ Hợp, cụ thể tại đồi Keo (xã Châu Tiến) và Thung Dên (xã Châu Cường).

Hội nghị cũng xem xét đề xuất chính sách hỗ trợ người dân khi thu hồi đất nông nghiệp là vườn, ao gắn liền với đất ở nhưng không được công nhận là đất ở; chủ trương tuyển dụng giáo viên cấp huyện.

Đồng chí Nguyễn Hồng Tuấn - Phó Giám đốc Sở Tài chính trình bày tờ trình về các dự án khai thác, chế biến mỏ đá hoa tại huyện Quỳ Hợp. Ảnh: Thành Duy

Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh Nghệ An cũng cho chủ trương tiếp nhận hai khoản viện trợ phi dự án gồm: dự án Hỗ trợ tăng cường chăm sóc mắt toàn diện cho cộng đồng do Tổ chức Project Orbis International, Inc (Orbis) tài trợ tại các bệnh viện: Bệnh viện Mắt Nghệ An, Bệnh viện Đa khoa Khu vực Tây Bắc tỉnh Nghệ An, Bệnh viện Nội tiết Nghệ An; viện trợ phi dự án “Chương trình khám sàng lọc và phẫu thuật dành cho trẻ em đến 16 tuổi mắc dị tật cơ xương khớp bẩm sinh hoặc mắc phải” do Tổ chức Children Action (CA) tài trợ.

Đồng chí Hoàng Phú Hiền - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ UBND tỉnh phát biểu ý kiến tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Liên quan công tác Đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh cũng thảo luận và cho ý kiến về kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với tuyên dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cấp Đảng bộ; kế hoạch triển khai thực hiện chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng; công tác kết nạp đảng viên mới.

Đồng chí Phùng Thành Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ UBND tỉnh phát biểu ý kiến tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Đặc biệt, phiên họp này bàn thảo nhiều nội dung quan trọng chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ UBND tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 -2030 gồm: Đề án phân bổ đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Ủy ban nhân dân tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030; dự thảo lần 1 Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ UBND tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030; số lượng đại biểu của đại hội các tổ chức cơ sở đảng có trên 200 đảng viên; kiến tái cử cấp ủy của một số đồng chí bí thư cấp ủy cơ sở.

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh phát biểu kết luận. Ảnh: Thành Duy

Chủ trì cuộc làm việc, đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh đã phát biểu kết luận, cho ý kiến chỉ đạo cụ thể đối với từng nội dung được đưa ra thảo luận.

Đối với các nội dung thuộc thẩm quyền cần trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy để xin chủ trương, đồng chí nhấn mạnh yêu cầu các sở, ngành và đơn vị liên quan phải rà soát kỹ lưỡng hồ sơ, đảm bảo đầy đủ tính pháp lý, đúng quy trình và quy định hiện hành.

Các đồng chí Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND tỉnh Nghệ An tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Đặc biệt, liên quan đến các dự án đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp và khai thác khoáng sản, đồng chí Lê Hồng Vinh lưu ý cần lựa chọn nhà đầu tư có năng lực thực sự, có cam kết rõ ràng về tiến độ triển khai dự án, đồng thời phải đảm bảo yêu cầu về bảo vệ môi trường, gắn phát triển kinh tế với phát triển bền vững.