Thời sự Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh Nghệ An thống nhất chủ trương hợp nhất 7 công ty thủy lợi Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh Nghệ An đã thống nhất chủ trương hợp nhất 7 Công ty TNHH MTV Thủy lợi trên địa bàn thành một công ty duy nhất trong phiên họp ngày 22/4.

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh chủ trì. Ảnh: Thành Duy

Theo đó, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh thống nhất hợp nhất nguyên trạng tài chính, tài sản, nguồn vốn và lao động hiện có của 7 công ty gồm: Công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc Nghệ An, Nam Nghệ An, Tây Bắc Nghệ An, Tây Nam Nghệ An, Thanh Chương, Tân Kỳ và Phủ Quỳ.

Sau hợp nhất, đơn vị mới sẽ mang tên Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nghệ An với vốn điều lệ hơn 3.293 tỷ đồng. Công ty hợp nhất có trách nhiệm kế thừa toàn bộ quyền, nghĩa vụ pháp lý, các khoản nợ, hợp đồng lao động cũng như tài sản của các công ty cũ. Công ty sẽ thực hiện nhiệm vụ quản lý, khai thác công trình thủy lợi, tưới tiêu, phòng chống thiên tai, phục vụ sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các ngành kinh tế khác trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Phùng Thành Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu góp ý vào Đề án hợp nhất 7 Công ty TNHH MTV Thủy lợi trên địa bàn thành một công ty duy nhất. Ảnh: Thành Duy

Hiện tại, 7 công ty thủy lợi hoạt động riêng lẻ theo địa bàn, dẫn đến phân tán nguồn lực, chưa tối ưu hóa hiệu quả vận hành. Việc hợp nhất nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý, chất lượng dịch vụ, sử dụng hiệu quả nhân lực và cơ sở vật chất, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An.

Chủ trương này bám sát định hướng tại Quyết định số 33/QĐ-TTg ngày 07/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược Thủy lợi đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong đó, một trong các giải pháp quan trọng là: “Rà soát, sắp xếp doanh nghiệp khai thác công trình thủy lợi cấp tỉnh, liên tỉnh, mỗi tỉnh chỉ thành lập tối đa một Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi 100% vốn nhà nước”.

Đập Bara Đô Lương, tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Sau khi thống nhất chủ trương, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh sẽ trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, cho ý kiến. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh Nghệ An sẽ hoàn thiện hồ sơ, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định cho phép hợp nhất.