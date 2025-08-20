Thời sự Đoàn đại biểu Đại hội Đảng bộ UBND tỉnh lần thứ I dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh Sáng 20/8, trước giờ tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ UBND tỉnh Nghệ An lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, đoàn đại biểu tổ chức lễ dâng hoa trước Tượng đài Bác Hồ tại Quảng trường Hồ Chí Minh.

Dự lễ dâng hoa có các đồng chí: Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh; Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; Phạm Tuấn Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy; Hoàng Văn Nhiên - Phó Bí thư Đảng ủy; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ UBND tỉnh, Trưởng các đoàn đại biểu tham dự đại hội.

Đại hội đại biểu Đảng bộ UBND tỉnh Nghệ An lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, đoàn đại biểu tổ chức lễ dâng hoa trước Tượng đài Bác Hồ tại Quảng trường Hồ Chí Minh. Ảnh: Phạm Bằng

Kính dâng lẵng hoa tươi thắm, đoàn đại biểu bày tỏ lòng biết ơn vô hạn và sự kính trọng sâu sắc đối với tư tưởng vĩ đại và cuộc đời vô cùng cao đẹp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ thiên tài của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa kiệt xuất.

Chủ tịch Hồ Chí Minh - người sáng lập và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam, suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Người luôn đặc biệt quan tâm công tác xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh.

Các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ UBND tỉnh tham dự buổi lễ. Ảnh: Phạm Bằng

Người căn dặn: "Đối với vận mệnh của nước nhà và dân tộc, Đảng có trách nhiệm vô cùng to lớn, cho nên việc xây dựng Đảng là một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng".

Đảng bộ UBND tỉnh Nghệ An trực thuộc Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, chính thức đi vào hoạt động từ ngày 13/2/2025, hiện có 56 tổ chức cơ sở đảng và gần 7.400 đảng viên.

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh dâng lẵng hoa tươi thắm lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Phạm Bằng

Đại hội đại biểu Đảng bộ UBND tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa khởi đầu, khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của Đảng bộ trong hệ thống chính trị tỉnh.

Với chủ đề: "Đoàn kết thống nhất, đổi mới tư duy, dám nghĩ dám làm, đột phá phát triển, góp phần đưa Nghệ An trở thành tỉnh khá của cả nước" và phương châm hành động: “Đoàn kết - Kỷ cương - Hiệu năng - Hiệu lực - Hiệu quả", đại hội sẽ là nơi hội tụ trí tuệ, lan tỏa khát vọng, quyết tâm hành động.

Đoàn đại biểu bày tỏ lòng biết ơn vô hạn và sự kính trọng sâu sắc đối với tư tưởng vĩ đại và cuộc đời vô cùng cao đẹp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Phạm Bằng

Trước anh linh của Người, đoàn đại biểu xin hứa sẽ luôn phát huy truyền thống Xô viết anh hùng, tiếp tục giữ vững những thành quả mà Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà đã đạt được, không ngừng nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; đoàn kết, phấn đấu xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; nâng cao chất lượng cán bộ, đảng viên và hiệu quả công tác tham mưu phục vụ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn mới, góp phần xây dựng tỉnh Nghệ An phát triển giàu mạnh, văn minh, sẵn sàng cùng cả nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ UBND tỉnh Nghệ An lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 chụp ảnh lưu niệm trước Tượng đài Bác Hồ tại Quảng trường Hồ Chí Minh. Ảnh: Phạm Bằng

Đoàn đại biểu xin nguyện mãi mãi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; mãi mãi đi theo con đường cách mạng mà Đảng và Người đã chọn.