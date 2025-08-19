Thời sự Hướng tới Đại hội Đảng bộ UBND tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030: Những ý kiến tâm huyết gửi đến Đại hội Với tinh thần trách nhiệm cao, nhiều đảng viên trong đảng bộ đã gửi gắm tâm huyết đến Đại hội Đảng bộ UBND tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Các ý kiến thể hiện trí tuệ, tinh thần đoàn kết, dân chủ với kỳ vọng cùng đảng bộ tạo ra nhiều đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

* Đồng chí Nguyễn Quốc Đạt – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy UBND tỉnh:

Xây dựng đội ngũ cán bộ “tham mưu tốt, phục vụ giỏi”

Đại hội Đảng bộ UBND tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây không chỉ là sự khởi đầu của một mô hình mới mà còn là dấu mốc khẳng định vai trò trụ cột của tổ chức đảng trong hệ thống chính trị tỉnh. Đây là nơi quy tụ trí tuệ, bản lĩnh của đội ngũ cán bộ, đảng viên đang công tác tại các cơ quan trọng yếu của UBND tỉnh – vừa làm nhiệm vụ tham mưu, vừa trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các chủ trương lớn về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.

Đồng chí Nguyễn Quốc Đạt – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy UBND tỉnh.

Đại hội diễn ra trong thời điểm chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành, đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Nghệ An được Trung ương đặt nhiều kỳ vọng trở thành tỉnh khá, cực tăng trưởng của khu vực và cả nước. Điều đó đòi hỏi toàn hệ thống chính trị của tỉnh, mà trước hết là cán bộ, đảng viên Đảng bộ UBND tỉnh phải thể hiện tinh thần tiên phong, đoàn kết thống nhất, dám nghĩ, dám làm, tổ chức thực hiện những quyết sách mang tính đột phá.

Muốn vậy, yếu tố con người phải được đặt lên hàng đầu. Chất lượng đội ngũ cán bộ chính là cốt lõi quyết định sự thành công. Mỗi cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ UBND tỉnh cần không ngừng rèn luyện, bồi dưỡng để vững chính trị, giỏi chuyên môn, trách nhiệm cao trong công việc. Đội ngũ này phải thực sự “tham mưu tốt, phục vụ giỏi”; tham mưu trúng, đúng, kịp thời, có tầm nhìn chiến lược; phục vụ tận tụy, chuyên nghiệp, hiệu quả, đem đến sự hài lòng cho nhân dân và doanh nghiệp.

Lãnh đạo UBND tỉnh kiểm tra các dự án đầu tư tại vùng đồng bào dân tộc miền núi trước khi thực hiện chính quyền 2 cấp. Ảnh: Mai Hoa

Một yêu cầu quan trọng khác là xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên liêm chính, chí công vô tư. Trong đó, người đứng đầu, cán bộ chủ chốt phải nêu gương sáng về đạo đức, trách nhiệm, sự năng động, sáng tạo, dám hành động vì lợi ích chung. Sự nêu gương ấy không chỉ là động lực thúc đẩy mà còn lan tỏa, tạo thành sức mạnh tập thể, củng cố niềm tin trong nhân dân.

Tôi tin tưởng rằng, với quyết tâm chính trị cao, với tinh thần nêu gương sáng của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công tác xây dựng Đảng về đạo đức trong Đảng bộ UBND tỉnh sẽ ngày càng được củng cố, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu đưa Nghệ An phát triển nhanh, bền vững, xứng đáng là trung tâm vùng Bắc Trung Bộ trong giai đoạn mới.

Cán bộ, chuyên viên Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An trong giờ làm việc. Ảnh: Mai Hoa

* Tiến sĩ Thái Minh Tuấn - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An:

Cần coi trọng cơ chế kiểm soát quyền lực

Nghiên cứu dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ UBND tỉnh khoá I, nhiệm kỳ 2025 – 2030, tôi nhận thấy nhiều vấn đề lớn đã được đặt ra đúng tầm vóc của một đảng bộ cấp trên cơ sở, nơi các tổ chức đảng trực thuộc là những cơ quan đầu ngành tham mưu, giúp việc cho UBND tỉnh. Trong đó, nội dung xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị gắn với yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực là hết sức cần thiết, mang tính cấp bách.

Tiến sĩ Thái Minh Tuấn - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An.

Thực tiễn sau gần 2 tháng vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, bên cạnh nhiều hiệu quả bước đầu, cũng đang đặt ra nhiều thách thức. Đặc biệt, trong quản lý tài nguyên, đất đai, tài sản công – những lĩnh vực vốn tiềm ẩn nhiều rủi ro tham nhũng. Khi giao quyền cho UBND cấp xã trong các thủ tục như giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong điều kiện thiếu cán bộ thực hiện có kinh nghiệm, thiếu sự kiểm soát của phòng chuyên ngành như trước đây, dễ dẫn tới những vi phạm mà khi phát hiện thì đã quá muộn.

Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Quỳ Hợp. Ảnh: Mai Hoa

Bên cạnh đó, bộ máy chính quyền cấp xã hiện nay còn thiếu nhân lực ở lĩnh vực đất đai, xây dựng, kế hoạch…, không có lực lượng thanh tra chuyên trách, trước áp lực lớn về thủ tục hành chính sẽ dẫn đến thiếu đi việc kiểm tra, giám sát nên dễ bị lợi dụng để phát sinh tình trạng lấn chiếm đất đai, khai thác tài nguyên trái phép.

Để kiểm soát tốt quyền lực, ngăn ngừa tiêu cực, Đại hội cần bàn thảo và đề ra các giải pháp quyết liệt, đồng bộ hơn. Theo tôi, công tác phòng, chống tham nhũng phải được xác định là nhiệm vụ thường xuyên, gắn liền với cải cách hành chính, siết chặt kỷ luật công vụ và xây dựng đội ngũ cán bộ “thật sự liêm chính, chí công vô tư”. Ngoài việc phát huy các giải pháp truyền thống như thanh tra, giám sát, xử lý nghiêm minh vi phạm, cần bổ sung cách làm mới: sát hạch năng lực cán bộ cấp xã ở các lĩnh vực nhạy cảm; luân chuyển, bố trí cán bộ dựa trên khối lượng công việc và đánh giá rủi ro tham nhũng; thành lập các tổ công tác chuyên môn để “cầm tay chỉ việc” tại cơ sở.

Đặc biệt, phải coi trọng cơ chế kiểm soát quyền lực, bảo vệ người tố cáo, phát huy vai trò giám sát của nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và báo chí. Khi hệ thống chính trị đồng bộ vào cuộc, trách nhiệm người đứng đầu được đề cao, cán bộ được rèn luyện trong môi trường minh bạch, kỷ luật nghiêm thì công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực mới thực sự hiệu quả, góp phần đưa Nghệ An phát triển nhanh, bền vững, xứng tầm là trung tâm vùng Bắc Trung Bộ.

* Tiến sĩ Võ Hải Quang – Trưởng phòng Quản lý công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ Nghệ An:

Khẳng định vai trò trụ cột của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

Tiến sĩ Võ Hải Quang – Trưởng phòng Quản lý công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ Nghệ An.

Đột phá về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là 1 trong 4 “trụ cột” quan trọng được Bộ Chính trị xác định để đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững. Với Nghệ An, đây không chỉ là xu thế tất yếu mà còn là con đường ngắn nhất để đạt mục tiêu đến năm 2030 trở thành tỉnh khá của cả nước, là cực tăng trưởng tầm quốc gia. Vì vậy, Đại hội Đảng bộ UBND tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030 cần xem đây là nội dung trọng tâm để thảo luận, thống nhất và cam kết chính trị.

Cần nhận thức rõ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, không chỉ là công cụ hỗ trợ, mà chính là động lực trực tiếp tạo ra năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh mới. Đây là chìa khóa để Nghệ An chuyển từ mô hình tăng trưởng dựa vào tài nguyên, lao động giá rẻ sang dựa vào tri thức, công nghệ cao và kinh tế số.

Dự án nuôi trồng và sản xuất chế biến các sản phẩm từ tảo xoắn tại xã Quỳnh Anh. Ảnh: Mai Hoa

Đại hội cần cụ thể hóa bằng các chỉ tiêu: nâng tỷ trọng kinh tế số trong GRDP đến năm 2030; 100% dịch vụ công trực tuyến toàn trình; mỗi năm hỗ trợ ít nhất 20 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, thương mại hóa tối thiểu 30 sản phẩm công nghệ mới… Cùng với đó, để phát triển kinh tế, xã hội dựa vào khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo thì phải đặt mục tiêu cải thiện chỉ số đổi mới sáng tạo cấp tỉnh (PII), phấn đấu lọt tốp khá trong 34 tỉnh, thành vào năm 2030.

Để hiện thực hóa, Nghệ An cần xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Nghệ An giai đoạn 2026-2030; phát triển hạ tầng số, hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, trung tâm điều hành thông minh, các khu và trung tâm khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo liên kết vùng; đồng thời đầu tư bài bản cho nguồn nhân lực số. Một giải pháp quan trọng là thúc đẩy liên kết “ba nhà”: Nhà nước – nhà khoa học – nhà doanh nghiệp, nhằm thương mại hóa kết quả nghiên cứu, hình thành thị trường khoa học công nghệ năng động.

Đại hội cũng cần xác lập cơ chế giám sát, đánh giá việc thực hiện mục tiêu này như tiêu chí quan trọng trong đánh giá năng lực lãnh đạo, điều hành của các cấp, ngành; khẳng định rõ ràng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số chính là trụ cột chiến lược, động lực nội sinh quan trọng để Nghệ An bứt phá, rút ngắn khoảng cách phát triển và hiện thực hóa khát vọng thịnh vượng vào năm 2030.

* Đồng chí Cao Thị Vân Anh – Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ, Phó trưởng phòng Quản lý đất đai, Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An:

Quan tâm khâu đột phá xây dựng thể chế, kiến tạo động lực phát triển

Đồng chí Cao Thị Vân Anh – Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ, Phó trưởng phòng Quản lý đất đai, Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An.

Một trong ba khâu đột phá được Đảng bộ UBND tỉnh xác định trong nhiệm kỳ 2025 – 2030 là: xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách địa phương; đẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, quản lý, điều hành của chính quyền; khắc phục triệt để tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm. Đây là định hướng đúng đắn, phù hợp với yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.

Ngày 30/4/2025, Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành Nghị quyết số 66-NQ/TW về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật. Nghị quyết được coi là “đột phá của đột phá”, nhấn mạnh nhiệm vụ kiến tạo thể chế phát triển minh bạch, thuận lợi, bền vững. Đối với Nghệ An, việc cụ thể hóa Nghị quyết 66 gắn với phân cấp mạnh cho chính quyền địa phương và vận hành chính quyền hai cấp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Cán bộ phòng chuyên môn Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An giải quyết công việc. Ảnh: Mai Hoa

Thực tiễn cho thấy, công tác xây dựng và thực thi pháp luật ở địa phương còn nhiều bất cập; không ít quy định chưa theo kịp yêu cầu phát triển, gây ách tắc, kéo dài thủ tục, ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân và hoạt động của doanh nghiệp. Vì vậy, Đại hội Đảng bộ UBND tỉnh cần nhấn mạnh một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm: xây dựng văn bản pháp luật dựa trên tổng kết thực tiễn, tháo gỡ vướng mắc; đổi mới tư duy lập pháp theo hướng vừa siết chặt kỷ luật, vừa khuyến khích sáng tạo, có cơ chế bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm; quy định rõ ràng trách nhiệm sau phân cấp, giảm khâu xin ý kiến nhiều cấp, nhất là trong các lĩnh vực đất đai, bồi thường, hỗ trợ; coi trọng công tác giải thích, hướng dẫn, nâng cao tính khả thi của văn bản; đồng thời bảo đảm nguồn lực tài chính phục vụ công tác xây dựng và thi hành pháp luật.

Với tinh thần đổi mới mạnh mẽ và quyết tâm chính trị cao, Đại hội Đảng bộ UBND tỉnh sẽ cụ thể hóa Nghị quyết 66-NQ/TW thành hành động thiết thực, góp phần vận hành thông suốt chính quyền hai cấp, khơi thông nguồn lực, tạo nền tảng để Nghệ An phát triển nhanh, bền vững, xứng tầm trung tâm vùng Bắc Trung Bộ.

* Đồng chí Phạm Quốc Nam - Bí thư Đảng uỷ, Trưởng Thi hành án Dân sự tỉnh Nghệ An:

Chăm lo công tác dân vận chính quyền, đảm bảo chính sách đi vào cuộc sống hiệu quả

Trong cơ cấu tổ chức của Đảng bộ UBND tỉnh Nghệ An - nơi hội tụ các sở, ngành, cơ quan đầu ngành cấp tỉnh, mỗi quyết sách được tham mưu và ban hành đều gắn trực tiếp với đời sống nhân dân. Chính vì vậy, tăng cường công tác dân vận trong các tổ chức Đảng trực thuộc không chỉ phát huy quyền làm chủ của cán bộ, đảng viên, công chức mà còn góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội, triển khai thành công các chương trình, đề án, kế hoạch phát triển của tỉnh.

Đồng chí Phạm Quốc Nam - Bí thư Đảng uỷ, Trưởng Thi hành án Dân sự tỉnh Nghệ An.

Thực tiễn cho thấy, công tác dân vận chính quyền đã mang lại nhiều kết quả tích cực. Ngành Thi hành án dân sự của tỉnh, nhiều năm liền có đến 99% vụ việc được giải quyết bằng hình thức “dân vận khéo”, không phải cưỡng chế, qua đó vừa bảo vệ quyền lợi hợp pháp của tổ chức, cá nhân, vừa giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định cho phát triển kinh tế.

Nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng của công tác dân vận chính quyền trong giai đoạn hiện nay, tôi xin gửi gắm đến Đại hội đại biểu Đảng bộ UBND tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 -2030 một số suy nghĩ. Đó là, công tác dân vận chính quyền cần được coi là khâu đột phá quan trọng. Trước hết, phải tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên rằng: làm dân vận tốt chính là làm tốt nhiệm vụ chính trị của mình; mỗi cán bộ, đảng viên đều là một cán bộ dân vận. Bên cạnh đó, Đảng ủy UBND tỉnh cần lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới phương thức lãnh đạo, gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả hoạt động.

Một trong những nội dung được Đảng uỷ Thi hành án Dân sự tỉnh quan tâm quán triệt là công tác dân vận chính quyền. Ảnh: CSCC

Với quyết tâm chính trị cao và tinh thần đổi mới mạnh mẽ, Đại hội Đảng bộ UBND tỉnh Nghệ An lần thứ I sẽ khơi dậy động lực mới, phát huy sức mạnh đồng thuận, để chính quyền thực sự đồng hành cùng nhân dân trên con đường phát triển bền vững./.