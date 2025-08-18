Thời sự UBND tỉnh nghe và cho ý kiến về Dự thảo Đề án "Hợp tác toàn diện giữa tỉnh Nghệ An và các tỉnh của nước CHDCND Lào giai đoạn 2025 - 2030” Chiều 18/8, Đồng chí Phùng Thành Vinh - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc để nghe và cho ý kiến về Dự thảo Đề án "Hợp tác toàn diện giữa tỉnh Nghệ An và các tỉnh của nước CHDCND Lào giai đoạn 2025 - 2030 và những năm tiếp theo".

Tham dự buổi làm việc có đại diện Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các sở, ngành liên quan.

Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: Thành Cường

Nghệ An có hơn 468 km đường biên giới đất liền tiếp giáp với 3 tỉnh của nước CHDCND Lào, đồng thời có quan hệ hợp tác với các tỉnh: Viêng Chăn, Khăm Muộn, Sa Vẳn Na Khẹt, Xay Sổm Bun và Thủ đô Viêng Chăn.

Thời gian qua, mối quan hệ hợp tác giữa tỉnh Nghệ An và các tỉnh nước bạn Lào đã, đang và ngày càng được củng cố, phát triển trên nhiều lĩnh vực, góp phần vun đắp và xây dựng mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của hai Đảng, hai nước trên trường quốc tế, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển của khu vực và thế giới.

Đồng chí Trần Khánh Thục - Giám đốc Sở Ngoại vụ báo cáo tóm tắt đề án. Ảnh: Thành Cường

Tuy nhiên, thực tế cũng cho thấy kết quả hợp tác chưa tương xứng với tầm vóc của mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước; chưa khai thác được vị thế, tiềm năng mỗi bên. Một số khó khăn, tồn tại cần giải quyết như hạ tầng giao thông giữa hai bên còn hạn chế, thiếu cơ chế phối hợp đồng bộ trong các lĩnh vực, chưa tạo được bước đột phá trong quan hệ hợp tác…

Dự thảo Đề án "Hợp tác toàn diện giữa tỉnh Nghệ An và các tỉnh của nước CHDCND Lào giai đoạn 2025 - 2030 và những năm tiếp theo" đặt ra mục tiêu: Tăng cường, phát triển quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa tỉnh Nghệ An với các địa phương Lào phù hợp với định hướng của Trung ương về việc thiết lập và triển khai hợp tác cấp địa phương với các tỉnh bạn Lào, đưa mối quan hệ Nghệ An với các tỉnh bạn Lào ngày càng đi vào chiều sâu, toàn diện, thực chất và hiệu quả; đẩy mạnh kết nối về kinh tế, hợp tác về đầu tư, thương mại, giao lưu văn hóa và phát triển du lịch; thúc đẩy kết nối giao thông, phát huy lợi thế của hành lang kinh tế Đông Tây (EWEC).

Đồng chí Nguyễn Hồng Tuấn - Phó Giám đốc Sở Tài chính phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Thành Cường

Cùng với đó, củng cố, tăng cường tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa tỉnh Nghệ An với các địa phương của Lào; tăng cường hợp tác với các địa phương trên tuyến biên giới, nhằm xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Trong đó, công tác đối ngoại Đảng giữ vai trò trung tâm trong việc hoạch định phương hướng, mục tiêu chiến lược cho quan hệ hợp tác giữa tỉnh Nghệ An và các tỉnh của Lào. Tiếp tục duy trì và phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Đảng bộ tỉnh Nghệ An và các tỉnh của Lào.

Đồng chí Nguyễn Danh Hùng - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Thành Cường

Tăng cường hợp tác về chính trị, quốc phòng - an ninh; hợp tác về quản lý biên giới, bảo vệ đường biên, cột mốc; hợp tác về phát triển cửa khẩu, giao thông vận tải. Tăng cường xúc tiến thương mại và đầu tư; hỗ trợ doanh nghiệp Nghệ An xuất khẩu sang Lào; huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực hỗ trợ phát triển.

Tăng cường hợp tác về văn hóa, thể thao, du lịch, y tế, khoa học công nghệ, nông lâm nghiệp; hợp tác về giáo dục - đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; hợp tác về công tác dân tộc và tôn giáo…

Củng cố và mở rộng mô hình kết nghĩa bản - bản, giữa các xã, các bản thuộc tỉnh Nghệ An (Việt Nam) và các bản, các huyện giáp biên của các tỉnh Lào tiếp giáp biên giới.

Phát huy hiệu quả mô hình kết nghĩa giữa các đồn Biên phòng Việt Nam và Đại đội Biên phòng Lào. Tổ chức các chương trình giao lưu văn hóa, thể thao, các lễ hội truyền thống, tạo cơ hội cho cán bộ, nhân dân hai bên hiểu biết nhau hơn và thắt chặt tình hữu nghị.

Đại tá Trần Võ Việt - Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát biểu ý kiến tại buổi làm việc. Ảnh: Thành Cường

Đồng thời, tham mưu lồng ghép trong Chương trình Đối ngoại hàng năm của tỉnh bố trí hoạt động hợp tác song phương trao đổi kinh nghiệm, lĩnh vực công tác chuyên môn, nghiệp vụ của Hội đồng nhân dân tỉnh, Dân vận Tuyên giáo, công tác Mặt trận, Tư pháp, Phụ nữ, Đoàn thanh niên..., đặc biệt là với các cơ quan của các cặp tỉnh chung đường biên giới.

Góp ý vào dự thảo đề án, các thành viên dự họp khẳng định Đề án hợp tác toàn diện giữa tỉnh Nghệ An và các tỉnh của Lào giai đoạn 2025 - 2030 và những năm tiếp theo là một nhiệm vụ chiến lược, mang tính cấp thiết và lâu dài.

Các đại biểu đã đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát các chỉ tiêu cụ thể trong dự thảo Đề án giai đoạn 2025 - 2030; đề nghị cần có giải pháp để phát triển hơn nữa các mối quan hệ hợp tác giữa tỉnh Nghệ An và các tỉnh của nước bạn Lào; phải xây dựng danh mục cụ thể để thực hiện các mục tiêu của đề án trên cơ sở rõ cơ quan tham mưu, cơ quan phối hợp và nguồn lực thực hiện…

Đồng chí Phùng Thành Vinh - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: Thành Cường

Phát biểu kết luận cuộc làm việc, đồng chí Phùng Thành Vinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao sự chuẩn bị của Sở Ngoại vụ - cơ quan soạn thảo đề án.

Trên cơ sở góp ý của các đại biểu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp thu ý kiến để hoàn thiện dự thảo đề án.

Đồng thời, lưu ý đề án phải có tính kế thừa những kết quả đạt được trong giai đoạn vừa qua, duy trì, phát huy những nội dung mới theo chỉ đạo của bộ, ngành Trung ương về hợp tác giữa Việt Nam - Lào. Đồng thời dự thảo đề án phải phân công rõ người, rõ việc, rõ kết quả.