Pháp luật Dừng xe mặc áo mưa không đúng nơi quy định bị xử phạt thế nào? Chị Trần Thị Mai trú tại phường Vinh Lộc hỏi: Mỗi khi đi trên đường vào những lúc trời mưa, tôi thấy nhiều người tùy tiện dừng xe bất cứ đâu trên đường để mặc áo mưa. Xin hỏi, hành vi dừng xe giữa đường để mặc áo mưa tại nơi không được phép có bị xử phạt không? Nếu có thì mức phạt là bao nhiêu?

Trả lời:

Theo quy định hiện hành, pháp luật không cấm việc dừng xe để mặc áo mưa. Tuy nhiên, việc dừng xe phải tuân thủ đúng quy định của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ để đảm bảo an toàn cho bản thân và những người xung quanh.

Như vậy, nếu dừng xe để mặc áo mưa nhưng dừng tại vị trí không cho phép, người lái xe sẽ bị xử phạt.

Căn cứ theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, mức phạt cho hành vi dừng, đỗ xe sai quy định cụ thể như sau:

1. Đối với người điều khiển xe máy:

Phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng đối với hành vi:

- Dừng xe, đỗ xe trên phần đường xe chạy ở đoạn đường ngoài đô thị nơi có lề đường (điểm a khoản 2 Điều 7 Nghị định 168/2024/NĐ-CP).

- Dừng xe, đỗ xe ở lòng đường gây cản trở giao thông (điểm d khoản 2 Điều 7 Nghị định 168/2024/NĐ-CP).

- Dừng xe, đỗ xe trên điểm đón, trả khách, nơi đường bộ giao nhau, trên phần đường dành cho người đi bộ qua đường; dừng xe nơi có biển "Cấm dừng xe và đỗ xe"; Đỗ xe tại nơi có biển "Cấm đỗ xe" hoặc biển "Cấm dừng xe và đỗ xe"; không tuân thủ các quy định về dừng xe, đỗ xe tại nơi đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt; dừng xe, đỗ xe trong phạm vi hành lang an toàn giao thông đường sắt (điểm e khoản 2 Điều 7 Nghị định 168/2024/NĐ-CP).

Phạt tiền từ 600.000 đồng đến 800.000 đồng đối với hành vi: Dừng xe, đỗ xe trên cầu (điểm c khoản 3 Điều 7 Nghị định 168/2024/NĐ-CP).

Phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi: Dừng xe, đỗ xe trong hầm đường bộ không đúng nơi quy định (điểm b khoản 4 Điều 7 Nghị định 168/2024/NĐ-CP).

Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 14.000.000 đồng đối với hành vi: Dừng xe, đỗ xe không đúng quy định gây tai nạn giao thông (điểm a khoản 10 Điều 7 Nghị định 168/2024/NĐ-CP).

2. Đối với người điều khiển xe đạp, xe đạp máy, người điều khiển xe thô sơ khác

Trường hợp người điều khiển xe đạp, xe đạp máy, người điều khiển xe thô sơ khác có hành vi dừng xe mặc áo mưa không đúng quy định thì sẽ bị xử phạt theo quy định tại khoản 1 Điều 9 Nghị định 168/2024/NĐ-CP là phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng trong các trường hợp sau:

- Dừng xe đột ngột; chuyển hướng không báo hiệu trước;

- Dừng xe, đỗ xe trên phần đường xe chạy ở đoạn đường ngoài đô thị nơi có lề đường;

- Dừng xe, đỗ xe trong hầm đường bộ không đúng nơi quy định.

Ngoài hình thức phạt tiền, người vi phạm còn bị áp dụng hình phạt bổ sung theo quy định.