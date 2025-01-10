Thứ Tư, 1/10/2025
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền chỉ đạo khắc phục sự cố nứt đường ven sông Vinh

Quang An 01/10/2025 09:20

Sáng 1/10, sau khi bão số 10 quét qua Nghệ An, nước sông Vinh dâng cao làm xuất hiện vết nứt lớn trên tuyến đường Vĩnh Giang ven sông Vinh, đoạn qua địa phận phường Trường Vinh (trước đây là phường Trung Đô). Đồng chí Hoàng Phú Hiền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ đạo các lực lượng triển khai giải pháp xử lý khẩn cấp.

Theo ghi nhận của P.V, đoạn nứt mặt đường này kéo dài khoảng 10 mét, chia cắt tuyến đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện lưu thông. Nguyên nhân ban đầu được xác định do nước sông dâng lên, áp lực lớn khiến phần nền đường ven sông bị xói mòn, trượt lở.

bna_1e.jpg
Vết nứt dài trên đường Vĩnh Giang, ven sông Vinh, gần trạm bơm phía Nam. Ảnh: Quang An

Để kịp thời ứng phó, chính quyền địa phương phối hợp với các đơn vị chức năng đã huy động lực lượng rào chắn, cắm biển cảnh báo, đồng thời, tạm dừng lưu thông qua đoạn đường này để đảm bảo an toàn. Các phương án phân luồng giao thông cũng được triển khai, hướng dẫn người dân di chuyển theo tuyến đường khác.

bna_1c.jpg
Đồng chí Hoàng Phú Hiền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp chỉ đạo phương án khắc phục. Ảnh: Quang An

Cùng với đó, lực lượng chức năng cũng tiến hành gia cố tạm thời bằng rọ đá, bao tải cát nhằm giữ ổn định mái taluy, hạn chế nguy cơ sạt lở lan rộng. Song song với đó, đánh giá mức độ hư hỏng để sớm xây dựng phương án xử lý triệt để tuyến ven sông này.

bna_1r.jpg
Xe chở đá để kè tuyến đường. Ảnh: Quang An
bna_1a.jpg
Các lực lượng dùng lưới để kè đá tạm thời. Ảnh: Quang An

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền yêu cầu các lực lượng triển khai nhanh phương án khắc phục, ưu tiên cao nhất là bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân, túc trực nghiêm túc 24/24 để kiểm soát tình hình, kịp thời ứng phó khi có diễn biến bất thường.

bna_1b.jpg
Mặt đường xuất hiện các điểm bong tróc. Ảnh: Quang An
bna_qa.jpg
Các lực lượng túc trực, cấm phương tiện lưu thông. Ảnh: Quang An

Hiện tại, công tác khắc phục bước đầu đã cơ bản hoàn thành việc ngăn chặn sạt lở lan rộng. Tuy nhiên, các ngành chức năng cảnh báo, do mưa bão vẫn còn diễn biến phức tạp, người dân không nên đi lại, tụ tập gần khu vực nứt để tránh nguy hiểm./.

‏Định hình vị thế mới cho TP. Vinh: Quy hoạch sông Vinh hơn 4.500 tỷ đồng có những gì?‏

‏Định hình vị thế mới cho TP. Vinh: Quy hoạch sông Vinh hơn 4.500 tỷ đồng có những gì?‏

‏Nghệ An xuất hiện Khu đô thị sinh thái khu trung tâm, ven sông Vinh

‏Nghệ An xuất hiện Khu đô thị sinh thái khu trung tâm, ven sông Vinh

Chính thức khởi công Khu đô thị ven sông Vinh – khu đô thị đáng sống tại trung tâm Thành phố Vinh

Chính thức khởi công Khu đô thị ven sông Vinh – khu đô thị đáng sống tại trung tâm Thành phố Vinh

‏Định hình vị thế mới cho TP. Vinh: Quy hoạch sông Vinh hơn 4.500 tỷ đồng có những gì?‏

‏Định hình vị thế mới cho TP. Vinh: Quy hoạch sông Vinh hơn 4.500 tỷ đồng có những gì?‏

‏Nghệ An xuất hiện Khu đô thị sinh thái khu trung tâm, ven sông Vinh

‏Nghệ An xuất hiện Khu đô thị sinh thái khu trung tâm, ven sông Vinh

Chính thức khởi công Khu đô thị ven sông Vinh – khu đô thị đáng sống tại trung tâm Thành phố Vinh

Chính thức khởi công Khu đô thị ven sông Vinh – khu đô thị đáng sống tại trung tâm Thành phố Vinh

