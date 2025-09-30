Xã hội Ngập lụt lịch sử ở khu dân cư ven sông Vinh sau bão số 10 Hàng trăm hộ dân ở khối Yên Giang, phường Trường Vinh rơi vào cảnh ngập sâu chưa từng có sau cơn bão số 10 vừa qua. Không chỉ thiệt hại về tài sản, đợt ngập lụt này còn khiến cuộc sống của người dân nơi đây bị đảo lộn hoàn toàn.

Sáng 30/9, có mặt tại khối Yên Giang - khu dân cư nằm sát đầu cầu Cửa Tiền về phía Nam, chúng tôi chứng kiến cảnh người dân hối hả di chuyển đồ đạc, kê cao bàn ghế, xe cộ.

Lực lượng chức năng chốt chặn ở đầu cầu Cửa Tiền phía Bắc để đảm bảo an toàn cho người dân. Ảnh: Minh Quân

Đường Phạm Hồng Thái cùng nhiều ngõ nhỏ phía Nam cầu Cửa Tiền chìm trong biển nước, có đoạn ngập tới gần đầu gối. Nhiều hộ phải che bạt, chặn cửa để ngăn dòng nước đang ào ạt tràn vào nhà.

Đường Phạm Hồng Thái đoạn phía Nam chân cầu Cửa Tiền ngập trong nước. Ảnh: Minh Quân

Chị Phạm Thị Tâm, hộ kinh doanh dưa cà muối ở chợ Vinh, vẫn chưa hết bàng hoàng: “Trong bão số 5 vừa rồi, nước đã tràn vào nhà, ngập đến đầu gối nhưng rồi cũng rút dần. Tôi cứ nghĩ lần này cũng vậy. Thế nhưng đến rạng sáng 30/9, nước sông Vinh bất ngờ dâng cao, ngập hơn 1 mét, khiến cả gia đình không kịp trở tay. Toàn bộ hàng hóa chìm trong nước, hỏng hết”.

Nhà dân đường Phạm Hồng Thái ngập sâu trong nước.

Không chỉ gia đình chị Tâm, hàng loạt hộ dân khác cũng rơi vào cảnh tương tự. Ông Nguyễn Văn Dũng, trú tại số 41 đường Phạm Hồng Thái, ngao ngán: “Chúng tôi vốn quen với việc nước ngập mỗi khi mưa lớn, nhưng lần này thì nước ngập quá sâu. Đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến nước dâng cao đến vậy”.

Người dân kê cao đồ đạc để giảm thiểu thiệt hại. Ảnh: Minh Quân

Theo thống kê của ông Nguyễn Ngọc Minh - Khối trưởng khối Yên Giang, trong tổng số 190 hộ dân thì có tới 160 hộ chìm trong nước.

Một con ngõ của đường Phạm Hồng Thái chìm sâu trong nước. Ảnh: Minh Quân

“Ngay cả nhà tôi trước nay chưa từng bị ngập, nay cũng ngập hơn nửa mét. Trong sáng nay, nước tiếp tục dâng, khiến các hộ dân phải gấp rút di chuyển đồ đạc, sơ tán tài sản. Đây thực sự là ngập lụt lịch sử đối với khối chúng tôi”, ông Minh chia sẻ.

Người dân hối hả di chuyển đồ đạc, sơ tán tài sản. Ảnh: Minh Quân

Nguyên nhân được xác định là do sau bão, nước sông Lam dâng cao, chảy qua cống vào sông Vinh khiến mực nước dâng đột biến. Khối Yên Giang lại nằm ở vị trí thấp trũng, sát sông nên chịu ảnh hưởng nặng nề.

Lực lượng dân quân tự về phường Trường Vinh giúp dân sơ tán tài sản. Ảnh: Minh Quân

Trước tình hình đó, chính quyền phường đã khẩn trương huy động lực lượng dân quân dùng bao cát chặn dòng chảy, đồng thời hỗ trợ người dân sơ tán tài sản. “Nếu nước tiếp tục dâng, chúng tôi sẽ tính đến phương án di dời dân và lập trạm bơm dã chiến để tiêu thoát nước, giảm thiệt hại cho bà con” - ông Nguyễn Sơn Tùng - Phó trưởng phòng Hạ tầng đô thị phường Trường Vinh cho biết.