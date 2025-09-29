Giáo dục Chưa thể khắc phục hậu quả bão số 10, ngày mai (30/9) nhiều địa phương ở Nghệ An tiếp tục cho học sinh nghỉ học Dù bão đã đi qua nhưng việc khắc phục thiệt hại của nhiều trường học trên địa bàn Nghệ An vẫn chưa thể thực hiện. Do đó, ngày mai học sinh của nhiều địa phương trên toàn tỉnh vẫn chưa thể đến trường.

Chiều tối 29/9, ông Lê Trường Sơn - Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường Vinh Lộc cho biết: Do ảnh hưởng của cơn bão số 10 nên đến nay qua thống kê trên địa bàn phường, 15/18 trường đều bị thiệt hại nặng nề.

Trong đó, Trường Mầm non và Tiểu học Nghi Phong đã bị sập nhà xe, sân khấu ngoài trời, gãy cột điện. Trường Mầm non và THCS Phúc Thọ nhiều công trình như thư viện, dãy nhà học, nhà bếp bị tốc mái. Tại Trường Tiểu học Hưng Lộc, cả 2 cơ sở 1 và 2 đều bị hư hại như: sập nhà xe, mái che bị bong mái..

Các trường khác như Trường Mầm non Nghi Thái, THCS Nghi Thái, Mầm non Nghi Xuân cũng đã bị tốc mái nhà 2 tầng, sập mái tôn phòng kho, đổ bờ rào...

Trường Mầm non Nghi Thái bị hư hỏng sau bão số 10. Ảnh: NTCC

Cũng theo ông Nguyễn Trường Sơn, ngoài trường học bị hư hỏng, hiện nay, trên nhiều tuyến đường của phường, nhất là khu vực Phúc Thọ và Nghi Thái đang bị ngập cục bộ, khiến việc đi lại gặp khó khăn. Trước thực tế trên, hiện phường Vinh Lộc quyết định tất cả các trường học trên địa bàn ngày mai (30/9) tiếp tục cho học sinh nghỉ học để các trường khắc phục hậu quả.

Trên địa bàn phường Trường Vinh, hiện các trường như THCS Lê Mao, THCS Đặng Thai Mai... cũng đã thông báo cho học sinh nghỉ học và dự kiến sẽ tổ chức cho học sinh đi học lại từ thứ 4, sau khi đã khắc phục xong thiệt hại do mưa bão.

Trên địa bàn xã Thiên Nhẫn, hiện tất cả các trường cũng bị thiệt hại. Trong đó, có 2 trường bị ngập, đó là Trường Mầm non Trung Phúc Cường 3 và Trường Tiểu học Trung Phúc Cường 2. Ngoài ra, Trường Mầm non Khánh Sơn 2 bị tốc mái 2 nhà học, sập toàn bộ nhà đa năng, Trường Tiểu học Khánh Sơn 2 bị tốc mái nhà học 12 phòng, sập toàn bộ gara giáo viên...

Ông Phạm Thương Mại - Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Thiên Nhẫn cho biết: Ngoài các trường bị thiệt hại do bão số 10, hiện nay, trên địa bàn một số trường ở xã Nam Cường (cũ) có nguy cơ sẽ tiếp tục bị ngập nếu nước lũ ở các sông dâng cao vào các ngày tới. Để đảm bảo an toàn cho học sinh, sáng mai (30/9), tất cả các trường trên địa bàn xã tiếp tục nghỉ học để giáo viên và phụ huynh tập trung khắc phục bão lụt.

Điểm trường mầm non và tiểu học Tà Sỏi, xã Quỳ Châu nước đã dâng lên mái nhà. Ảnh: NTCC

Cơn bão số 10 đi qua đã để lại hậu quả nặng nề cho ngành Giáo dục. Hiện, qua nắm bắt từ các xã trên toàn tỉnh, hầu hết ngày mai các nhà trường tiếp tục phải nghỉ học.

Tại xã Tương Dương, ông Nguyễn Văn Hiền – Trưởng phòng Văn hóa – Xã hội cho biết, hiện các trường trên địa bàn cơ bản ổn định về cơ sở vật chất, không bị thiệt hại nặng do bão Bualoi. Tuy nhiên, đường giao thông trên địa bàn bị sạt lở nặng, nhất là tuyến Quốc lộ 7 và các tuyến đường liên xã. Nhiều thôn, bản vì vâỵ bị cô lập chia cắt, trong đó, bản Na Bè, Hợp Thành bị cô lập do sạt lở đất.

Bên cạnh đó, 4 bản là bản Chắn, bản Lau, bản Mác, và bản Nhãn nằm phía bên kia sông Cả cũng bị chia cắt, chưa thể tiếp cận được. Để đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên, địa phương đã giao cho các nhà trường tùy diễn biến thực tế, đảm bảo an toàn nhất cho giáo viên và học sinh khi đến trường thì mới tổ chức dạy học trở lại.

Tương tự, xã biên giới Tri Lễ các trường học không bị ảnh hưởng bởi bão số 10, nhưng giao thông sạt lở nghiêm trọng. Ông Vi Văn Dũng – Trưởng phòng Văn hóa – Xã hội xã Tri Lễ cho biết, dự kiến ngày mai (30/9), các trường học trên địa bàn chưa đón học sinh đi học trở lại.

Trường THCS Phan Đăng Lưu, xã Yên Thành bị hư hỏng nặng sau bão. Ảnh : NTCC

Trong khi đó, tại xã Quỳ Châu, một số điểm trường như 2 điểm trường lẻ mầm non và tiểu học ở bản Tà Sỏi (xã Châu Hạnh cũ) nước đã dâng lên ngập đến mái nhà và học sinh khó có thể đi học trong tuần này.

Bà Nguyễn Thị Bình - Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Quỳ Châu cho biết: Đến chiều tối nay, nhiều khu vực của xã Quỳ Châu nước bắt đầu dâng lên và có nơi đã ngập đến nửa nhà. Giao thông trên toàn khu vực bị chia cắt, chưa lưu thông được. Do nhiều khu vực bị mất sóng điện thoại nên hiện nay xã chưa thể thống kê thiệt hại của các nhà trường và của các giáo viên. Tạm thời, trên địa bàn học sinh chưa thể đi học.

Điểm lẻ Pa Tý của Trường PTDTBT Tiểu học Yên Tĩnh (xã Yên Na) đã bị ngập nước. Ảnh: CSCC

Theo ông Nguyễn Trọng Hoàn - Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo, bão số 10 đã khiến ngành Giáo dục bị thiệt hại nặng nề. Qua báo cáo nhanh của Sở, tính đến 15h chiều nay, toàn tỉnh có 45 trường bị ngập nước, trong đó có 17 trường mầm non, 16 trường tiểu học và 12 trường THCS.

Bên cạnh đó, có 18 trường bị sạt lở, 131 trường bị tốc mái tôn các phòng học, phòng chức năng.

Hơn 200 trường học ở Nghệ An bị tốc mái tôn hoặc tốc mái. Ảnh: Mỹ Hà

Ngoài ra, có 91 trường bị tốc mái ngói, 85 trường bị đổ bờ rào, 110 trường bị sập một số hạng mục hoặc tốc mái nhà xe. Ngoài ra, hầu hết tất cả các trường đều bị hư hỏng về hệ thống bảng biển, cây xanh. Ước tính thiệt hại ban đầu của ngành Giáo dục là gần 300 tỷ đồng.

Trước thực tế này, ông Nguyễn Trọng Hoàn cho biết: Ngày mai, về cơ bản, các trường trên địa bàn tỉnh vẫn tiếp tục nghỉ học và tập trung để khắc phục thiệt hại do bão số 10 gây ra.