Giáo dục Ngành giáo dục Nghệ An biểu dương 87 tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến Chiều 22/9, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2020 - 2025.

Trong 5 năm vừa qua, phong trào thi đua yêu nước trong ngành giáo dục tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, có bước phát triển cả về bề rộng và chiều sâu.

Trong đó, có nhiều phong trào thi đua đã có sức lan toả mạnh mẽ như phong trào “Đổi mới sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập”; Phong trào “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời”; Phong trào thi đua “Nghệ An chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”; Phong trào "Xây dựng trường học hạnh phúc" gắn với việc “xây dựng trường học An toàn - Xanh - Sạch - Đẹp”; Phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”; Phong trào “90 ngày đêm quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT”.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Văn Thành phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Mỹ Hà

Từ các phong trào chung đó xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân có thành tích cao, góp phần đưa giáo dục Nghệ An đạt nhiều thành tích nổi bật, giáo dục mũi nhọn luôn ở tốp dẫn đầu cả nước.

Việc triển khai các phong trào thi đua còn gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và được cụ thể hóa bằng cuộc vận động “Mỗi thầy - cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo".

Các đại biểu phát biểu tham luận tại hội nghị. Ảnh: Mỹ Hà

Với tình yêu nghề, nhiều thầy, cô giáo đã vượt qua thử thách, khó khăn, sự thiếu thốn về cơ sở vật chất, điều kiện, sinh hoạt, những trở ngại về phong tục tập quán, ngôn ngữ... để giữ vững truyền thống nhà giáo, gắn bó với sự nghiệp “trồng người”.

Bên cạnh đó, ngày càng xuất hiện nhiều cán bộ quản lý giỏi, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, có nhiều cách làm mang tính đột phá để xây dựng ngành và đơn vị vững mạnh toàn diện, nâng cao chất lượng giáo dục.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tặng Giấy khen cho các tập thể xuất sắc. Ảnh: Mỹ Hà

Phát biểu tại hội nghị điển hình tiên tiến, đồng chí Thái Văn Thành - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đã biểu dương 18 tập thể và 69 cá nhân điển hình tiên tiến được tuyên dương trong giai đoạn 2020 - 2025.

Trong thời gian tới, để tiếp tục nâng cao hơn nữa hiệu quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo cho rằng, việc triển khai các phong trào thi đua phải trở thành việc làm thiết thực, gắn với công việc hằng ngày của mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Khoa khen thưởng cho các cá nhân điển hình tiên tiến. Ảnh: Mỹ Hà

Bên cạnh đó, cần đổi mới nội dung, hình thức phong trào thi đua. Quá trình triển khai phải có mục tiêu thiết thực, cụ thể, gắn liền với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị từng năm học, từng địa bàn. Đồng thời, cần bảo đảm sự phối hợp đồng bộ giữa các phong trào, các đợt thi đua. Trong đó, xuyên suốt là phong trào thi đua “Dạy tốt – Học tốt” gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng đội ngũ nhà giáo “vừa hồng, vừa chuyên”.

Đồng thời, cần tăng cường công tác bồi dưỡng, phát triển đội ngũ, thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng thi đua, khen thưởng. Ngoài ra, ngành cũng sẽ kịp thời phát hiện, biểu dương và khen thưởng các tập thể nhỏ, giáo viên trực tiếp đứng lớp, học sinh ở vùng khó khăn – tạo động lực, khích lệ tinh thần thi đua rộng khắp và bền vững.

Danh sách các tập thể điển hình tiên tiến được ngành giáo dục biểu dương. Ảnh: Mỹ Hà