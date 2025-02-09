Giáo dục Giáo dục Nghệ An bứt phá, khẳng định tốp đầu cả nước Thành công đã đạt được trong năm học vừa qua là quả ngọt sau những cố gắng, quyết tâm của toàn ngành Giáo dục Nghệ An; là sự hy sinh, tận tụy của các thầy giáo, cô giáo; là sự nỗ lực, vươn lên của học trò… Đồng thời, đó là minh chứng rõ nhất về đổi mới công tác chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo với nhiều giải pháp mang tính đột phá.

Bứt phá với nhiều kỳ tích nổi bật

Năm học 2024 - 2025 là năm học kết thúc chu kỳ đầu tiên về thay sách giáo khoa và là năm đầu tiên triển khai các kỳ thi theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, trong đó, quan trọng nhất là Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

Với đề thi mới gồm các câu hỏi đánh giá năng lực, nên việc đồng hành cùng với các nhà trường trong dạy học và ôn tập được Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An đặc biệt chú trọng.

Trước Kỳ thi tốt nghiệp THPT, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức 3 kỳ thi thử trực tiếp để học sinh làm quen với kỳ thi mới và phân tích kết quả để chỉ đạo dạy học, ôn tập cho các nhà trường. Ảnh: Mỹ Hà

Trước kỳ thi này, Sở đã thành lập các đoàn tư vấn ôn thi đến 91/91 trường THPT để tư vấn về xây dựng kế hoạch ôn thi, xác định nội dung, thời lượng và cách thức ôn thi phù hợp theo đối tượng, theo môn thi, cách biên soạn câu hỏi đánh giá năng lực.

Ngoài tổ chức thi thử trực tiếp miễn phí, để học sinh làm quen với kỳ thi mới, Sở đã xây dựng hệ thống thi thử trực tuyến LMS theo cấu trúc đề thi mới với hơn 1 vạn câu hỏi để học sinh thi thử ở tất cả các môn thi.

Năm học 2024 - 2025 còn là năm thứ 2 Nghệ An phát động phong trào thi đua “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025”; nhằm cụ thể hóa phong trào “Dạy tốt - Học tốt” và Chương trình “Phòng giúp phòng, trường giúp trường, bộ môn giúp bộ môn”.

Giáo viên Trường THPT Hoàng Mai động viên các học sinh lớp 12 ôn thi tốt nghiệp THPT. Mùa thi 2025, ghi dấu sự đột phá của Trường THPT Hoàng Mai khi lần đầu tiên trường lọt vào tốp 3 của tỉnh với thành tích có 4 học sinh được tuyên dương tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Ngoài ra, trường còn có một bước tiến vượt bậc khi kết quả đại trà xếp thứ 11 trong toàn tỉnh, tăng 8 bậc so với năm 2024. Tập thể nhà trường và 4 cá nhân có thành tích trong công tác ôn thi tốt nghiệp đã được Sở Giáo dục và Đào tạo khen thưởng. Ảnh: Mỹ Hà

Đặt trong bối cảnh toàn ngành thực hiện Thông tư 29, việc triển khai phong trào có ý nghĩa thiết thực khi tất cả các trường trong toàn tỉnh đều tình nguyện dạy miễn phí với hàng nghìn buổi phụ đạo, bồi dưỡng cho học sinh.

Quá trình triển khai, chất lượng giáo dục được xem là vấn đề then chốt của các nhà trường. Thầy giáo Hồ Hồng Sơn - Hiệu trưởng Trường THPT Hoàng Mai cho biết: Chúng tôi xác định, kết quả của kỳ thi không chỉ là một con số, mà còn là một lời cam kết, một động lực mạnh mẽ thúc đẩy mỗi giáo viên phải nỗ lực không ngừng.

“ Việc triển khai phong trào thi đua “90 ngày đêm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT” có vai trò quan trọng, là “kim chỉ nam, cụ thể hóa chỉ đạo của cấp trên thành những hành động thiết thực. Quá trình thực hiện, chúng tôi lấy đổi mới làm động lực. Việc triển khai các phong trào thi đua gắn liền với yêu cầu cấp thiết về đổi mới phương pháp dạy học, khơi dậy sự sáng tạo trong mỗi tổ chuyên môn để xây dựng những mô hình ôn tập hiệu quả, phù hợp với thực tiễn. Thầy giáo Hồ Hồng Sơn - Hiệu trưởng Trường THPT Hoàng Mai

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Văn Thành chung vui với các thầy cô giáo tại Lễ tổng kết “90 ngày đêm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT”. Ảnh: Mỹ Hà

Với sự vào cuộc của toàn ngành, sự cố gắng của các nhà trường, mùa thi năm nay ghi nhận sự vượt trội của ngành Giáo dục Nghệ An khi lần đầu tiên vươn lên vị trí thứ nhất trên cả nước ở cả 2 phương thức, tính theo điểm trung bình và điểm trung vị.

Trong đó, có 8 môn thi đứng trong tốp 10 toàn quốc về điểm trung bình chung gồm: Ngữ văn, Toán, Vật lý, Hóa học, Lịch sử, Địa lý, tiếng Anh, Công nghệ nông nghiệp. Nghệ An cũng nằm trong tốp 10 tỉnh, thành có nhiều điểm 10 nhất, và nhiều thí sinh có điểm xét tuyển đại học cao của cả nước. Đây còn là thành quả sau 5 năm kiên trì thực hiện mô hình “đảm bảo chất lượng” và Nghệ An là tỉnh tiên phong, triển khai đầu tiên trên cả nước.

Em Nguyễn Thế Quân nhận Huy chương Vàng Olympic Vật lý quốc tế năm 2025. Ảnh: NVCC

Song song với chất lượng đại trà, năm học vừa qua, học sinh Nghệ An tiếp tục ghi dấu ấn trên đấu trường quốc tế khi mang về 7 tấm huy chương ở các môn Toán học, Vật lý, Hóa học và tiếng Nga, với 4 Huy chương Vàng và 3 Huy chương Bạc. Trong đó, có 2 Huy chương Vàng danh giá tại Kỳ thi Olympic Vật lý và Toán học quốc tế của 2 em Nguyễn Thế Quân và Võ Trọng Khải.

Đây là thành tích rực rỡ nhất của ngành Giáo dục Nghệ An trong hơn 10 năm trở lại đây. Ở Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, học sinh của Trường THPT chuyên Phan Bội Châu cũng xuất sắc dành 96 giải, trong đó, có 9 giải Nhất. Học sinh các cấp đạt nhiều giải thưởng, huy chương tại các hội thi, giải đấu quốc gia, thể hiện sự phát triển hài hòa giữa giáo dục mũi nhọn và giáo dục đại trà.

Khẳng định vị thế đất học

Ngoài thành tích vượt trội về giáo dục, trong năm học vừa qua, Nghệ An còn là địa phương tiếp tục tiên phong, đi đầu trong cả nước với nhiều nội dung. Nổi bật, đã tham mưu ban hành được chính sách đặc thù của tỉnh hỗ trợ các trường phổ thông dân tộc bán trú; tham mưu Thủ tướng Chính phủ quyết định sáp nhập Trường Cao đẳng Sư phạm và đổi tên thành Trường Đại học Nghệ An; Phối hợp Công an tỉnh triển khai thí điểm nhanh, hiệu quả mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học”.

Niềm vui đón chào năm học mới của học sinh Trường Tiểu học Hà Huy Tập 2. Ảnh: Mỹ Hà

Ngành cũng đã tích hợp triển khai đồng bộ các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước trong nhiệm vụ đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh… Qua đó, khẳng định vị thế tiên phong trong việc thực hiện các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về đột phá phát triển, đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Bước sang năm học 2025 - 2026, là năm học đầu tiên tích hợp triển khai đồng bộ các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước nhằm đột phá đổi mới căn bản, toàn diện, phát triển bền vững giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Nghệ An; trong bối cảnh thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp; nên bên cạnh những thuận lợi, còn nhiều khó khăn, thách thức.

Năm học 2025 - 2026, ngành Giáo dục Nghệ An xác định chủ đề “Hiện đại hóa, đột phá phát triển, đổi mới sáng tạo, kết nối bền vững, sẵn sàng bước vào kỷ nguyên phát triển mới”. Ảnh: Mỹ Hà

Ảnh hưởng của cơn bão số 3 cũng khiến nhiều trường học trên địa bàn tỉnh bị thiệt hại, hư hỏng nặng. Trong khó khăn, toàn ngành Giáo dục Nghệ An đã cùng chung tay khắc phục bão lũ với nhiều việc làm ý nghĩa, thiết thực giúp các trường bước đầu vượt qua gian nan, sớm ổn định trường lớp, đảm bảo không làm gián đoạn kế hoạch dạy học của các nhà trường.

Đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong năm học này, ngành Giáo dục Nghệ An xác định chủ đề “Hiện đại hóa, đột phá phát triển, đổi mới sáng tạo, kết nối bền vững, sẵn sàng bước vào kỷ nguyên phát triển mới”. Vì thế, với phương châm “nhà trường là nền tảng, thầy cô là động lực, học sinh là trung tâm”, toàn ngành sẽ tiếp tục tập trung thực hiện hiệu quả Chiến lược phát triển giáo dục. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong dạy và học; tạo động lực mạnh mẽ để nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập trong giai đoạn mới.

Đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và GS.TS, Nhà giáo Ưu tú Thái Văn Thành - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo trao thưởng cho các em học sinh đạt điểm cao tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Ảnh: Phạm Bằng

Nhìn lại kết quả đã đạt được và nhiệm vụ của ngành trong năm học này, GS.TS.NGƯT Thái Văn Thành - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An cho biết: Với nhiều thành tích nổi bật, ngành Giáo dục Nghệ An đã khẳng định được vị thế và tiếp tục nằm trong tốp đầu của cả nước về chất lượng giáo dục.