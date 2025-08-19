Giáo dục Ngành giáo dục Nghệ An khen thưởng 35 tập thể, 164 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT Chiều 19/8, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An tổ chức lễ tổng kết phong trào thi đua “90 ngày đêm quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025".

Nỗ lực của toàn ngành Giáo dục

Đây là năm thứ hai, ngành Giáo dục Nghệ An triển khai phong trào thi đua “90 ngày đêm quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025” nhằm tiếp tục khơi dậy tinh thần đoàn kết, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động và sự nỗ lực cố gắng của các em học sinh phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2024-2025.

Các đại biểu dự lễ tổng kết Phong trào thi đua "90 ngày đêm quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025". Ảnh: Mỹ Hà

Năm nay, Lễ phát động được thực hiện trong bối cảnh đây là năm đầu tiên Kỳ thi tốt nghiệp THPT được thực hiện theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới. Bên cạnh đó, việc thực hiện Thông tư 29 quy định về dạy thêm, học thêm có sự tác động lớn tới nhiều nhà trường, nhất là với học sinh cuối cấp.

Dù có nhiều khó khăn nhưng trong quá trình triển khai các nhà trường đã có nhiều giải pháp tích cực, đồng bộ để tổ chức dạy và học. Về phía giáo viên đã không ngừng nỗ lực, tận tụy tâm huyết, trách nhiệm với học trò và tình nguyện tổ chức hàng ngàn tiết dạy miễn phí để phụ đạo, bồi dưỡng cho các học sinh. Trong quá trình triển khai, Sở Giáo dục và Đào tạo đã có nhiều đổi mới trong công tác chỉ đạo với nhiều giải pháp mang tính đột phá để đồng hành với các nhà trường.

Đây là năm thứ 2 Nghệ An triển khai phong trào thi đua "90 ngày đêm quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025". Ảnh: Mỹ Hà

Với sự cố gắng của toàn ngành, kết thúc Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, lần đầu tiên Nghệ An vươn lên vị trí dẫn đầu cả nước với điểm bình quân đạt 6,6 điểm.

Lan tỏa phong trào thi đua trong toàn ngành

Lễ tổng kết phong trào thi đua “90 ngày đêm quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025” là dịp để ngành Giáo dục động viên kịp thời các cơ sở giáo dục và các cá nhân thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua. Đồng thời, đánh giá toàn diện về sự đóng góp của đội ngũ cán bộ nhà giáo và người lao động trong toàn ngành. Trong đó, chú trọng đến những nhà giáo trực tiếp giảng dạy đạt thành tích cao trong công tác ôn tập, ôn thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Qua đó, tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân để tạo được sức lan tỏa trong đơn vị, trong toàn ngành và toàn xã hội.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Văn Thành phát biểu tại lễ tổng kết. Ảnh: Mỹ Hà

Phát biểu tại lễ tổng kết, đồng chí Thái Văn Thành - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đã khẳng định, thành công của Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 ghi dấu ấn đậm nét cho ngành Giáo dục tỉnh nhà.

Thành công có được nhờ có sự quan tâm của chính quyền địa phương, sự vào cuộc của cha mẹ học sinh và của các nhà trường, thầy giáo, cô giáo.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo khen thưởng các tập thể xuất sắc tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Ảnh: Mỹ Hà

Từ kết quả bước đầu này, người đứng đầu ngành Giáo dục cũng yêu cầu các nhà trường phải rút ra bài học kinh nghiệm sau phong trào thi đua “90 ngày đêm quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT”. Để từ đó, thay đổi cách thức triển khai hiệu quả trong dạy và học.

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đào Công Lợi khen thưởng cho các giáo viên có thành tích trong phong trào thi đua. Ảnh: Mỹ Hà

Đi sâu vào phân tích, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho rằng, dù phong trào thi đua chỉ diễn ra trong thời gian ngắn nhưng đây là thời điểm vàng khơi dậy ý thức, ý chí quyết tâm, sự tập trung và tạo ra môi trường để học sinh cố gắng. Những nền tảng có được từ kỳ thi này sẽ giúp học sinh củng cố kiến thức, hoàn thiện kỹ năng và vững vàng khi bước vào cuộc sống.

Ngành Giáo dục động viên các nhà trường trong thời gian ôn thi tốt nghiệp THPT. Ảnh: Mỹ Hà

Nhấn mạnh, để có được “đỉnh cao bền vững” thì “trách nhiệm phải đặt trên vai các thầy, cô giáo”. Vì thế, lãnh đạo Sở yêu cầu, sau kỳ thi này, giáo viên và các nhà trường cần thay đổi cách thức quản trị, điều chỉnh lại phương pháp dạy theo phát triển năng lực của học trò, chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình dạy học. Từ đó, để phong trào không chỉ duy trì trong 90 ngày đêm mà sẽ kéo dài trong suốt năm học và có thể mở rộng, triển khai với các khối lớp, với các bậc học khác.

Dịp này, Sở Giáo dục và Đào tạo đã trao Giấy khen cho 35 tập thể và 164 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “90 ngày đêm quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025”.

Cụ thể: