Thời sự Nghệ An tuyên dương 195 học sinh đạt giải quốc tế, quốc gia và đạt điểm cao tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 Tối 28/8, tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức Lễ tuyên dương 195 học sinh đạt giải quốc tế, quốc gia và học sinh đạt điểm cao tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

Đến dự chương trình, lãnh đạo tỉnh có các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh, các ban, sở, ngành, đơn vị cấp tỉnh; cùng các thầy, cô giáo, 195 học sinh đạt giải quốc tế, quốc gia, đạt điểm cao tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự chương trình. Ảnh: Phạm Bằng

Năm học 2024 - 2025, tỉnh Nghệ An đạt được nhiều thành tích, kết quả ấn tượng trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Chất lượng giáo dục của tỉnh tiếp tục được khẳng định dẫn đầu cả nước với 7 huy chương khu vực và quốc tế, trong đó, có 4 Huy chương Vàng, 3 Huy chương Bạc.

Tại Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, Nghệ An xếp thứ 6 toàn quốc với tổng số 96 học sinh đạt giải, trong đó, có 9 giải Nhất, 29 giải Nhì, 37 giải Ba và 21 giải Khuyến khích.

Học sinh Nghệ An đoạt 2 giải Ba Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia; 15 giải Ba Cuộc thi Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp; 1 giải Khuyến khích tại Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Chương trình văn nghệ tại lễ tuyên dương. Ảnh: Phạm Bằng

Bên cạnh thành tích mũi nhọn, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 cũng ghi dấu mốc đặc biệt khi lần đầu tiên, Nghệ An vươn lên dẫn đầu cả nước về điểm trung bình các môn thi (52,92 điểm).

Đáng trân trọng hơn, trong số học sinh được tuyên dương và trao thưởng có không ít học sinh ở các trường làng, các địa bàn kinh tế đặc biệt khó khăn, học sinh đồng bào dân tộc ít người, các em có gia cảnh khó khăn.

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại lễ tuyên dương. Ảnh: Phạm Bằng

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh biểu dương sự nỗ lực và nhiệt liệt chúc mừng những thành tích xuất sắc mà các em học sinh, các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý giáo dục, các nhà trường đã đạt được trong năm học vừa qua.

Các em học sinh được tuyên dương tham dự chương trình. Ảnh: Phạm Bằng

Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, đạt được những thành tích xuất sắc này phải ghi nhận và đánh giá cao sự đóng góp to lớn của các nhà trường, các thầy, cô giáo đã tận tình, tận tụy, tâm huyết, sáng tạo và đổi mới phương pháp dạy học để rèn luyện, dìu dắt các em vươn lên chiếm lĩnh những đỉnh cao tri thức, tham gia và đạt thành tích cao trong các kỳ thi.

Đồng thời, ghi nhận và đánh giá cao những đổi mới, sáng tạo trong công tác quản lý, chỉ đạo, bồi dưỡng, giảng dạy của ngành Giáo dục - Đào tạo tỉnh nhà; sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp; sự chăm lo, động viên, khích lệ kịp thời của các bậc cha mẹ đã góp phần nâng cao thành tích học tập của các em trong các kỳ thi vừa qua.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao thưởng cho các học sinh đạt huy chương quốc tế, khu vực. Ảnh: Phạm Bằng

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh trao thưởng cho các em đạt thành tích cao tại Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia. Ảnh: Phạm Bằng

Thành tích của các em đạt được hôm nay tiếp tục khẳng định tầm vóc của tuổi trẻ xứ Nghệ, tuổi trẻ Việt Nam tỏa sáng trên trường quốc tế, đồng thời, đóng góp quan trọng vào thành tích chung của ngành Giáo dục nói riêng và thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An nói chung.

Qua chương trình này, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh mong muốn sẽ tiếp tục truyền lửa cho tinh thần hiếu học, cổ vũ phong trào thi đua học tập, rèn luyện; tiếp thêm động lực để các thế hệ học sinh Nghệ An phấn đấu vươn lên, bước tiếp chặng đường tiếp nhận tri thức đầy gian nan nhưng hết sức vinh quang phía trước.

Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh và đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao thưởng cho các học sinh đạt thành tích cao tại các cuộc thi. Ảnh: Phạm Bằng

Chủ tịch UBND tỉnh mong các em học sinh trên địa bàn tỉnh và các em học sinh được vinh danh hôm nay không say sưa với kết quả đạt được mà hãy tự hào và tiếp tục phát huy truyền thống hiếu học, khoa bảng của quê hương xứ Nghệ, noi gương các bậc tiền nhân đã vượt khó, khổ học mà thành danh.

"Tôi mong các em nhận thức được công ơn trời biển của cha mẹ, của thầy, cô giáo, để xây dựng cho mình lý tưởng sống tích cực, có động lực đúng đắn, phấn đấu học tập để trở thành lực lượng kế cận, tương lai của đất nước, là những công dân có ích, biết sống vì gia đình, vì xã hội, đóng góp tích cực cho công cuộc xây dựng, phát triển đất nước và góp phần nâng tầm vị thế của quê hương xứ Nghệ", Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.

Đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và GS .TS - Nhà giáo Ưu tú Thái Văn Thành - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo trao thưởng cho các em học sinh đạt điểm cao tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Ảnh: Phạm Bằng

Trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh đề nghị ngành Giáo dục và Đào tạo, các nhà quản lý giáo dục, các thầy, cô giáo tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chú trọng phát triển giáo dục mũi nhọn, khởi nghiệp sáng tạo, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong giai đoạn mới.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và toàn xã hội tiếp tục quan tâm, chăm lo nhiều hơn nữa cho sự nghiệp giáo dục - đào tạo và phát huy, nhân rộng nhiều phong trào học tập đã phát huy hiệu quả theo đúng tinh thần giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và của toàn dân, đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho phát triển.

Em Nguyễn Thế Quân - Huy chương Vàng Olympic Vật lý quốc tế và Huy chương Vàng Olympic Vật lý châu Á; em Nguyễn Thái Tuệ An - đạt giải Ba Học sinh giỏi quốc gia trích phần thưởng gửi tặng 2 em: Lữ Bảo An - Trường DTBT Tiểu học Mỹ Lý 2, xã Mỹ Lý và Lương Thị Bảy - Trường DTBT THCS Nậm Típ, xã Mường Típ. Ảnh: Phạm Bằng

Trước thềm năm học mới, Chủ tịch UBND tỉnh gửi lời chúc sự nghiệp giáo dục tỉnh nhà tiếp tục đổi mới và thành công, giảng dạy, bồi dưỡng ngày càng nhiều học sinh tài năng, xuất sắc, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa quê hương Nghệ An, để chúng ta tự tin và vững bước tiến cùng thời đại, vững bước tiến tới “đài vinh quang” và cùng “sánh vai với các cường quốc năm châu”.