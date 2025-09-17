Thời sự Trang trọng Lễ giỗ lần thứ 83 của Tổng Bí thư Lê Hồng Phong Sáng 17/9 (nhằm ngày 26/7 năm Ất Tỵ), tại Khu Lưu niệm Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, xã Hưng Nguyên Nam trang trọng tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Lê Hồng Phong nhân Lễ giỗ lần thứ 83.

Dự lễ, đại biểu Quân khu 4 có Thiếu tướng Lê Văn Trung - Phó Chính ủy Quân khu.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy; Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo UBND tỉnh, các ban, sở, ngành; xã Hưng Nguyên Nam, Hưng Nguyên, Lam Thành, Yên Trung; đại diện dòng họ Lê và nhân dân địa phương…

Đại biểu TP. Hồ Chí Minh có đồng chí Trần Văn Khuyên - Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy.

Lễ dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Lê Hồng Phong nhân Lễ giỗ lần thứ 83. Ảnh: Phạm Bằng

Cách đây 83 năm, đồng chí Lê Hồng Phong đã hy sinh vào trưa 6/9/1942 (nhằm ngày 26/7 năm Nhâm Ngọ). Đảng ta mất đi một nhà lãnh đạo tận trung với Đảng, tận hiếu với dân, một chiến sĩ kiên cường của phong trào Cộng sản quốc tế.

Với 40 năm tuổi đời, hơn 20 năm hoạt động cách mạng, đồng chí Lê Hồng Phong là nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta; người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; chiến sĩ kiên cường của phong trào Cộng sản và công nhân quốc tế; người con ưu tú của quê hương Nghệ An.

Các đại biểu Quân khu 4, tỉnh Nghệ An, TP. Hồ Chí Minh dự lễ. Ảnh: Phạm Bằng

Tổng Bí thư Lê Hồng Phong đã hiến dâng trọn đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của Nhân dân; luôn đặt lợi ích của cách mạng lên trên lợi ích của cuộc sống riêng và hạnh phúc gia đình của mình.

Đồng chí Lê Hồng Phong tên khai sinh là Lê Huy Dục, sau đổi là Lê Huy Doãn, sinh năm 1902 tại làng Đông, tổng Thông Lãng (xã Hưng Thông, huyện Hưng Nguyên cũ), nay là xã Hưng Nguyên Nam, Nghệ An.

Các đại biểu Quân khu 4, tỉnh Nghệ An, TP. Hồ Chí Minh tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao và những đóng góp to lớn, quan trọng của Tổng Bí thư Lê Hồng Phong đối với sự nghiệp cách mạng, với đất nước, quê hương. Ảnh: Phạm Bằng

Năm 1924, Lê Huy Doãn cùng những người cùng chí hướng tìm đường sang vùng Đông Bắc Thái Lan hoạt động cách mạng. Lê Huy Doãn đổi tên mới là Lê Hồng Phong.

Cuối năm 1924, Lê Hồng Phong đã được gặp lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, và từ đây, dưới sự dẫn dắt, đào tạo của Người, Lê Hồng Phong trở thành cán bộ ưu tú của cách mạng, một chiến sĩ Cộng sản quốc tế kiên cường.

Đồng chí Cao Anh Đức - Chủ tịch UBND xã Hưng Nguyên Nam đọc diễn văn tưởng niệm Tổng Bí thư Lê Hồng Phong. Ảnh: Phạm Bằng

Từ ngày 27 đến ngày 31/3/1935, tại Ma Cao (Trung Quốc), Đại hội lần thứ I của Đảng được triệu tập. Đại hội bầu đồng chí Lê Hồng Phong làm Tổng Thư ký của Đảng (Tổng Bí thư).

Tại Đại hội VII Quốc tế Cộng sản, đồng chí Lê Hồng Phong được bầu vào Đoàn Chủ tịch Đại hội, được Đại hội bầu là Ủy viên chính thức Ban Chấp ủy Quốc tế Cộng sản và có nhiều hoạt động tích cực đóng góp cho thành công của Đại hội.

Thiếu tướng Lê Văn Trung - Phó Chính ủy Quân khu 4 dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Lê Hồng Phong. Ảnh: Phạm Bằng

Sau nhiều năm hoạt động cách mạng và có những đóng góp quan trọng cho Đảng, đất nước và dân tộc, nhận thấy vai trò chủ chốt của đồng chí Lê Hồng Phong đối với phong trào yêu nước, giải phóng dân tộc, ngày 22/6/1939, thực dân Pháp đã bắt đồng chí Lê Hồng Phong.

Đồng chí bị Tòa án Sài Gòn kết án 6 tháng tù giam, 3 năm quản thúc, sau đó, cho về giam lỏng ở quê. Đến năm 1940, đồng chí Lê Hồng Phong bị thực dân Pháp bắt lần thứ hai tại quê hương, rồi đưa vào giam ở Khám Lớn, Sài Gòn và bị kết án 5 năm tù, đày ra Côn Đảo.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Lê Hồng Phong. Ảnh: Phạm Bằng

Tại Côn Đảo, sau nhiều tháng ngày bị tra tấn dã man, sức khỏe đồng chí suy kiệt. Đồng chí đã trút hơi thở cuối cùng vào trưa 6/9/1942. Trước khi hy sinh, đồng chí nhắn lại: "Nhờ các đồng chí báo cáo với Đảng rằng, tới giờ phút cuối cùng, Lê Hồng Phong vẫn một lòng tin tưởng vào thắng lợi vẻ vang của cách mạng".

Lễ giỗ lần thứ 83 của Tổng Bí thư Lê Hồng Phong là dịp đặc biệt để tưởng nhớ đến đồng chí sâu sắc hơn, ôn lại thân thế, sự nghiệp, công lao và những cống hiến to lớn của đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng, với đất nước, quê hương cũng như đối với nhân loại yêu chuộng hòa bình trên thế giới.

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Lê Hồng Phong. Ảnh: Phạm Bằng

Trong không khí thiêng liêng, các đại biểu thành kính dâng hoa, dâng lễ, dâng hương trước anh linh Tổng Bí thư Lê Hồng Phong; bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao và những đóng góp to lớn, quan trọng của đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng, với đất nước, quê hương.

Tiếp bước con đường, sự nghiệp của Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Nghệ An nói chung, xã Hưng Nguyên Nam nói riêng quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức, chung sức, chung lòng xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh, phát triển bền vững.