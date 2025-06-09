Xây dựng Đảng Kỷ niệm 123 năm ngày sinh Tổng Bí thư Lê Hồng Phong (6/9/1902 - 6/9/2025) Phát huy truyền thống cách mạng, xây dựng quê hương Tổng Bí thư Lê Hồng Phong phát triển bền vững Kỷ niệm 123 năm ngày sinh Tổng Bí thư Lê Hồng Phong (6/9/1902 - 6/9/2025), Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hưng Nguyên Nam càng tự hào và ý thức rõ trách nhiệm tiếp nối truyền thống, đoàn kết, đổi mới, quyết tâm xây dựng quê hương phát triển bền vững.

Một góc quang cảnh Khu lưu niệm Lê Hồng Phong tại xã Hưng Nguyên Nam. Ảnh: Đậu Kiều Hoa

Tấm gương người cộng sản kiên trung, bất khuất

Trong lịch sử cách mạng Việt Nam, Nghệ An là mảnh đất giàu truyền thống yêu nước, ghi dấu nhiều phong trào đấu tranh anh dũng cùng những tên tuổi kiên trung, bất khuất. Trong đó, Tổng Bí thư Lê Hồng Phong là một tấm gương tiêu biểu, nhà lãnh đạo kiệt xuất của Đảng, để lại dấu ấn sâu đậm trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam.

Đồng chí Lê Hồng Phong sinh ngày 6/9/1902 tại làng Đông Thôn, tổng Thông Lãng, phủ Hưng Nguyên, nay là xã Hưng Nguyên Nam. Tuổi trẻ của ông gắn liền với những tháng năm bôn ba tìm đường cứu nước, sau khi được lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc giác ngộ, tiếp cận lý tưởng cách mạng theo học thuyết Mác - Lênin.

Ngôi nhà Tổng Bí thư Lê Hồng Phong sinh sống thời niên thiếu tại xã Hưng Nguyên Nam. Ảnh: Mai Hoa.

Trải qua nhiều năm rèn luyện, học tập tại Trung Quốc và Liên Xô (1924 - 1931), tháng 11/1931, Lê Hồng Phong trở về nước, bắt đầu giai đoạn hoạt động cách mạng sôi nổi.

Cống hiến lớn của đồng chí Lê Hồng Phong là lãnh đạo việc khôi phục, phát triển tổ chức Đảng và phong trào cách mạng, giữ vững ý chí chiến đấu cho đảng viên, tinh thần chiến đấu của nhân dân, giữ vững niềm tin vào sự tất thắng của cách mạng trong giai đoạn thoái trào đầy khó khăn, thử thách sau cao trào Xô viết Nghệ Tĩnh.

Ðồng chí Lê Hồng Phong đã tham gia soạn thảo Chương trình hành động của Đảng, một văn kiện Lêninnit chân chính, được Ban Bí thư Quốc tế Cộng sản thông qua; nỗ lực mở các lớp huấn luyện chính trị, thành lập chi bộ cộng sản, lập ra Ban cán sự Ðảng ở một số tỉnh và sau đó thành lập Ban Chỉ huy ở ngoài… Ban Chỉ huy ở ngoài có vai trò như Ban Trung ương lâm thời của Đảng, điều hành công việc khôi phục các cơ sở Đảng, hoạch định và truyền đạt chủ trương, đường lối của Đảng trên phạm vi cả nước.

Trên cương vị đứng đầu Ban Chỉ huy ở ngoài và sau đó là Tổng Bí thư của Ðảng (1935 - 1936), đồng chí Lê Hồng Phong đã cống hiến trí tuệ và tâm huyết của mình cho Đảng và cách mạng Việt Nam trên nhiều phương diện, đặc biệt kiên định mục tiêu và con đường cách mạng đã chọn, phát triển lý luận và củng cố tổ chức, gắn cách mạng Việt Nam với Quốc tế Cộng sản.

Ðể tiếp tục đưa cách mạng Việt Nam phát triển theo chiều hướng đi lên, vừa giải quyết tốt những vấn đề trong nước, vừa phù hợp xu thế của thời đại, đồng chí Lê Hồng Phong tích cực hoạt động trong phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, góp phần đưa tiếng nói của phong trào cách mạng Việt Nam ra thế giới; đồng thời kiên trì đấu tranh để Quốc tế Cộng sản quan tâm, ủng hộ và tạo điều kiện cho phong trào cách mạng Việt Nam phát triển.

Năm 1939, đồng chí Lê Hồng Phong bị thực dân Pháp bắt và kết án tù. Trong cảnh lao tù khắc nghiệt ở Côn Đảo, Lê Hồng Phong vẫn giữ khí tiết của người cộng sản, nêu tấm gương sáng về bản lĩnh kiên trung. Trước khi hy sinh (năm 1942), Lê Hồng Phong để lại lời nhắn gửi xúc động: "Nhờ các đồng chí nói với Đảng rằng, tới giờ phút cuối cùng, Lê Hồng Phong vẫn một lòng tin tưởng ở thắng lợi vẻ vang của cách mạng".

40 tuổi đời và 18 năm hoạt động cách mạng, đồng chí Lê Hồng Phong đã để lại tấm gương sáng ngời về bản lĩnh, ý chí kiên định, sự hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: “Các đồng chí ta như đồng chí Trần Phú, đồng chí Ngô Gia Tự, đồng chí Lê Hồng Phong, đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai, đồng chí Hà Huy Tập, đồng chí Nguyễn Văn Cừ, đồng chí Hoàng Văn Thụ… đã đặt lợi ích của Đảng, của cách mạng, của dân tộc lên trên hết, lên trước hết… Các đồng chí ấy đã đem xương máu mình vun tưới cho cây cách mạng, cho nên cây cách mạng đã khai hoa, kết quả tốt đẹp như ngày nay”.

Tự hào để viết tiếp sự phát triển mới

Trải qua năm tháng, xã Hưng Nguyên Nam hôm nay vẫn là vùng đất in đậm dấu ấn phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh 1930 - 1931. Những cuộc đấu tranh sôi sục, đặc biệt là cuộc biểu tình ngày 12/9/1930 đã trở thành mốc son lịch sử, góp phần khẳng định ý chí bất khuất của nhân dân Nghệ An.

Chính truyền thống đó là nền tảng để cán bộ, đảng viên và nhân dân nơi đây hun đúc tinh thần đoàn kết, vượt khó, tiếp bước cha ông, không ngừng phấn đấu dựng xây quê hương giàu mạnh.

Lãnh đạo xã Hưng Nguyên Nam kiểm tra hiệu quả sản xuất mô hình nông nghiệp công nghệ cao ở địa phương. Ảnh: Mai Hoa

Xóm Hồng Phong, quê hương Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, nay mang diện mạo mới khi 100% đường làng, ngõ xóm được mở rộng bê tông hóa, cây xanh rợp bóng, điện sáng khắp nơi.

Nhà văn hóa, sân thể thao, khu vui chơi giải trí được đầu tư đồng bộ, góp phần nâng cao đời sống tinh thần và thể chất của người dân.

Người dân ý thức rõ vai trò làm chủ, tự giác đóng góp công sức, tiền của để xây dựng nông thôn mới. Chỉ tính riêng xây dựng nông thôn mới nâng cao trong mấy năm gần đây, ngoài hiến đất, chặt cây và phá dỡ công trình, đóng góp ngày công lao động, thì nhiều hộ đã đóng góp 50 - 60 triệu đồng, hộ ít cũng hơn 10 triệu đồng.

Điều đặc biệt ở xóm Hồng Phong, theo chia sẻ của đồng chí Châu Văn Bình - Bí thư Chi bộ xóm, chính là là ý thức tự lực, tự cường trong Nhân dân được nâng lên, chủ động, sáng tạo, đưa khoa học công nghệ vào sản xuất nhằm tăng giá trị kinh tế trên đơn vị diện tích; đồng thời năng động tìm kiếm việc làm, tạo thu nhập kinh tế cho bản thân, gia đình và xã hội. Trong xóm hiện không còn hộ nghèo; hộ khá, giàu chiếm khoảng 70%.

Hạ tầng giao thông ở xã Hưng Nguyên Nam được đầu tư đồng bộ. Ảnh: Mai Hoa

Không riêng xóm Hồng Phong, diện mạo chung của xã Hưng Nguyên Nam đang thay đổi từng ngày. Sau sáp nhập (tháng 7/2025), xã mới Hưng Nguyên Nam được hình thành từ 4 xã đều đạt chuẩn nông thôn mới; trong đó, có 1 xã đạt chuẩn kiểu mẫu, 2 xã đạt chuẩn nâng cao. Đây là nền tảng quan trọng để Hưng Nguyên Nam bứt phá trong giai đoạn tới.

Cơ sở vật chất trường mầm non và tiểu học đều được đầu tư đạt chuẩn. Ảnh: Mai Hoa

Điểm sáng ở xã Hưng Nguyên Nam, theo chia sẻ của đồng chí Lê Phạm Hùng - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã, chính là cơ sở hạ tầng giao thông, thuỷ lợi, trường học, y tế, cơ sở vật chất văn hoá - thể thao được đầu tư khá đồng bộ, gắn với chỉnh trang, xây dựng bộ mặt nông thôn mới “sáng, xanh, sạch, đẹp” và văn minh, hiện đại hơn; ý Đảng, lòng dân là một trong nỗ lực xây dựng quê hương trở thành vùng quê đáng sống.

Người dân mạnh dạn chuyển đổi tư duy sản xuất theo hướng nâng cao giá trị với nhiều mô hình nông nghiệp công nghệ cao được triển khai; hình thành nhiều cánh đồng lớn sản xuất lúa hàng hoá; chuyển chăn nuôi nhỏ lẻ sang trang trại tập trung an toàn sinh học…; đẩy mạnh phát triển tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ - thương mại, làng nghề, tham gia vào các thị trường lao động trong và ngoài nước.

Trên địa bàn xã hiện có 5 làng nghề, 4 sản phẩm OCOP 3 sao; gần 1.800 lao động làm việc ở nước ngoài, góp phần nâng cao thu nhập và làm giàu cho quê hương.

Mô hình nông nghiệp công nghệ cao và trồng bí xanh vùng đất bãi ven sông Lam tại xã Hưng Nguyên Nam. Ảnh: Mai Hoa

Phát huy truyền thống cách mạng và niềm tự hào là quê hương Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, Đảng bộ và nhân dân xã Hưng Nguyên Nam đặt mục tiêu rõ ràng trong nhiệm kỳ 2025 - 2030: Phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2028 và đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2029.

Đây không chỉ là mục tiêu đưa địa phương phát triển toàn diện mang tính bền vững, mà còn là lời hứa, là sự tri ân sâu sắc với người con ưu tú của quê hương - Tổng Bí thư Lê Hồng Phong.

“ Mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân ở xã Hưng Nguyên Nam xác định rõ trách nhiệm cần nỗ lực đưa địa phương phát triển, xứng đáng là quê hương của Tổng Bí thư Lê Hồng Phong trong lòng nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế. Đồng chí Lê Phạm Hùng - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Hưng Nguyên Nam

Mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân nơi đây đều xác định rõ trách nhiệm, đoàn kết, quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tiếp nối truyền thống để viết tiếp những trang sử vẻ vang của quê hương trong kỷ nguyên mới của đất nước.

Nâng cấp, thảm nhựa đường giao thông trên địa bàn xã Hưng Nguyên Nam. Ảnh: Mai Hoa

“Xây dựng Hưng Nguyên Nam hôm nay không chỉ là làm cho quê hương thêm khang trang, hiện đại, mà còn phải giữ gìn, lan tỏa giá trị tinh thần của một vùng quê cách mạng, xứng đáng là quê hương của Tổng Bí thư Lê Hồng Phong trong lòng nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế”, đồng chí Lê Phạm Hùng - Bí thư Đảng uỷ xã nhấn mạnh.