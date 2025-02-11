Pháp luật Xe tải lưu thông trên cao tốc Bắc – Nam bất ngờ bốc cháy Chiều 2/11, một vụ cháy xe tải xảy ra trên cao tốc Bắc – Nam, đoạn qua xã Hưng Nguyên Nam, tỉnh Nghệ An.

Theo thông tin, chiếc xe tải chưa rõ biển kiểm soát chở hàng cứu trợ đang trên đường vào Huế – Đà Nẵng thì bất ngờ bốc cháy. Ngay khi phát hiện, tài xế và những người đi cùng đã thoát ra ngoài.

Hiện trường vụ cháy xe. Ảnh: CSCC

Ngay khi nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Nghệ An đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường nỗ lực dập tắt đám cháy. Tuy nhiên, đám cháy đã làm phương tiện hư hỏng nặng, hàng hóa trên xe bị cháy hoàn toàn.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra.