Kinh tế Nhiều xã của Nghệ An khảo sát địa điểm lập quy hoạch khu tái định cư phục vụ đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về triển khai Dự án Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, Nghệ An đã chủ động, quyết liệt trong công tác chuẩn bị quy hoạch, khảo sát và bố trí tái định cư. Mới đây, UBND tỉnh đã chấp thuận chủ trương khảo sát các vị trí khu tái định cư tại các xã Thần Lĩnh, Hùng Châu và Hưng Nguyên, nâng tổng số xã được chấp thuận khảo sát vị trí tái định cư lên 13 xã.

Bổ sung các xã: Thần Lĩnh, Hùng Châu và Hưng Nguyên

Vị trí đang khảo sát khu tái định cư ở xóm Nam Kẻ Gai, xã Hưng Nguyên. Ảnh: Quang An

UBND tỉnh Nghệ An vừa qua đã ban hành các Văn bản số 10339/UBND-CN ngày 30/9/2025 và số 10095/UBND-CN ngày 24/9/2025, chấp thuận cho UBND các xã: Thần Lĩnh, Hưng Nguyên và Hùng Châu khảo sát địa điểm lập quy hoạch khu tái định cư phục vụ công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) Dự án Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.

Tại xã Thần Lĩnh, khu vực được khảo sát nằm ở xứ đồng Cồn Trắng, xóm Nghi Đồng 6, diện tích khoảng 4,7 ha, vị trí thuận lợi, quỹ đất phù hợp cho tái định cư. UBND xã đã tổ chức họp dân lấy ý kiến và nhận được sự đồng thuận cao.

Riêng xã Hưng Nguyên có 3 vị trí được khảo sát: Xóm Nam Kẻ Gai (11 ha); vùng Đội Mao Trên, xóm Hưng Đạo 7 (1,2 ha); vùng Cồn Bến, xóm Hưng Đạo 7 (1,3 ha).

Xã Hùng Châu cũng có khu vực được chấp thuận khảo sát là ở xóm Yên Lý.

Vị trí xóm Yên Lý, xã Hùng Châu - nơi được phê duyệt chủ trương khảo sát. Ảnh: Trân Châu

Ông Trần Văn Hiến - Chủ tịch UBND xã Hùng Châu cho biết, địa phương đã chủ động khảo sát, chọn khu đất thuận lợi dưới dốc cầu vượt đường sắt, diện tích khoảng 2 ha, đáp ứng chỗ ở cho 22-25 hộ dân. Sau khi được chấp thuận, xã sẽ triển khai quy hoạch chi tiết, thiết kế hệ thống hạ tầng giao thông, điện, nước..., đồng thời, mở đường gom kết nối với tuyến chính, phấn đấu hoàn thành thủ tục trong tháng 10/2025 để sớm triển khai thực hiện.

Trước đó, ở xã Tân Châu, 2 vị trí đã được chấp thuận đưa vào khảo sát gồm: Khu vực đồng 10 tấn, xóm Song Tiến (vị trí số 01, diện tích khoảng 1,66 ha; vị trí số 02, diện tích khoảng 1,2 ha).

Tại xã Đức Châu, các vị trí gồm thôn Xuân Khánh (3 ha) và thôn Mỹ Lý (1,45 ha).

Ở xã Quỳnh Sơn, 2 khu vực được lựa chọn là vùng đồng Cao, thôn 5 Quỳnh Mỹ (1,78 ha) và đồng Phần Trăm, xóm 1 Quỳnh Lâm (1,1 ha)...

Vị trí đường sắt cao tốc Bắc - Nam đi qua xã Thần Lĩnh. Ảnh: T.C

UBND tỉnh yêu cầu các xã đã được chấp thuận chủ trương khảo sát phối hợp với cơ quan chuyên môn tổ chức lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, bảo đảm tuân thủ các quy định hiện hành. Các địa phương chịu trách nhiệm phối hợp với các sở, ngành liên quan trong công tác quy hoạch, đất đai, bồi thường, GPMB, đầu tư xây dựng theo đúng quy định.

Các Sở: Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường được giao nhiệm vụ kiểm tra, giám sát quá trình triển khai tại cơ sở, bảo đảm tiến độ và tuân thủ pháp lý, đồng thời, cập nhật các khu tái định cư vào quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất của địa phương. Hiện còn 3 xã cũng đã trình vị trí dự kiến tái định cư trình UBND tỉnh phê duyệt khảo sát.

Tuyến đường sắt tốc độ cao đoạn qua Nghệ An dài khoảng 85,5 km, đi qua 18 xã, phường. Toàn tuyến có khoảng 2.150 hộ dân bị ảnh hưởng, trong đó, hơn 1.940 hộ phải di dời và bố trí tái định cư.

Đến nay, UBND tỉnh đã chấp thuận chủ trương khảo sát địa điểm khu tái định cư cho 13 xã; phê duyệt đề cương khảo sát, cắm mốc cho 5 đơn vị; đồng thời, lựa chọn tư vấn lập và thẩm định quy hoạch chi tiết cho 3 đơn vị. Các địa phương đã được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch vị trí khu tái định cư gồm: Hoàng Mai, Quỳnh Văn, Quỳnh Lưu, Diễn Châu, An Châu, Tân Châu, Nghi Lộc, Hưng Nguyên, Hưng Nguyên Nam, Lam Thành, Thần Lĩnh, Hùng Châu, Hưng Nguyên. Hiện công tác cắm mốc giới khu tái định cư, đo đạc, lập quy hoạch chi tiết đang được triển khai khẩn trương. Những địa phương còn lại tiếp tục hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh phê duyệt.

Khẩn trương để kịp tiến độ chung của dự án

Cùng với tiến độ, tỉnh yêu cầu bảo đảm chất lượng hạ tầng trong các khu tái định cư. Mỗi khu phải được thiết kế đồng bộ về điện, nước, giao thông, trường học, trạm y tế và các công trình phúc lợi công cộng; đồng thời, quan tâm bố trí đất sản xuất, hỗ trợ chuyển đổi sinh kế cho người dân bị thu hồi đất nông nghiệp, tránh để họ gặp khó khăn sau khi di chuyển đến nơi ở mới.

Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường cùng các địa phương chịu trách nhiệm hướng dẫn, thẩm định chặt chẽ quy hoạch; bảo đảm xác định ranh giới, diện tích và tiêu chí kỹ thuật phù hợp thực tế. UBND các huyện, thị xã có trách nhiệm tổ chức lấy ý kiến người dân khu vực bị ảnh hưởng, công khai thông tin quy hoạch, tạo sự đồng thuận xã hội.

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam là công trình giao thông chiến lược, có ý nghĩa đặc biệt trong kết nối vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Với chiều dài gần 85,5 km đi qua địa bàn Nghệ An, dự án không chỉ ảnh hưởng đến hàng nghìn hộ dân mà còn tác động đến quy hoạch phát triển đô thị, công nghiệp và nông nghiệp của tỉnh. Việc triển khai đồng bộ hệ thống khu tái định cư, bảo đảm hạ tầng và tiến độ là điều kiện tiên quyết để Nghệ An bàn giao mặt bằng đúng thời hạn.

Tỉnh Nghệ An xác định đây không chỉ là nhiệm vụ trước mắt mà còn là trách nhiệm chính trị của cả hệ thống, thể hiện cam kết đồng hành cùng Chính phủ trong triển khai dự án trọng điểm quốc gia. Các hộ dân bị ảnh hưởng sẽ được thông tin đầy đủ, minh bạch về quyền lợi, chính sách bồi thường và hỗ trợ di dời.

Từ nay đến cuối năm 2025, Nghệ An đặt mục tiêu hoàn thành toàn bộ công tác quy hoạch, cắm mốc, bồi thường, GPMB và khởi công các khu tái định cư trọng điểm, sẵn sàng bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư đúng thời hạn. Đây không chỉ là nhiệm vụ kỹ thuật mà còn là thước đo năng lực điều hành, tinh thần trách nhiệm của hệ thống chính quyền các cấp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền cùng đoàn công tác đã kiểm tra thực địa, yêu cầu các địa phương tập trung cao độ, coi việc hoàn thiện hồ sơ, cắm mốc quy hoạch khu tái định cư và đưa việc giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ trọng tâm trong quý IV/2025.

Theo kế hoạch, các địa phương được chọn điểm quy hoạch cần hoàn tất phê duyệt quy hoạch chi tiết, tổng mặt bằng và bồi thường trước ngày 20/10/2025; khởi công xây dựng hạ tầng tái định cư trước ngày 20/11/2025.

Các xã xác định hướng tuyến đường sắt cao tốc Bắc - Nam trên bản đồ. Ảnh: T.C

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền khẳng định: Việc triển khai các khu tái định cư phục vụ dự án không chỉ là điều kiện tiên quyết để bảo đảm tiến độ đường sắt tốc độ cao mà còn góp phần ổn định đời sống người dân sau di dời. Nghệ An thể hiện quyết tâm cao, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, chuẩn bị các điều kiện khởi công các khu tái định cư, tạo điều kiện thuận lợi để Dự án Đường sắt tốc độ cao - công trình trọng điểm quốc gia sớm được triển khai.