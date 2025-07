Đường sắt cao tốc Bắc - Nam đi qua những xã mới nào của Nghệ An?

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Nghệ An đã ban hành Quyết định số 3995-QĐ/TU, ngày 30/6/2025 thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, đoạn qua địa bàn tỉnh Nghệ An. Ban Chỉ đạo do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng ban. UBND tỉnh Nghệ An cũng mới ban hành Công văn số 5963/UBND-CN về việc rà soát, triển khai các khu tái định cư phục vụ Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam đoạn qua địa bàn tỉnh.

Theo đó, căn cứ ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp ngày 16/6/2025 và yêu cầu của Bộ Xây dựng ngày 17/6/2025, UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường và UBND các xã liên quan căn cứ hồ sơ thiết kế cơ sở trong Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và hồ sơ ranh giới giải phóng mặt bằng (GPMB) để khẩn trương rà soát thực địa, xác định nhu cầu tái định cư của từng địa phương. Trên cơ sở đó, tổng hợp, dự kiến số lượng, vị trí, quy mô và tổng mức đầu tư của từng khu tái định cư, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10/7/2025.

Sở Xây dựng được giao tham mưu cho UBND tỉnh giao nhiệm vụ cho các sở, ngành, địa phương triển khai các khu tái định cư, phấn đấu khởi công tối thiểu một khu vào ngày 19/8/2025 theo yêu cầu của Chính phủ và Bộ Xây dựng. Sở Xây dựng cũng được giao xây dựng mẫu định hình thiết kế quy định chung về xây dựng khu tái định cư (mặt cắt đường, vỉa hè, điện chiếu sáng…) để hướng dẫn triển khai thống nhất, hoàn thành trước ngày 30/7/2025.

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng tiếp tục rà soát các điểm chưa phù hợp trên tuyến theo hồ sơ thiết kế cơ sở, đặc biệt là các điểm chồng chéo vào khu dân cư, khu đất sản xuất, kinh doanh tập trung, để tham mưu UBND tỉnh kiến nghị Bộ Xây dựng xử lý kịp thời.

Ngoài ra, phối hợp Sở Nông nghiệp và Môi trường tham mưu giải pháp đẩy nhanh công tác GPMB; rà soát, tham mưu điều chỉnh các quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn và các quy hoạch liên quan để đảm bảo đủ cơ sở triển khai các khu tái định cư. Sở Xây dựng cũng chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, xử lý trong công tác GPMB và định kỳ báo cáo UBND tỉnh về tiến độ, khó khăn, vướng mắc vào các ngày 15 và 30 hàng tháng.

UBND tỉnh cũng giao Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương phối hợp với Sở Xây dựng và các địa phương kiểm tra thực địa, rà soát, thống kê nhu cầu tái định cư. Chủ trì tham mưu phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất, trình điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nhằm đảm bảo cơ sở pháp lý cho công tác GPMB, đồng thời phối hợp Sở Xây dựng xây dựng các giải pháp đẩy nhanh tiến độ GPMB, hoàn thành trước ngày 30/7/2025.

Giao Sở Tài chính tham mưu quy trình, thủ tục triển khai các khu tái định cư. UBND các xã, phường nơi dự án đi qua phối hợp các sở, ngành liên quan rà soát, tổng hợp nhu cầu tái định cư tại địa phương, gửi báo cáo về Sở Xây dựng trước ngày 5/7/2025 để tổng hợp chung, phục vụ công tác triển khai.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền cho biết: Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Xây dựng, UBND tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo các địa phương căn cứ hướng tuyến trong hồ sơ Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi để tuyên truyền, thông báo đến người dân trong phạm vi dự kiến giải phóng mặt bằng (GPMB), nhằm nâng cao ý thức, hạn chế tình trạng xây dựng trái phép, giữ gìn an ninh trật tự.

Tỉnh cũng chỉ đạo các sở, ngành, địa phương rà soát hộ dân, khu dân cư bị ảnh hưởng để xác định quy mô, vị trí, số lượng khu tái định cư cần đầu tư. Hiện nay, tỉnh đang triển khai thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc GPMB và xây dựng kế hoạch thực hiện.