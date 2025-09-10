Xã hội Nghệ An tổ chức truyền thông hưởng ứng ngày Quốc tế Trẻ em gái Hưởng ứng ngày Quốc tế Trẻ em gái (11/10), Sở Y tế Nghệ An phối hợp với Trung tâm Y tế Hưng Nguyên và UBND xã Lam Thành tổ chức chương trình truyền thông với chủ đề “Đầu tư cho trẻ em gái vì hạnh phúc gia đình, vì tương lai đất nước”, nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về quyền bình đẳng và chăm sóc sức khỏe cho trẻ em gái.

Sáng 9/10, tại UBND xã Lam Thành, chương trình đã diễn ra sôi nổi với sự tham gia của hơn 100 học sinh Trường THCS Phúc Lợi, cùng thầy cô giáo, phụ huynh và cán bộ y tế địa phương.

Chương trình là dịp để các em học sinh, đặc biệt là các em gái, được trang bị những kiến thức và kỹ năng thiết thực về tự bảo vệ bản thân, chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên và phòng tránh xâm hại học đường.

Các đại biểu tham dự chương trình hưởng ứng ngày Quốc tế Trẻ em gái. Ảnh: Đình Tuyên

Với chủ đề “Đầu tư cho trẻ em gái vì hạnh phúc gia đình, vì tương lai đất nước”, chương trình nhấn mạnh thông điệp: Đầu tư cho trẻ em gái không chỉ là hỗ trợ một cá nhân, mà là tạo nền tảng vững chắc cho mỗi gia đình, cộng đồng và quốc gia. Sự quan tâm, chăm sóc và tạo điều kiện phát triển toàn diện cho các em chính là bảo đảm cho tương lai bền vững của xã hội.

ông Nguyễn Văn Nam – Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An phát biểu tại chương trình. Ảnh: Đình Tuyên

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Văn Nam – Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An khẳng định: “Trẻ em gái chính là tương lai, là những người mẹ, người thầy, người lao động sáng tạo trong mọi lĩnh vực. Đầu tư cho các em từ hôm nay là vun đắp nền tảng cho mỗi gia đình bình đẳng, ấm no, hạnh phúc; góp phần xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, hướng tới phát triển bền vững đất nước”.

Đông đảo học sinh nữ Trường THCS Phúc Lợi tham gia chương trình hưởng ứng ngày Quốc tế Trẻ em gái. Ảnh: Đình Tuyên

Chương trình tập trung vào nhiều nội dung thực tế như giáo dục giới tính, chăm sóc sức khỏe vị thành niên, bạo lực và xâm hại trẻ em…

Các cán bộ Trung tâm Y tế Hưng Nguyên đã dành thời gian tư vấn trực tiếp, giải đáp những thắc mắc của học sinh về sự thay đổi tâm sinh lý tuổi dậy thì, hướng dẫn các em kỹ năng chăm sóc bản thân và cách ứng phó trước các tình huống nguy hiểm trong đời sống, đặc biệt là trong môi trường học đường.

Ông Lê Khánh Quang – Phó Chủ tịch UBND xã Lam Thành phát biểu. Ảnh: Đình Tuyên

Chia sẻ tại chương trình, ông Lê Khánh Quang – Phó Chủ tịch UBND xã Lam Thành cho biết: “Hoạt động này không chỉ giúp nâng cao nhận thức của học sinh và phụ huynh về quyền lợi, sức khỏe của trẻ em gái, mà còn mang ý nghĩa sẻ chia, tiếp sức cho các em có hoàn cảnh khó khăn, nhất là những em chịu ảnh hưởng bởi thiên tai. Đây là dịp để chính quyền địa phương, các tổ chức và cộng đồng cùng chung tay chăm lo, bảo vệ và trao cơ hội phát triển cho thế hệ trẻ”.

Tiểu phẩm “Đừng để quá muộn” do học sinh Trường THCS Phúc Lợi thể hiện, truyền đi thông điệp ý nghĩa về bảo vệ trẻ em gái. Ảnh: Đình Tuyên

Nhân dịp này, Ban tổ chức đã trao 10 suất quà cho các em học sinh nữ vượt khó, học giỏi, đồng thời chịu ảnh hưởng nặng nề trong cơn bão số 10 vừa qua. Những món quà ý nghĩa này là sự động viên kịp thời, giúp các em thêm nghị lực vượt qua khó khăn, tiếp tục vươn lên trong học tập và nuôi dưỡng ước mơ.

Ban tổ chức trao 10 suất quà động viên các em học sinh nữ có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực vươn lên trong học tập. Ảnh: Đình Tuyên

Được Liên hợp quốc phát động từ năm 2011, ngày Quốc tế Trẻ em gái (11/10) là dịp để cộng đồng toàn cầu cùng hành động, nâng cao nhận thức về bình đẳng giới, chống phân biệt đối xử, bạo lực và xâm hại trẻ em gái./.