Sức khỏe Giám đốc Sở Y tế Nghệ An yêu cầu các đơn vị trực thuộc có phương án huy động lực lượng, sẵn sàng cơ động tham gia cứu nạn, phòng chống bão số 3 Sở Y tế Nghệ An đã ban hành Văn bản Số 3064/SYT-NVY chỉ đạo các cơ sở y tế trong và ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Nghệ An triển khai phương án ứng phó bão số 3 (bão WIPHA).

Giám đốc Sở Y tế Nghệ An yêu cầu thủ trưởng các đơn vị y tế tổ chức theo dõi sát diễn biến của bão WIPHA, mưa lớn, lũ, để chủ động chỉ đạo triển khai công tác ứng phó kịp thời, phù hợp với diễn biến thiên tai có thể ảnh hưởng đến phạm vi của địa phương, đơn vị.

Giám đốc Sở Y tế Nghệ An yêu cầu các đơn vị bố trí tổ cấp cứu lưu động sẵn sàng triển khai công tác cấp cứu y tế, vận chuyển bệnh nhân khi có yêu cầu. Ảnh: Thành Chung

Có phương án cụ thể đảm bảo lực lượng cấp cứu, vận chuyển, điều trị người bệnh; phương án phòng tránh, sơ tán, di dời nhân viên y tế và bệnh nhân đảm bảo an toàn tính mạng cho người bệnh và nhân viên y tế đặc biệt là người cao tuổi, phụ nữ có thai, trẻ em, người khuyết tật, các đối tượng yếu thế và các cơ sở vật chất, bảo vệ tài sản, đặc biệt chú ý phương án di dời các trang thiết bị hiện đại đắt tiền như: Máy CT-Scanner, máy X quang, máy siêu âm, máy xét nghiệm, máy thở...

Chủ động rà soát, bổ sung dự trữ thuốc, hóa chất, trang thiết bị vật tư y tế, các thiết bị cung cấp điện dự phòng (máy phát điện, ắc quy...) để sẵn sàng sử dụng khi có tình huống thiên tai xảy ra.

Tăng cường công tác giám sát phát hiện sớm, xử lý kịp thời các tình huống dịch bệnh, đảm bảo phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm.

Thực hiện nghiêm chế độ trực 24/24 giờ, trực cấp cứu ngoại viện, báo cáo thường xuyên, đột xuất theo qui định; duy trì nhiều hình thức thông tin liên lạc để không xảy ra mất liên lạc trong mọi tình huống.

Đối với việc thực hiện nhiệm vụ ngoài đơn vị, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An yêu cầu các đơn vị y tế có phương án huy động lực lượng, sẵn sàng cơ động tham gia cứu nạn, nhận và triển khai nhiệm vụ hỗ trợ khi có yêu cầu của đơn vị khác hoặc điều động của Ban chỉ huy cấp trên, địa phương.

Khi có tình huống thiên tai, thảm họa xảy ra, theo tình hình, diễn biến thực tế, dưới sự chỉ đạo của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cùng cấp hoặc cấp trên, các đơn vị cần nắm bắt, đánh giá nhanh tình hình để có các giải pháp đáp ứng kịp thời, chỉ đạo triển khai áp dụng một cách linh hoạt các phương án đã xây dựng nhằm đạt hiệu quả tốt nhất.