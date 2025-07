Giám đốc Sở Y tế Nghệ An trực tiếp vào 'rốn lũ', chỉ đạo lập trạm dã chiến, điều xe cứu thương ứng cứu

Giám đốc Sở Y tế Nghệ An chỉ đạo các đơn vị giúp đỡ, hỗ trợ sớm đưa Trung tâm Y tế Tương Dương hoạt động trở lại; nhanh chóng khôi phục hoạt động và xây dựng lại Trạm Y tế Mỹ Lý.

Ngày 27/7, Đoàn công tác của Sở Y tế Nghệ An do đồng chí Lê Thị Hoài Chung – Giám đốc Sở Y tế Nghệ An dẫn đầu đã trực tiếp chỉ đạo, hỗ trợ công tác khắc phục hậu quả lũ lụt tại Trung tâm Y tế Tương Dương, Kỳ Sơn và các Trạm Y tế Mỹ Lý, Châu Khê, Bồng Khê.

Tham gia cùng đoàn có lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An và Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An.