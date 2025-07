Sức khỏe Ngành Y tế Nghệ An phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do lũ lụt Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An, sáng 26/7, Sở Y tế Nghệ An tổ chức Lễ phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do hoàn lưu bão số 3.

Phát biểu tại lễ phát động, Tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa 2 Lê Thị Hoài Chung - Giám đốc Sở Y tế Nghệ An nhấn mạnh: Cơn bão số 3 đã đi qua, nhưng hậu quả mà nó để lại còn rất nặng nề. Trong hoàn cảnh đó, sự chung tay góp sức của toàn ngành Y tế Nghệ An không chỉ là hành động thiết thực giúp người dân vượt qua khó khăn, mà còn là biểu tượng đẹp của tình đoàn kết, tinh thần trách nhiệm với cộng đồng.

Lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do hoàn lưu bão số 3 gây ra. Ảnh: Thành Chung

Hiện nay, Sở Y tế đang tích cực phối hợp cùng các tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp và cộng đồng để phát động chương trình quyên góp, hỗ trợ khẩn cấp (thực phẩm, nước sạch, thuốc men, vật tư y tế) cho các hộ dân bị ảnh hưởng tại các xã Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông, Nhôn Mai, Mường Xén, Hữu Kiệm, Mỹ Lý...

Bệnh viện Y học Cổ truyền Nghệ An trao ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do lũ lụt. Ảnh: Thành Chung

Ngành Y tế đã và đang tổ chức các đoàn tình nguyện y tế đến các khu vực bị ngập lụt, cô lập để hỗ trợ khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, đặc biệt là thuốc phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường, cung cấp nước sạch, thuốc men và vật tư y tế, các nhu yếu phẩm cần thiết cho người dân vùng lũ…

Bệnh viện Nội tiết Nghệ An trao ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 3. Ảnh: Thành Chung

Tại buổi lễ, cán bộ ngành Y tế đã quyên góp được 850,25 triệu đồng (cơ quan Sở Y tế quyên góp được 83 triệu đồng; Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An quyên góp được 350 triệu đồng; Bệnh viện Y học Cổ truyền Nghệ An quyên góp được 100 triệu đồng; Bệnh viện Nội tiết Nghệ An quyên góp được 110 triệu đồng; Bệnh viện Phục hồi chức năng Nghệ An quyên góp được 75 triệu đồng; Bệnh viện Tâm thần Nghệ An quyên góp được 56 triệu đồng; Bệnh viện Tai Mũi Họng Miền Trung quyên góp được 50 triệu đồng; Nhóm IT ngành Y quyên góp được gần 27 triệu đồng).

Số tiền này sẽ được chuyển tới Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An để trao tận tay đồng bào vùng lũ.

Bệnh viện Phục hồi Chức năng Nghệ An trao ủng hộ cho đồng bào bị thiệt hại do bão số 3. Ảnh: Thành Chung

Sở Y tế Nghệ An tiếp tục kêu gọi các doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ đồng bào vùng lũ sớm ổn định cuộc sống; cùng ngành Y tế khôi phục, sửa chữa cơ sở y tế bị hư hại, bảo đảm khám, chữa bệnh thông suốt, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe sau bão lũ./.