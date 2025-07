Sức khỏe Ngành Y tế Nghệ An khẩn trương khắc phục hậu quả, hỗ trợ thuốc men, vật tư y tế cho người dân vùng lũ Sở Y tế đang tích cực phối hợp cùng các tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp và cộng đồng để phát động chương trình quyên góp, hỗ trợ khẩn cấp thực phẩm, nước sạch, thuốc men, vật tư y tế cho các hộ dân bị ảnh hưởng.

Thông tin từ Sở Y tế Nghệ An: Lũ lụt do ảnh hưởng của cơn bão số 3 đã khiến nhiều cơ sở vật chất của các đơn vị y tế trên địa bàn các xã miền núi Nghệ An bị thiệt hại nặng nề.

Cụ thể, Trung tâm Y tế Tương Dương bị ngập nước hoàn toàn tầng 1 khu điều trị, khu dự phòng bị cô lập. Đơn vị có 2 xe bị ngập nước lũ không kịp di chuyển lên điểm an toàn, gồm 1 xe cứu thương và 1 xe chuyên dụng.

Lũ lụt đã làm hư hại nhiều trang thiết bị của Trạm Y tế Bồng Khê. Ảnh: Thành Chung

Ở khu vực huyện Kỳ Sơn cũ, Trạm Y tế Mỹ Lý, Mường Típ, Mường Ải bị nước lũ cô lập, không triển khai được hoạt động khám, chữa bệnh. Trong đó, Trạm Y tế Mỹ Lý bị ngập sâu nhất, toàn bộ tài sản hiện có bị hư hại nặng nề.

Tại Trạm Y tế Bồng Khê, mưa lũ đã gây hỏng hóc 3 máy tính để bàn, 1 máy in và bàn ghế làm việc. Ảnh: Thành Chung

Ở khu vực huyện Tương Dương cũ, các trạm y tế Thạch Giám, Lưu Kiền, Tam Quang bị nước ngập sâu hoàn toàn, toàn bộ tài sản hiện có đều bị hư hại... Ở khu vực huyện Con Cuông cũ, Trạm Y tế Châu Khê ngập sâu 1,2 m; Trạm Y tế Bồng Khê ngập sâu hiện, mưa lũ đã gây hỏng hóc 3 máy tính để bàn, 1 máy in và bàn ghế làm việc.

Nước vừa rút, cán bộ Trung tâm Y tế Con Cuông và Trạm Y tế Bồng Khê nhanh chóng thực hiện vệ sinh môi trường. Ảnh: Thành Chung

Hiện nước lũ đang rút, Sở Y tế Nghệ An đã chỉ đạo các đơn vị y tế vùng bị lũ lụt triển khai các giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường; đảm bảo an toàn nguồn nước ăn uống; phòng ngừa dịch bệnh; giám sát, phát hiện sớm, xử lý dịch; tăng cường công tác truyền thông về dịch bệnh cho người dân.

Vệ sinh cơ sở vật chất trạm y tế để sớm thực hiện công tác khám, chữa bệnh cho người dân. Ảnh: Thành Chung

Sở Y tế đã thành lập đoàn công tác do 1 đồng chí Phó Giám đốc Sở dẫn đầu lên kiểm tra, đánh giá và thực hiện hỗ trợ cho các cơ sở y tế khắc phục hậu quả lũ lụt gây ra. Tham gia đoàn có lãnh đạo của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh cùng các phòng chức năng của Sở.

Ngày 24/7, Đoàn công tác do Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Hữu Lê - Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An dẫn đầu đã về chỉ đạo, hỗ trợ Trung tâm Y tế Con Cuông, Trạm Y tế Bồng Khê, Trạm Y tế Châu Khê khắc phục hậu quả lũ lụt. Ảnh: Thành Chung

Tiến sĩ, Bác sĩ Chuyên khoa 2 Lê Thị Hoài Chung – Giám đốc Sở Y tế Nghệ An cho biết: Sở Y tế đang tích cực phối hợp cùng các tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp và cộng đồng để phát động chương trình quyên góp, hỗ trợ khẩn cấp (thực phẩm, nước sạch, thuốc men, vật tư y tế) cho các hộ dân bị ảnh hưởng tại các huyện Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông, đặc biệt là các xã bị cô lập như Nhôn Mai, Mường Xén, Hữu Kiệm...

Cán bộ Trạm Y tế Châu Khê cùng các lực lượng xã Châu Khê thực hiện vệ sinh nhà trạm, sớm đưa trạm y tế trở lại hoạt động khám, chữa bệnh và phòng bệnh cho người dân. Ảnh: Thành Chung

Phối hợp tổ chức các đoàn tình nguyện y tế đến các khu vực bị ngập lụt, cô lập để hỗ trợ khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, đặc biệt là thuốc phòng chống dịch bệnh viêm da, tiêu chảy, sốt xuất huyết và các nhu yếu phẩm cần thiết cho sức khỏe.

Phối hợp cùng công an, quân sự, các sở ngành và chính quyền địa phương thực hiện cứu hộ, di dời dân, đảm bảo an ninh y tế, vệ sinh môi trường; cung cấp nước sạch, thuốc men và vật tư y tế... cho người dân vùng lũ./.