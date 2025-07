Sức khỏe

Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An quyên góp 350 triệu đồng ủng hộ đồng bào vùng cao bị thiệt hại sau bão số 3

Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An tổ chức phát động quyên góp ủng hộ đồng bào vùng cao Nghệ An chịu ảnh hưởng nặng nề do hoàn lưu bão số 3. Tổng số tiền ủng hộ là 350 triệu đồng.