Xã hội Dâng hương tưởng niệm 123 năm ngày sinh Tổng Bí thư Lê Hồng Phong Sáng 6/9, tại Di tích quốc gia Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, xã Hưng Nguyên Nam, Ban Quản lý Di tích Nghệ An tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm nhân kỷ niệm 123 năm ngày sinh Tổng Bí thư Lê Hồng Phong (6/9/1902 – 6/9/2025).

Dự lễ có đồng chí Trần Thị Mỹ Hạnh - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; lãnh đạo và đại diện các đoàn thể xã Hưng Nguyên Nam; đại diện Ban giám hiệu, thầy cô giáo và các em học sinh Trường THPT Lê Hồng Phong, Trường THCS Lê Hồng Phong; đại diện Hội đồng gia tộc dòng họ Lê…

Các đại biểu tưởng niệm đồng chí Tổng Bí thư Lê Hồng Phong. Ảnh: Công Kiên

Đồng chí Lê Hồng Phong tên thật là Lê Huy Doãn, sinh ngày 6/9/1902 tại làng Đông, tổng Thông Lạng (nay là xóm Hồng Phong xã Hưng Nguyên Nam, tỉnh Nghệ An), trong một gia đình nề nếp, gia phong. Đầu năm 1924, đồng chí xuất dương hoạt động cách mạng.

Vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, Lê Hồng Phong đã đến Trại Cày của cụ Đặng Thúc Hứa, rồi được giới thiệu qua Quảng Châu (Trung Quốc). Nhận thấy tài năng quân sự đặc biệt của Lê Hồng Phong, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã lựa chọn và gửi đồng chí đi đào tạo tại nhiều trường nổi tiếng như: Trường Quân sự Hoàng Phố, Trường Không quân Quảng Châu, Trường Lý luận quân sự tại Leningrad, Trường Đại học Phương Đông.

Đồng chí Trần Thị Mỹ Hạnh - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch dâng hoa tưởng niệm 123 năm ngày sinh Tổng Bí thư Lê Hồng Phong. Ảnh: Công Kiên

Năm 1931, Lê Hồng Phong được Quốc tế cộng sản bí mật cử về nước lãnh đạo phong trào cách mạng. Tuy nhiên, trước sự đàn áp của thực dân Pháp và tay sai, các cơ sở cách mạng bị địch phá vỡ, hàng trăm, hàng ngàn cán bộ cách mạng bị bắt, tù đày. Trước tình hình đó, đồng chí Lê Hồng Phong từng bước chắp nối liên lạc với các cơ sở của đảng để khôi phục lại hệ thống tổ chức Đảng và phong trào cách mạng.

Tháng 3 năm 1935, tại Đại hội lần thứ nhất của Đảng Cộng sản Đông Dương tổ chức ở Macao (Trung Quốc), Lê Hồng Phong được bầu làm Tổng Bí thư của Đảng. Tháng 7 năm 1935, Lê Hồng Phong dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam dự Đại hội VII Quốc tế Cộng sản tại Mát-xcơ-va. Tại Đại hội, đồng chí được tín nhiệm bầu là Ủy viên Ban Chấp hành Quốc tế Cộng sản.

Thành viên Hội đồng gia tộc họ Lê dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Lê Hồng Phong. Ảnh: Công Kiên

Tháng 11 năm 1937, đồng chí về nước, trực tiếp lãnh đạo phong trào cách mạng Việt Nam. Ngày 22 tháng 6 năm 1939, Lê Hồng Phong bị mật thám Pháp bắt tại Sài Gòn và bị kết án 6 tháng tù giam, 3 năm quản thúc tại quê nhà.

Tháng 1 năm 1940, đồng chí Lê Hồng Phong bị bắt lần thứ hai, giam tại Khám Lớn - Sài Gòn. Biết Lê Hồng Phong là một lãnh đạo quan trọng của Đảng, thực dân Pháp dùng đủ mọi thủ đoạn tra tấn dã man hòng bắt đồng chí khai ra tổ chức Đảng, nhưng kẻ thù đã bất lực trước tinh thần và ý chí sắt đá của người chiến sỹ cộng sản kiên cường, cuối cùng chúng đã kết án Lê Hồng Phong 5 năm tù, 10 năm quản thúc và đày ra địa ngục trần gian Côn Đảo.

Trưa ngày 6/9/1942, tại khu cầm cố biệt lập thuộc Banh II, nhà tù Côn Đảo, đồng chí Lê Hồng Phong dần kiệt sức và anh dũng hy sinh. Trước lúc đi xa, đồng chí căn dặn: “Nhờ các đồng chí nói với Đảng rằng, đến giờ phút cuối cùng, Lê Hồng Phong vẫn một lòng tin tưởng vào thắng lợi vẻ vang của cách mạng”.

40 năm tuổi đời, 20 năm hoạt động cách mạng liên tục, sôi nổi, đồng chí Lê Hồng Phong để lại tấm gương sáng ngời về người cộng sản kiên trung, bất khuất.

​Cuộc đời, công lao và những cống hiến to lớn của Tổng Bí thư Lê Hồng Phong mãi mãi trường tồn cùng với non sông, đất nước, tiếp thêm sức mạnh, cổ vũ cho các thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân ta trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước hùng cường, giàu mạnh.

Trong giờ phút thiêng liêng, các đoàn đại biểu, nhân dân kính cẩn nghiêng mình trước anh linh của Tổng Bí thư Lê Hồng Phong; thành kính dâng những lẵng hoa thơm tươi thắm, nén tâm nhang và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới công lao đồng chí Tổng Bí thư Lê Hồng Phong tại Nhà tưởng niệm đồng chí.