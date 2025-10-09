Thời sự Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên thường kỳ tháng 8 Sáng 10/9, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 8 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để nghe, cho ý kiến và quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền.

Tham dự phiên họp có các đồng chí: Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí đại diện ban Đảng Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng phụ trách Nghệ An, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; cùng lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ban, ngành.

Toàn cảnh phiên họp thường kỳ tháng 8 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ảnh: Phạm Bằng

Kinh tế - xã hội đạt nhiều kết quả tích cực

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe, cho ý kiến về kết quả triển khai thực hiện Kết luận số 123-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Nghị quyết số 57-NQ/TW, Nghị quyết số 59-NQ/TW, Nghị quyết số 66-NQ/TW, Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị và báo cáo 3 năm thực hiện Nghị quyết 09 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số tỉnh Nghệ An đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

8 tháng đầu năm, trong bối cảnh vận hành bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn đạt nhiều kết quả tích cực. Các lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp đều có mức tăng trưởng khá.

Giám đốc Sở Tài chính Trịnh Thanh Hải báo cáo kết quả triển khai thực hiện Kết luận số 123-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và 4 Nghị quyết số 57-NQ/TW, Nghị quyết số 59-NQ/TW, Nghị quyết số 66-NQ/TW, Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị và báo cáo 3 năm thực hiện Nghị quyết 09 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số.

Tính đến hết tháng 8/2025, tổng thu ngân sách ước đạt 18.271 tỷ đồng, vượt dự toán giao cho năm 2025. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công 8 tháng đạt 42,37% tổng kế hoạch và 47,27% kế hoạch đã giao đầu năm.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả. Toàn tỉnh tiếp tục tập trung khắc phục hậu quả bão số 3, bão số 5, nhất là các công trình hạ tầng thiết yếu bị hư hỏng, nhanh chóng ổn định đời sống nhân dân, bảo đảm điều kiện cho học sinh đến trường vào năm học mới.

Nghệ An được trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba vì thành tích trong phong trào “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”.

Đại tá Đinh Việt Dũng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Phạm Bằng

Nghệ An tiếp tục triển khai các nhiệm vụ về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo các kế hoạch đã ban hành, trong đó, tập trung xử lý các khó khăn, vướng mắc trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Các nhiệm vụ theo Kế hoạch số 02 của Ban Chỉ đạo Trung ương đều hoàn thành đúng tiến độ, được Trung tâm Chỉ huy Trung ương xác nhận ở trạng thái “XANH”.

Tỉnh cũng tập trung triển khai các nhiệm vụ, nội dung theo Nghị quyết số 59-NQ/TW, Nghị quyết số 66-NQ/TW, Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị theo kế hoạch và chương trình hành động đề ra.

Giám đốc Sở Xây dựng Phạm Hồng Quang phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Phạm Bằng

Sau 3 năm thực hiện Nghị quyết số 09, đến nay, Nghệ An đã hoàn thành 11/11 mục tiêu về chính quyền số, 5/6 mục tiêu về kinh tế số, 3/3 mục tiêu về xã hội số. Trong đó, chính quyền số là nhóm nhiệm vụ được triển khai mạnh mẽ, có hiệu quả, đóng vai trò dẫn dắt 2 nhóm kinh tế số và xã hội số.

Triển khai các nhiệm vụ đảm bảo tiến độ

Kết luận nội dung này, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung cho rằng, mặc dù tỉnh phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là ảnh hưởng hoàn lưu cơn bão số 3 và bão số 5, song kết quả phát triển kinh tế - xã hội đạt được rất tích cực.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung kết luận phiên họp. Ảnh: Phạm Bằng

Thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo UBND tỉnh và các sở, ngành triển khai các nhiệm vụ đảm bảo tiến độ, nhất là các nhiệm vụ hoàn thành trong năm 2025.

Tiếp tục bám sát để tập trung chỉ đạo việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp đảm bảo thông suốt, hiệu quả; khắc phục, giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc, đặc biệt là 3 vấn đề: cơ chế vận hành, cơ sở vật chất và con người.

Các đồng chí Thường trực, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy tham dự phiên họp. Ảnh: Phạm Bằng

Tập trung tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp để thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh, đóng góp tăng trưởng, tạo điều kiện thuận lợi về hành chính cho doanh nghiệp.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị tiếp tục thực hiện thu, chi ngân sách đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả; đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công và 3 Chương trình mục tiêu quốc gia; chuẩn bị các điều kiện xây dựng kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2026-2030; tập trung triển khai các dự án trọng điểm về hạ tầng giao thông, hạ tầng chiến lược.

Các đồng chí Thường trực, đại diện các ban Đảng, Văn phòng Trung ương Đảng tham dự phiên họp. Ảnh: Phạm Bằng

Tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết 57, trong đó, nghiên cứu các cơ chế, chính sách của tỉnh, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ; tích cực triển khai các ứng dụng số trong hoạt động trong các cơ quan, đơn vị; tập trung triển khai có hiệu quả Kế hoạch 01 và Kế hoạch 02 của Ban Chỉ đạo Trung ương. Tiếp tục thực hiện theo kế hoạch các Nghị quyết số 59-NQ/TW, Nghị quyết số 66-NQ/TW, Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung đề nghị tập trung các nguồn lực để khắc phục hậu quả do ảnh hưởng hoàn lưu cơn bão số 3 và bão số 5. Trong đó, quan tâm sớm ổn định đời sống người dân, khôi phục sản xuất, khôi phục hạ tầng giao thông, năng lượng, thông tin; hoàn thiện các kịch bản ứng phó với thiên tai tại cấp xã theo phương châm "4 tại chỗ".

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại diện các ban Đảng, Văn phòng Trung ương Đảng tham dự phiên họp. Ảnh: Phạm Bằng

Cùng đó, tiếp tục chỉ đạo chăm lo lĩnh vực văn hóa - xã hội, đặc biệt là lĩnh vực giáo dục và đào tạo, nhanh chóng đưa Nghị quyết số 71 về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo vào cuộc sống. Quan tâm đảm bảo cung cầu lao động, an sinh xã hội.

Thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung yêu cầu tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 09 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số, gắn chặt với triển khai Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị. Trong đó, HĐND tỉnh tiếp tục nghiên cứu ban hành các cơ chế, chính sách tạo môi trường thuận lợi cho quá trình chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các ban, sở, ngành tham dự phiên họp. Ảnh: Phạm Bằng

UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương rà soát, bổ sung hoàn thiện cơ chế, chính sách, các văn bản quy phạm pháp luật; phát triển hạ tầng, nền tảng dữ liệu, nhân lực số; tập trung số hóa, xây dựng cơ sở dữ liệu trọng điểm; tăng cường an toàn, an ninh mạng.

Đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực; xây dựng vận hành Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh IOC tỉnh đáp ứng tiến độ; tiếp tục quan tâm bố trí nguồn lực cho Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã.