Thời sự Kỷ niệm 995 năm danh xưng Nghệ An, 95 năm Xô viết Nghệ Tĩnh và đón Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt Xô viết - Nghệ Tĩnh Tối 12/9, tại Bảo tàng Nghệ An - Xô viết Nghệ Tĩnh, tỉnh Nghệ An trọng thể tổ chức lễ kỷ niệm 995 năm danh xưng Nghệ An (1030 - 2025), 95 năm Xô viết Nghệ Tĩnh (12/9/1930 - 12/9/2025), đón Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt “Những địa điểm ghi dấu Phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh (1930-1931) tại Nghệ An" và ra mắt show trải nghiệm đêm “Lửa Xô viết”.

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bộ, ngành, tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong các cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc. Ảnh: Phạm Bằng

Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính dâng hương tưởng niệm các Anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh trong các cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc. Ảnh: Phạm Bằng

Tham dự lễ, lãnh đạo Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Sinh Hùng - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội; Mai Văn Chính - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chính sách, chiến lược Trung ương; Nguyễn Quang Đức - Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Hoàng Đạo Cương - Thứ trưởng Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch; cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, đơn vị Trung ương.

Đại biểu Quân khu 4 và tỉnh Hà Tĩnh có các đồng chí: Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà - Phó Tư lệnh Quân khu 4; Nguyễn Duy Lâm - Bí thư Tỉnh uỷ Hà Tĩnh; Trần Thế Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Hà Tĩnh.

Đại biểu tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các bậc lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng; lãnh đạo các ban, sở, ngành, đơn vị cấp tỉnh.

Tôn vinh, lan toả giá trị lịch sử, truyền thống văn hiến, cách mạng và bản sắc văn hóa Nghệ An

Trước khi diễn ra lễ kỷ niệm, các đại biểu Trung ương, tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh đã tổ chức dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong các cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc tại nhà tưởng niệm trong khuôn viên Bảo tàng Nghệ An - Xô viết Nghệ Tĩnh.

Lễ kỷ niệm nhằm góp phần khẳng định, tôn vinh, lan toả giá trị lịch sử, truyền thống văn hiến, cách mạng và bản sắc văn hóa Nghệ An trong suốt chiều dài 995 năm kể từ khi danh xưng Nghệ An được ghi nhận trong sử sách.

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bộ, ngành, tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An tham dự lễ kỷ niệm 995 năm danh xưng Nghệ An, 95 năm Xô viết Nghệ Tĩnh và đón Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt Xô viết - Nghệ Tĩnh. Ảnh: Phạm Bằng

Đồng thời, tri ân, tôn vinh các thế hệ tiền nhân đã có nhiều cống hiến, hy sinh trong công cuộc dựng nước, giữ nước, đặc biệt là những đóng góp to lớn trong phong trào đấu tranh cách mạng Xô viết Nghệ Tĩnh 1930-1931.

Trình bày diễn văn tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh nhấn mạnh, trải qua gần 10 thế kỷ dưới danh xưng Nghệ An, mảnh đất này đã chứng kiến và tham gia vào mọi bước chuyển mình của dân tộc.

Chương trình văn nghệ mở màn lễ kỷ niệm 995 năm danh xưng Nghệ An, 95 năm Xô viết Nghệ Tĩnh và đón Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt Xô viết - Nghệ Tĩnh. Ảnh: Phạm Bằng

Trong suốt 995 năm qua, chúng ta đã gìn giữ và kiến tạo, bồi đắp và kết tinh những giá trị văn hóa, tinh thần cao đẹp. Danh xưng Nghệ An, vì thế, đã trở thành niềm tự hào, là biểu tượng của ý chí, nghị lực và khát vọng vươn lên của biết bao thế hệ.

Trong hành trình đó, Xô viết - Nghệ Tĩnh chính là cuộc tổng diễn tập đầu tiên, là bản anh hùng ca dạo đầu cho thắng lợi vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám năm 1945. 95 năm đã trôi qua nhưng di sản Xô viết Nghệ Tĩnh vẫn còn nguyên giá trị với những dấu tích được lưu giữ trên vùng quê cách mạng này.

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh trình bày diễn văn tại buổi lễ. Ảnh: Thành Cường

"Tự hào về quá khứ, chúng ta càng ý thức sâu sắc hơn về trách nhiệm với hiện tại và tương lai. Phát huy truyền thống vẻ vang, trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nghệ An đã đoàn kết một lòng, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đạt được những thành tựu toàn diện, đáng tự hào", Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh cho rằng, kỷ nguyên mới, vận hội mới đang rộng mở, chặng đường phía trước đang mở ra cho Nghệ An cả thời cơ và thách thức; thực hiện di nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh đưa Nghệ An trở thành tỉnh khá của cả nước, cán bộ, đảng viên và nhân dân tỉnh nhà sẽ nêu cao tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, chủ động sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Các đại biểu tham dự lễ Kỷ niệm 995 năm danh xưng Nghệ An, 95 năm Xô viết Nghệ Tĩnh và đón Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt Xô viết - Nghệ Tĩnh. Ảnh: Phạm Bằng

Tiếp tục phát huy, lan toả giá trị các điểm di tích lịch sử

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương cho rằng, Nghệ An cần có quy hoạch tổng thể và chi tiết về phát triển kinh tế xã hội, gắn với các điểm di tích lịch sử văn hoá trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt là các di tích liên quan đến Phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh.

Cùng đó, tiếp tục nghiên cứu, sưu tầm tư liệu lịch sử, phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh để xây dựng hồ sơ khoa học các điểm di tích tiêu biểu khác của phong trào này, tạo thành một quần thể di tích rộng khắp và thống nhất như từng diễn ra trong lịch sử.

Thứ trưởng Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Thành Cường

Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ của Khu di tích có chất lượng cao về chuyên môn, có phẩm chất đạo đức cách mạng để đáp ứng tốt công việc giới thiệu, đón tiếp khách trong nước và quốc tế khi họ về với Quần thể di tích quốc gia đặc biệt này.

Tập trung nguồn lực, tăng cường phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội để đầu tư, tu bổ, tôn tạo, phát huy giá trị di tích xứng tầm khẳng định sức mạnh của quần chúng công - nông; của liên minh công - nông dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính trao Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt “Những địa điểm ghi dấu Phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh (1930-1931) tại Nghệ An" cho lãnh đạo tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Cường

Nhân dịp kỷ niệm 995 năm danh xưng Nghệ An (1030-2025), 95 năm Xô viết Nghệ Tĩnh (12/9/1930-12/9/2025), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Tập đoàn L’Héritage ra mắt show trải nghiệm đêm “Lửa Xô viết”.

Đây là sản phẩm công nghiệp văn hoá chuyên nghiệp, ứng dụng công nghệ số 4.0 đầu tiên tại Nghệ An và miền Trung để tôn vinh và giúp khán giả hiểu sâu sắc những giá trị lịch sử to lớn của phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh.

Màn trình diễn 3D Mapping hoành tráng, kết hợp nghệ thuật âm nhạc và ánh sáng laser, tái hiện hào khí Xô viết 1930–1931. Ảnh: Thành Cường

Show trải nghiệm đêm “Lửa Xô viết”. Ảnh: Thành Cường



Điểm nhấn là màn trình diễn 3D Mapping hoành tráng, kết hợp nghệ thuật âm nhạc và ánh sáng laser, tái hiện hào khí Xô viết 1930 -1931.

Chương trình bước đầu sẽ mở cửa vào thứ 7 hàng tuần, là một điểm đến mới về đêm tại Nghệ An; mang đến một trải nghiệm văn hóa đầy ý nghĩa, giàu cảm xúc và hiện đại cho người dân và du khách.