Thời sự Nghệ An dự họp trực tuyến với Thường trực Chính phủ về khắc phục hậu quả bão số 10 Trưa 3/10, đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc họp giữa Thường trực Chính phủ với 12 tỉnh, thành phố chịu thiệt hại nặng nề nhất do bão số 10, nhằm triển khai các giải pháp khắc phục hậu quả.



Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp trực tuyến của Thường trực Chính phủ với các địa phương về công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 10 và mưa lũ sau bão. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy; Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì tại điểm cầu tỉnh Nghệ An.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Văn Đệ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Quốc Việt - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy; Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì tại điểm cầu tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Nghệ An ước thiệt hại hơn 2.100 tỷ đồng do bão số 10

Do tác động của bão số 10, Nghệ An có gió mạnh cấp 7-10, giật cấp 11-14. Từ ngày 27 đến hết ngày 29/9, trên địa bàn tỉnh xuất hiện một đợt mưa lớn trên diện rộng, với lượng mưa phổ biến từ 200 đến 450 mm. Triển khai nghiêm túc 3 công điện của Thủ tướng Chính phủ, Nghệ An đã chủ động, đồng bộ các biện pháp phòng chống, khắc phục, đồng thời tổ chức sơ tán người dân đến nơi an toàn.

Tuy nhiên, bão số 10 là cơn bão lớn, thời gian lưu trên đất liền Nghệ An kéo dài khoảng 6 giờ, hoàn lưu gây mưa dồn dập và kéo dài nhiều ngày sau đó, khiến tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề của cả bão và lũ. Thiệt hại trải rộng từ vùng đồng bằng ven biển đến trung du và miền núi.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp báo cáo tại cuộc họp. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Tính đến 10 giờ ngày 3/10/2025 (số liệu chưa đầy đủ), tổng thiệt hại do bão số 10 gây ra trên địa bàn tỉnh Nghệ An ước tính khoảng 2.136 tỷ đồng; trong đó, 82 nhà bị sập hoàn toàn, 132 nhà hư hỏng nặng, 1.952 nhà hư hỏng, 62.561 nhà bị tốc mái; 45 trường học bị ngập, ảnh hưởng; 37 cơ sở y tế bị tốc mái, hư hỏng.

Ngoài ra, bão lụt còn gây thiệt hại nghiêm trọng đối với sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, chăn nuôi, nuôi trồng thủy, hải sản, cùng nhiều công trình hạ tầng giao thông, thủy lợi và hệ thống điện…

Trước tình hình thiệt hại đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 2171/QĐ-TTg ngày 2/10/2025 hỗ trợ từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2025 cho một số địa phương khắc phục hậu quả cơn bão số 10 và các đợt thiên tai khác từ đầu năm 2025; trong đó tỉnh Nghệ An được hỗ trợ 500 tỷ đồng.

Báo cáo với Thủ tướng Phạm Minh Chính và lãnh đạo Chính phủ tại cuộc làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh dành nhiều thời lượng đề cập đến công tác khắc phục hậu quả thiên tai.

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo tại cuộc họp. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí cho biết, Nghệ An đã và đang triển khai đồng bộ, kịp thời các giải pháp hỗ trợ người dân sau bão, giúp những hộ sơ tán sớm trở về nhà, ổn định đời sống, khôi phục sản xuất; đồng thời tập trung vệ sinh môi trường, khắc phục cơ sở vật chất thiết yếu như y tế, giáo dục… theo phương châm “4 tại chỗ”, với sự tham gia tích cực của lực lượng Công an, Quân sự trên địa bàn.

Cụ thể, tỉnh đã phân loại rõ các khu vực thiệt hại để tổ chức khắc phục kịp thời và hiệu quả. Ở những địa bàn bão đi qua, các lực lượng khẩn trương dọn dẹp, thông tuyến giao thông, khôi phục hệ thống điện, thông tin liên lạc; đồng thời sửa chữa trường lớp, hạn chế tối đa việc gián đoạn học tập của học sinh. Các cơ sở y tế cũng nhanh chóng được đưa vào hoạt động trở lại, cùng với việc khôi phục sản xuất, kinh doanh của người dân.

Do ảnh hưởng của bão số 10 với gió giật mạnh, Trường Mầm non Thanh Lĩnh, xã Đại Đồng đã bị tốc mái tôn, hư hỏng nhiều hạng mục và ảnh hưởng đến công tác dạy học. Ảnh: Thành Duy

Đối với những khu vực bị ngập lụt, nước rút đến đâu, công tác khắc phục triển khai đến đó. Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: Đến thời điểm hiện tại, không có cơ sở giáo dục nào trên địa bàn phải dừng học.

Ở những điểm ách yếu, tỉnh áp dụng các biện pháp khắc phục tạm thời, song song với kế hoạch lâu dài, nhằm đảm bảo giao thông, vận chuyển nguyên vật liệu, sửa chữa nhà cửa, trường học, cơ sở y tế, các tuyến đường, công trình cấp nước và hạ tầng thiết yếu khác.

Nghệ An cũng tăng cường lực lượng bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội tại các địa bàn trước, trong và sau bão, lụt.

Từ cuối tháng 7/2025 đến nay, Nghệ An liên tiếp hứng chịu 3 cơn bão lớn gồm số 3, số 5 và số 10. Bão chồng bão khiến công tác khắc phục thiệt hại chưa kịp hoàn tất thì cơn bão mới lại ập đến, gây thêm nhiều khó khăn.

Trong bối cảnh đó, đồng chí Lê Hồng Vinh cho biết: Tỉnh đã và đang huy động cao nhất lực lượng, phương tiện, tập trung triển khai các giải pháp khắc phục để sớm đưa các hoạt động sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt của người dân và doanh nghiệp trở lại bình thường, với tinh thần quyết tâm và quyết liệt nhất.

Tuyệt đối không để người dân rơi vào cảnh "màn trời chiếu đất", đói khát

Phát biểu kết luận cuộc làm việc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm tới các gia đình chịu thiệt hại do bão số 10, đặc biệt là những gia đình có người thân tử vong, mất tích hoặc bị thương.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu kết luận. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng đồng thời biểu dương cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt đã vào cuộc kịp thời, quyết liệt và hiệu quả trong công tác phòng, chống, ứng phó cũng như khắc phục hậu quả thiên tai.

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh, nhiệm vụ trước mắt là nhanh chóng ổn định tình hình, bảo đảm an toàn đời sống của nhân dân. Trước hết, cần tổ chức chu đáo hậu sự cho những người đã mất theo đúng phong tục, tập quán; tiếp tục tìm kiếm những người còn mất tích, đồng thời quan tâm cứu chữa những người bị thương.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Các địa phương phải bảo đảm chỗ ở an toàn, cung cấp đầy đủ lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm thiết yếu, tuyệt đối không để người dân rơi vào cảnh "màn trời chiếu đất", đói khát. Thủ tướng yêu cầu rà soát kỹ nhu cầu của từng địa phương, kịp thời báo cáo Trung ương để bổ sung, phấn đấu đến ngày 5/10 cơ bản ổn định đời sống nhân dân.

Thủ tướng cũng chỉ đạo sớm xây dựng lại những ngôi nhà bị sập, trôi hoặc hư hỏng hoàn toàn. Huy động tổng lực từ nguồn lực tại chỗ, ngân sách Trung ương, doanh nghiệp và sự hỗ trợ của toàn xã hội với tinh thần “ai có nhiều góp nhiều, ai có ít góp ít, ai có công góp công”. Mục tiêu là đến ngày 15/12 phải hoàn thành, bảo đảm người dân có nơi ở ổn định, an toàn trước mùa đông.

Song song, việc sửa chữa trường học, trạm y tế, cơ sở khám chữa bệnh phải hoàn tất trước ngày 15/10, để bảo đảm điều kiện học tập và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Các hạ tầng thiết yếu như điện, nước, viễn thông, giao thông, thủy lợi cũng phải được khôi phục nhanh chóng.

Bên cạnh đó, Thủ tướng yêu cầu quan tâm đặc biệt đến phục hồi sản xuất, kinh doanh, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp. Các Bộ, ngành liên quan cần khẩn trương hỗ trợ giống, vật tư, nguyên liệu, triển khai nhanh chính sách chi trả bảo hiểm để doanh nghiệp và người dân khôi phục sản xuất.

Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo hệ thống ngân hàng cơ cấu lại nợ, khoanh nợ, giãn nợ và bố trí các gói tín dụng ưu đãi giúp người dân, doanh nghiệp khắc phục thiệt hại. Các địa phương phải thống kê đầy đủ, báo cáo kịp thời để Chính phủ có chính sách hỗ trợ phù hợp.

Thủ tướng đồng thời kêu gọi tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của toàn xã hội, từ nhân dân cả nước đến doanh nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội, cùng chung sức giúp đỡ người dân vùng bão lũ sớm khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Về lâu dài, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh cần rà soát, bổ sung và hoàn thiện quy chuẩn, tiêu chuẩn thiết kế, xây dựng, vận hành các công trình hạ tầng – đặc biệt là hệ thống điện, viễn thông, giao thông, cấp nước, đê điều, thủy lợi – để đáp ứng yêu cầu phòng, chống thiên tai trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng cực đoan. Đồng thời, cần nghiên cứu quy hoạch, sắp xếp lại dân cư ở miền núi, vùng trũng thấp, ven sông, bảo đảm an toàn thoát nước và bền vững lâu dài.

Một nhiệm vụ quan trọng khác là điều chỉnh, cụ thể hóa phương châm “bốn tại chỗ” cho phù hợp với mô hình chính quyền hai cấp, bảo đảm nguyên tắc “có ngay tại chỗ”, không để bị động khi thiên tai xảy ra. Nhà nước cũng sẽ ưu tiên nguồn lực ngân sách để đầu tư vào công tác dự báo, cảnh báo sớm, giám sát thiên tai; củng cố hạ tầng phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn.

Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương khi lập quy hoạch, phê duyệt dự án phải đặt vấn đề an toàn, khả năng ứng phó thiên tai và thích ứng biến đổi khí hậu lên hàng đầu; đồng thời tiếp tục rà soát, gia cố hệ thống đê điều, công trình phòng, chống lũ.

Công tác tuyên truyền, vận động phải được thực hiện kiên trì, từ sớm, từ xa để người dân nâng cao ý thức, không bị động khi thiên tai ập đến.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Thủ tướng lưu ý, các cơ quan chức năng phải khẩn trương nắm chắc tình hình, dự báo, xây dựng kịch bản ứng phó với bão số 11 đang hình thành, tuyệt đối không lơ là, chủ quan. Thời gian rất gấp, đòi hỏi sự chỉ đạo quyết liệt, chủ động, hiệu quả hơn nữa từ Trung ương đến địa phương.