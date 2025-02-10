Xã hội Trung tướng Nguyễn Quốc Thước ủng hộ người dân Nghệ An bị thiệt hại do bão số 10 Đây là lần thứ 2 trong năm nay, Trung tướng Nguyễn Quốc Thước - Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Tư lệnh Quân khu 4 trực tiếp ủng hộ đồng bào Nghệ An bị thiệt hại do thiên tai.

Sáng 2/10, nhân dịp về dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An, Trung tướng Nguyễn Quốc Thước đã ủng hộ 20 triệu đồng tới Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh để hỗ trợ đồng bào Nghệ An khắc phục hậu quả bão số 10.

Trung tướng Nguyễn Quốc Thước ủng hộ người dân Nghệ An khắc phục hậu quả bão số 10. Ảnh: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An

Trung tướng chia sẻ, xuất phát từ mong muốn sẻ chia khó khăn với quê hương, ông đã dành khoản tiền lương hưu của mình để góp phần giúp người dân sớm ổn định cuộc sống sau thiên tai.

Thời gian qua, dù tuổi đã cao, Trung tướng Nguyễn Quốc Thước vẫn dành trọn tâm huyết và tình cảm sâu nặng cho quê hương. Trước đó, trong đợt bão số 3, Trung tướng Nguyễn Quốc Thước cũng đã ủng hộ 30 triệu đồng thông qua Ủy ban MTTQ tỉnh để góp phần cùng địa phương khắc phục hậu quả thiên tai.

Đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An bày tỏ sự trân trọng trước nghĩa cử của Trung tướng Nguyễn Quốc Thước, món quà này là nguồn động viên tinh thần để nhân dân vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.