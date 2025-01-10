Thứ Tư, 1/10/2025
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An kêu gọi ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 10

Thanh Quỳnh 01/10/2025 15:58

Trước những thiệt hại nặng nề do bão số 10 gây ra, ngày 1/10, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An đã chính thức kêu gọi ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do ảnh hưởng bởi mưa lũ hoàn lưu bão số 10 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

"Lời kêu gọi ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do ảnh hưởng bởi mưa lũ hoàn lưu bão số 10" của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An nêu rõ, 2 tháng qua, tỉnh Nghệ An đã liên tiếp chịu ảnh hưởng của 3 cơn bão lớn. Tình trạng “bão chồng bão” đã làm cho mọi hoạt động của chính quyền địa phương và cuộc sống của bà con nhân dân vùng thiên tai vô cùng khó khăn.

Đặc biệt, cơn bão số 10 với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12, giật cấp 15, thời gian tác động dài, phạm vi ảnh hưởng rộng đã gây thiệt hại hết sức nặng nề trên khắp các xã, phường ven biển, đồng bằng, trung du và miền núi của tỉnh.

Hàng chục nghìn ngôi nhà bị tốc mái, cuốn trôi, đổ sập; hàng nghìn héc-ta hoa màu, ao nuôi thủy sản bị ngập úng, mất trắng; hàng vạn con gia súc, gia cầm bị chết hàng loạt, nhiều tuyến đường, cầu cống bị hư hỏng nặng; nhiều khu vực bị ngập sâu trong nước lũ…

5d9babbda94823167a59(1).jpg
Những ngày qua, Ủy ban MTTQ các cấp ở Nghệ An và cấp ủy, chính quyền các địa phương đã kết nối với nhiều nhà hảo tâm, tổ chức, doanh nghiệp để kịp thời hỗ trợ nhu yếu phẩm, kinh phí, giúp người dân vùng lũ vượt qua khó khăn. Ảnh: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An

Phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần “tương thân, tương ái” của dân tộc, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An tha thiết kêu gọi các cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan, đoàn thể, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, các tổ chức tôn giáo, tổ chức xã hội, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, toàn thể đồng bào trong và ngoài tỉnh, kiều bào Nghệ An ở nước ngoài… chung tay chia sẻ, hỗ trợ nhân dân vùng lũ khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định cuộc sống.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Ban Cứu trợ tỉnh Nghệ An cam kết sẽ tiếp nhận, phân bổ kịp thời, công khai, minh bạch và đúng đối tượng mọi nguồn ủng hộ quý báu của quý cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân đến với nhân dân vùng thiên tai.

1. Thời gian tiếp nhận: Từ ngày 1/10/2025 đến ngày 30/11/2025.

2. Thông tin tài khoản tiếp nhận: Tên tài khoản: Ban Cứu trợ tỉnh Nghệ An, số tài khoản: 5108856666. Ngân hàng: BIDV - Chi nhánh Nghệ An.

Nội dung chuyển khoản: “Ủng hộ đồng bào tỉnh Nghệ An bị ảnh hưởng thiên tai”.

3. Ủng hộ bằng nhu yếu phẩm và tiền mặt, vui lòng gửi về: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An. Địa chỉ: Số 02, Phan Đăng Lưu, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An.

Điện thoại liên hệ: Bà Hoàng Thị Thanh Minh, Trưởng ban Tuyên giáo, Công tác xã hội: 0944006836; Ông Nguyễn Đăng Hiệp - Phó ban Tuyên giáo, Công tác xã hội: 0942711223; Ông Cao Xuân Thảo - Phó ban Tuyên giáo, Công tác xã hội: 0916467557.

