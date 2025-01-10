Kinh tế Nghệ An: Nhà nông tập trung khôi phục sản xuất sau bão số 10 Bão số 10 đã gây ảnh hưởng đến tình hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Hiện tại, cùng với tiêu úng thoát nước, nông dân các địa phương đang tập trung khắc phục, kéo giảm thiệt hại về năng suất.

Nông dân nỗ lực "cứu" cây trồng

Mưa ngập, gió lớn do bão số 10 đã làm 2 sào lúa của gia đình bà Hoàng Thị Sơn ở xóm Tây Vạn, xã Nghi Lộc đổ rạp, ngâm trong nước. Từ sáng 30/9, khi trời dần tạnh ráo, bà đã ra đồng dựng, buộc lại lúa để sẵn sàng gặt nhanh.

Bà Hoàng Thị Sơn ở xóm Tây Vạn, xã Nghi Lộc ra đồng buộc, dựng lúa bị đổ ngã sau bão. Ảnh: Phú Hương

Xã Nghi Vạn có hơn 1.350 ha lúa hè thu - mùa, trong đó lúa mùa hơn 30 ha, trước bão số 10, toàn xã đã thu hoạch được hơn 1.200 ha lúa hè thu. Mưa lớn đã làm toàn bộ diện tích lúa mùa và 160 ha lúa hè thu đang chín nhưng chưa kịp thu hoạch ở các xóm Tây Vạn, Đồng Làng… bị ngập.

Bà Nguyễn Thị Hải Linh - chuyên viên phòng Kinh tế cho biết: Từ sáng 30/9, bà con đã ra đồng gặt tay, vớt vát năng suất. Riêng 30 ha lúa mùa ở các xóm 3, xóm 4…, do đang ở giai đoạn chắc xanh, hầu như không bị đổ ngã và không bị mất năng suất như lúa hè thu, tuy nhiên, nếu để ngâm nước quá 2 ngày sẽ bị nghẹt rễ, ảnh hưởng phát triển. Xã đang huy động lực lượng, tập trung khơi thông kênh mương, tiêu thoát nước nhanh tránh úng ngập, cứu lúa.

Cánh đồng màu của xã Minh Châu sau bão số 10. Ảnh: Thanh Quỳnh

Sau bão, xã Minh Châu thiệt hại hơn 25 ha dưa chuột, hơn 20 ha hành tăm, hành củ. Hiện, xã đang tập trung lực lượng tiêu thoát nước, chỉ đạo, khuyến cáo người dân sau khi nước rút thì xử lý ao nuôi, tiêu độc khử trùng môi trường rồi mới tái đàn. Riêng cây hoa màu các loại, chờ nước rút, đất khô sẽ xuống giống lại; đặc biệt, diện tích hành tăm sẽ có phương án chuyển sang trồng cây khác như ngô, đậu vì giống hành tăm không chỉ đắt mà còn rất khó mua.

Dịp này, xã Yên Trung có 40 ha đào cảnh, 2.000 gốc cây ăn quả các loại, 15 ha cây tràm, bạch đàn bị bật gốc, gãy đổ. Trong đó, đào cảnh là nguồn thu chính của bà con sau khi chuyển đổi từ cây chanh sang cây đào để nâng cao giá trị sản xuất cách đây 5 năm, bình quân mỗi ha thu nhập từ 150 - 200 triệu đồng/năm.

Nước lũ ào về đã làm vườn đào 500 gốc của gia đình anh Hà Mạnh Hiệp ở xã Yên Trung bị đổ ngã. Hiện, cả vườn chỉ còn khoảng gần 150 cây đào rễ khỏe, bám được đất. Ngay sau bão, anh đã ra vườn dựng lại và thực hiện các kỹ thuật chăm sóc cây, tuy nhiên, những gốc đào này dự kiến cũng sẽ không nở hoa đúng dịp Tết năm nay, vì theo anh Hiệp, cây đào đã đứt rễ sẽ ra hoa sớm, không hãm được.

Anh Hà Mạnh Hiệp ở xã Yên Trung dựng và chăm sóc đào cảnh bị đổ ngã. Ảnh: Thanh Quỳnh

Ông Phạm Ngọc Cừ - Chủ tịch UBND xã cho hay: Hiện các lực lượng đang tập trung cắt tỉa, dọn dẹp cây lâm nghiệp bị ngã đổ để đảm bảo cho những diện tích còn lại phát triển, sau đó sẽ tiến hành trồng dặm lại. Những vùng cao sản xuất cây vụ Đông, khi nước rút sẽ tái sản xuất; vùng trũng, ngập lụt thả nuôi cá vụ 3. “Riêng chăn nuôi, xã sẽ hướng dẫn, khuyến cáo người dân tiêu độc khử trùng chuồng trại để tái đàn, những hộ bị thiệt hại nặng sẽ có cơ chế hỗ trợ để tạo điều kiện cho bà con mua giống mới”, ông Phạm Ngọc Cừ cho biết.

Tập trung tiêu thoát nước, khôi phục sản xuất

Trước bão số 10, cơ bản diện tích lúa hè thu của Nghệ An đã được thu hoạch, toàn tỉnh cũng đã gieo trồng gần 4.000 ha cây vụ Đông, tuy nhiên, diện tích lúa mùa đã bị ảnh hưởng nặng nề.

Theo thống kê nhanh của ngành Nông nghiệp, ảnh hưởng của bão đã làm 4.480 ha lúa, 6.062 ha rau màu, 4.174 ha cây trồng lâu năm, 4.897 ha cây trồng hàng năm và 674 ha cây ăn quả tập trung bị thiệt hại.

Các địa phương và đơn vị cần tập trung tiêu thoát nước, giải tỏa ách tắc lòng sông, các trục tiêu để đảm bảo tốt tiêu úng và thoát lũ, bảo vệ diện tích lúa, hoa màu, cây ăn quả, cây công nghiệp; trong đó ưu tiên bơm thoát nước nhanh cho những diện tích có nguy cơ ngập nặng, các diện tích cây ăn quả, lúa, cây rau màu đến kỳ thu hoạch.

Nông dân tranh thủ trời hửng nắng, đưa lúa bị ngâm nước ra phơi rải. Ảnh: Phú Hương

Theo ông Nguyễn Tiến Đức - Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và BVTV tỉnh: Với những diện tích lúa mùa đang trong thời kỳ chín sữa - chín sáp, sau khi hết mưa, tập trung tiêu úng không để lúa bị ngập kéo dài, tiến hành dựng lúa bằng cách túm 3 - 4 gốc lúa lại với nhau thành hình chân kiềng để cho cây đứng, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho lúa vào chắc và chín.

Với đồng hoa màu, tập trung khơi thông dòng chảy, nạo vét mương máng, rãnh thoát nước trên ruộng rau màu mới gieo trồng, chưa đến thời kỳ thu hoạch; chuẩn bị đủ số lượng và chủng loại hạt giống để gieo trồng lại trên những diện tích đã bị thiệt hại do mưa lớn gây ra, tuy nhiên, bà con lưu ý, chỉ gieo trồng khi thời tiết khô ráo.

Đồng thời, với cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm, cần đào rãnh, tập trung bơm hút nước nhanh ra khỏi vườn cây; đối với những cây bị gãy cành thì dùng cưa chuyên dụng cưa cành gãy, vệ sinh đồng ruộng, tại vị trí cưa nên dùng nước vôi hoặc dung dịch thuốc nấm gốc quét vào vết cưa để hạn chế tác hại của nấm xâm nhập vào cành cây gây hại.

Ngoài ra, tăng cường sử dụng phân bón hữu cơ, phân bón lá để bổ sung khả năng phục hồi của cây; xới nhẹ, phá váng ở lớp đất mặt vùng tán cây giúp đất thông thoáng, tạo sự trao đổi khí vùng bên trên và xung quanh rễ. Những cây thiệt hại nặng khó phục hồi, cần có kế hoạch sử dụng cây giống chất lượng cho trồng mới.