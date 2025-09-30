Pháp luật

Công an các xã, phường tại Nghệ An nỗ lực giúp dân khắc phục hậu quả bão số 10

Ảnh hưởng của bão số 10 khiến nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An bị ngập úng, sạt lở nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn và ảnh hưởng nặng nề đến đời sống, sinh hoạt của người dân. Trước tình hình đó, Công an các xã, phường trên toàn tỉnh đã triển khai ứng trực 100% quân số, huy động tối đa lực lượng và phương tiện, kịp thời có mặt tại các điểm xung yếu để hỗ trợ sơ tán, cứu hộ, khắc phục hậu quả, sát cánh cùng chính quyền địa phương giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

