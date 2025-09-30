Thứ Ba, 30/9/2025
Công an các xã, phường tại Nghệ An nỗ lực giúp dân khắc phục hậu quả bão số 10

PV 30/09/2025 17:19

Ảnh hưởng của bão số 10 khiến nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An bị ngập úng, sạt lở nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn và ảnh hưởng nặng nề đến đời sống, sinh hoạt của người dân. Trước tình hình đó, Công an các xã, phường trên toàn tỉnh đã triển khai ứng trực 100% quân số, huy động tối đa lực lượng và phương tiện, kịp thời có mặt tại các điểm xung yếu để hỗ trợ sơ tán, cứu hộ, khắc phục hậu quả, sát cánh cùng chính quyền địa phương giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

3.ảnh pv
Tại xã Hưng Nguyên Nam, nước Sông Lam dâng cao làm 4 xóm, với gần 400 hộ bị cô lập, lực lượng Công an xã cùng chính quyền địa phương trực tiếp đi kiểm tra, triển khai phương án lập trạm chỉ huy tiền phương, cũng như hỗ trợ kịp thời người dân. Ảnh: CSCC
1.ảnh pv
Trong sáng 30/9, đoàn công tác của xã Hưng Nguyên Nam đã kịp thời hỗ trợ đưa ông Dư Xuân Hòe, 99 tuổi, bị tai biến nhẹ đi cấp cứu. Ảnh: CSCC
Đoàn công tác của xã Hưng Nguyên Nam hỗ trợ đưa ông Dư Xuân Hòe, 99 tuổi, bị tai biến nhẹ đi cấp cứu. Clip: CSCC
ban_2.ảnh pv
Tối 29/9, trên địa bàn xã Tân Kỳ nước sông dâng cao đột ngột gây ngập úng cục bộ và cô lập tại một số khu dân cư. Cùng với chính quyền địa phương, lực lượng công an xã đã huy động tối đa lực lượng lập các điểm chốt chặn tại các tuyến đường ngập lụt, bị chia cắt, kịp thời di dời người, và tài sản của người dân ra khỏi vùng ảnh hưởng. Ảnh: CSCC
3.ảnh pv (2)
Công an xã Tân An khẩn trương hỗ trợ người dân ra khỏi vùng nước lũ lên nhanh. Ảnh: CSCC
4.ảnh pv
Công an xã Thần Lĩnh cùng các lực lượng trên địa bàn hỗ trợ gia đình anh Hoàng Đình Bảy, trú tại xóm Nghi Phương 1 ra khỏi vùng nước lũ. Ảnh: CSCC
321.ảnh pv
Cùng với kịp thời hỗ trợ đưa người dân đến nơi an toàn, công an các xã, phường trên địa bàn tỉnh đã huy động lực lượng cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ di dời tài sản kịp thời. (Trong ảnh: Công an xã Tiền Phong hỗ trợ nhân dân di dời tài sản đến nơi an toàn). Ảnh: CSCC
12.ảnh pv
Công an các phường, xã cũng đã huy động cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng triển khai cắt tỉa, di dời vật dụng, cây cối ngã đổ trên các tuyến đường. Trong ảnh: Công an xã Tân Phú cắt tỉa cây ngã đổ trên các tuyến Tỉnh lộ 545, Quốc lộ 48D. Ảnh: CSCC

