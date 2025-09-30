Kinh tế Nghệ An: Nhiều nhà màng chịu thiệt hại nặng nề sau bão số 10 Sau khi bão số 10 quét qua, nhiều mô hình nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã ghi nhận mức độ thiệt hại nghiêm trọng.

Một nhà màng của HTX Hưng Long sau bão số 10. Ảnh: T.P

Tại xã Thiên Nhẫn, anh Nguyễn Khắc Thẩm cho biết, 3 nhà màng với tổng diện tích 3.000 m² bị tốc mái hoàn toàn, trong đó một nhà màng sập đổ. Thiệt hại sơ bộ ban đầu ước tính nửa tỷ đồng. Đây là lần thứ hai trong vòng chưa đầy một tháng, cơ sở sản xuất của gia đình bị ảnh hưởng do bão.

“Chưa đầy một tháng, hai cơn bão liên tiếp. Tôi đã chằng chống, gia cố từ trước, nhưng khi bão vào thì chỉ biết bất lực. Bao vốn liếng đi theo bão hết”, anh Thẩm cho biết.

Tình hình tương tự tại HTX Hưng Long, xã Thần Lĩnh. Sau thiệt hại khoảng 1 tỷ đồng do bão số 5 gây ra với hàng chục nghìn gốc dưa lưới, HTX đã gấp rút sửa chữa, thuê kỹ thuật từ Hải Phòng để dựng lại nhà màng. Tuy nhiên, bão số 10 ập tới khiến toàn bộ 1.000 m² nhà màng bị đổ sập và 4.000 m² khác bị tốc mái. Giám đốc HTX Bùi Đình Hội ước tính thiệt hại mới nhất khoảng 1 tỷ đồng. “Hai đợt bão, cả vốn lẫn sản xuất coi như trắng tay”, anh Hội nói.

Vừa mới đầu tư 400 triệu đồng để khắc phục thiệt hại do bão số 5 gây ra thì chưa đầy 1 tháng sau, bão số 10 đã khiến nhà màng của HTX Hưng Long bị sập đổ hoàn toàn. Ảnh: T.P

Anh Nguyễn Kim Nam, xã Đại Huệ, cũng đang đối mặt với khó khăn khi gần 50 triệu đồng vừa được anh trả cho thợ dựng mái che, chưa kịp xuống giống thì bão ập đến, cuốn phăng mái lưới và đánh gãy cả khung thép. “10 năm làm nông nghiệp công nghệ cao, chưa bao giờ tôi chứng kiến thiệt hại khủng khiếp như năm nay. Bão chồng bão, không biết khi nào mới vực dậy được”, anh Nam chia sẻ.

Mặc dù chưa có con số thống kê đầy đủ, thực tế kiểm tra cho thấy hầu hết các nhà màng đều bị thiệt hại. Nhẹ thì tốc mái, cây trồng ngập úng, rụng quả; nặng thì đổ sập hoàn toàn, không thể khắc phục. Thiệt hại này đặt ra thách thức lớn đối với nông nghiệp công nghệ cao - hướng đi vốn đòi hỏi chi phí đầu tư lớn.

Toàn bộ diện tích dưa vừa vào bầu đã bị hư hỏng hoàn toàn. Ảnh: T.P

Các chủ nhà màng hiện mong mỏi sự quan tâm, hỗ trợ từ Nhà nước và các cấp chính quyền, không chỉ về kinh phí mà còn ở các giải pháp căn cơ để thích ứng với biến đổi khí hậu.