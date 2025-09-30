Kinh tế Thời tiết Nghệ An ngày 30/9: Có mưa vừa, có nơi mưa to Theo dự báo, ngày 30/9, Nghệ An có mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông.

* Khu vực Vùng núi

Trời nhiều mây, có mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió nhẹ

- Nhiệt độ​: 22 - 30oC

​- Độ ẩm​: 90 - 95%

Ảnh minh hoạ.

* Khu vực Trung du

Trời nhiều mây, có mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió Đông Nam cấp 2 – cấp 3.

- Nhiệt độ​: 23 - 30oC

- Độ ẩm​: 90 - 95%

* Khu vực Đồng bằng ven biển

Trời nhiều mây, có mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Gió Đông Nam cấp 3. Gió Bắc đến đông bắc cấp 3.

- Nhiệt độ​: 24 - 30oC

​ ​- Độ ẩm​: 90 - 95%

* Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư

Trời nhiều mây, có mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Gió Đông Nam cấp 3 - cấp 4.

- Nhiệt độ​: 24 – 29oC

​​ - Độ ẩm​: 90 - 95%

* 48 giờ tới: Dải hội tụ nhiệt đới suy yếu dần nên tỉnh Nghệ An mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

* Trong mưa dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.