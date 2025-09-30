Thời tiết Nghệ An ngày 30/9: Có mưa vừa, có nơi mưa to
Theo dự báo, ngày 30/9, Nghệ An có mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông.
* Khu vực Vùng núi
Trời nhiều mây, có mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió nhẹ
- Nhiệt độ: 22 - 30oC
- Độ ẩm: 90 - 95%
* Khu vực Trung du
Trời nhiều mây, có mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió Đông Nam cấp 2 – cấp 3.
- Nhiệt độ: 23 - 30oC
- Độ ẩm: 90 - 95%
* Khu vực Đồng bằng ven biển
Trời nhiều mây, có mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Gió Đông Nam cấp 3. Gió Bắc đến đông bắc cấp 3.
- Nhiệt độ: 24 - 30oC
- Độ ẩm: 90 - 95%
* Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư
Trời nhiều mây, có mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Gió Đông Nam cấp 3 - cấp 4.
- Nhiệt độ: 24 – 29oC
- Độ ẩm: 90 - 95%
* 48 giờ tới: Dải hội tụ nhiệt đới suy yếu dần nên tỉnh Nghệ An mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.
* Trong mưa dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.