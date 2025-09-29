Thứ Hai, 29/9/2025
Sức khỏe

Ngành Y tế Nghệ An thiệt hại gần 27 tỷ đồng do bão số 10

Thành Chung 29/09/2025 19:47

Bão số 10 với gió giật mạnh kèm mưa lớn kéo dài đã gây thiệt hại nặng nề cho các cơ sở y tế trong tỉnh. Ước tính thiệt hại là gần 27 tỷ đồng.

Thông tin từ Sở Y tế Nghệ An: Cơn bão số 10 với gió giật mạnh và mưa lớn kéo dài từ tối 28 đến sáng 29/9 đã gây nhiều thiệt hại đối với hệ thống y tế trên địa bàn. Toàn ngành có 37/49 cơ sở, đơn vị y tế bị ảnh hưởng, tổng giá trị thiệt hại ước tính hơn 26,9 tỷ đồng.

Tại Bệnh viện Phổi Nghệ An, máy phát điện ngừng hoạt động từ 2h sáng, buộc một số bệnh nhân thở máy phải tạm thời chuyển sang Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh.

Ở Trung tâm Y tế Hoàng Mai, nước sông dâng cao gây ngập sâu trên 1m; nhờ chủ động di chuyển bệnh nhân và thiết bị lên tầng 2, công tác khám, chữa bệnh hiện đã dần ổn định.

Trung tâm Y tế Anh Sơn bị thiệt hại khoảng 4 tỷ đồng. Ảnh: Thành Chung

Một số đơn vị chịu thiệt hại nặng về cơ sở vật chất như Trung tâm Y tế Anh Sơn với mức thiệt hại ước tính khoảng 4 tỷ đồng, nhiều khu nhà bị tốc mái, hỏng hệ thống điện chiếu sáng cùng nhiều trang thiết bị y tế khác...

Bệnh viện Đa khoa Thanh Chương bị tốc mái 4 tòa nhà 2 tầng, hư hỏng nhiều thiết bị phụ trợ, ước thiệt hại 2 tỷ đồng. Trung tâm Y tế Nghi Lộc bay mái tôn, sập tường một phần, thiệt hại khoảng 1,7 tỷ đồng.

Ngoài ra, các Bệnh viện Chấn thương - Chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa Diễn Châu, Trung tâm Bảo trợ xã hội thiệt hại 1,5 tỷ đồng, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh thiệt hại hơn 1,4 tỷ đồng...

Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh tan hoang sau bão số 10. Ảnh: Thành Chung

Bên cạnh đó, có 2 đơn vị bị hư hỏng một số trang thiết bị y tế gồm Bệnh viện Mắt và Bệnh viện Phục hồi chức năng cơ sở 2 tại phường Cửa Lò do nước biển dâng.

Theo Sở Y tế Nghệ An: Thiệt hại về cơ sơ vật chất là rất lớn. Tuy nhiên, cán bộ, nhân viên và bệnh nhân điều trị nội trú đều được đảm bảo an toàn...

Thời điểm này, mưa lớn vẫn đang diễn ra, nhiều đơn vị mất mạng, mất điện chưa thể thống kê hết tình hình thiệt hại. Sở Y tế tiếp tục nắm bắt và cập nhật thông tin ảnh hưởng thiệt hại tại các đơn vị để kịp thời chỉ đạo, hỗ trợ công tác khắc phục sau bão, duy trì hoạt động khám, chữa bệnh cho người dân.

