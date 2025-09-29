Phường Cửa Lò có 1 tàu bị chìm khi tránh trú tại tỉnh Hà Tĩnh
Tất cả các tàu neo đậu ở phường Cửa Lò đều an toàn, song có 1 tàu bị ngập, chìm tại âu tránh, trú bão Hà Tĩnh.
Bão số 10 đã gây thiệt hại lớn cho phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An. Theo UBND phường Cửa Lò: Bão số 10 kết hợp triều cường đã gây ngập úng cục bộ trong nhiều khu dân cư, nhiều tuyến đường ngập từ 20 - 80 cm. Nhiều cây xanh bị nghiêng, gãy đổ gây cản trở giao thông trên các đường trục chính như Quốc lộ 46, đường Nguyễn Sinh Cung, đường Bình Minh...
Toàn phường có 845 nhà cửa của người dân bị tốc mái và dàn tôn với diện tích 12.670m2; 13 hộ bị đổ tường rào với chiều dài 195m; 821 hộ nhà bị ngập nước hư hỏng thiết bị (tủ lạnh, máy giặt, xe máy,…).
Có khoảng 5 ha rau màu bị ngập và 5.000m2 nhà màng bị hư hỏng, chưa đánh giá được thiệt hại. Tất cả các tàu neo đậu ở phường đều an toàn, song có 1 tàu bị ngập, chìm tại âu tránh, trú bão Hà Tĩnh.
Khu vực sân Quảng trường Bình Minh bị sóng đánh hư hỏng khoảng gần 1.000 m2. Trụ sở UBND phường tốc mái 550 m2, tường rào bị đổ sập 100m. Các trường học bị tốc mái 3.185 m2.
Hệ thống cột điện chiếu sáng khu vực quảng trường, trên đường Bình Minh bị gãy đổ 31 cột; hệ thống điện trang trí trên các tuyến đường bị gãy, hư hỏng. Có 128 cột điện sinh hoạt bị gãy, 38 cột bị nghiêng, 6 cột điện trung thế bị gãy, bị nghiêng 4 cột.
Ông Nguyễn Văn Hùng-Phó Chủ tịch UBND phường Cửa Lò cho biết: Sau bão UBND phường đã bố trí các lực lượng, thiết bị triển khai cắt các cây xanh bị gãy, đổ trên các tuyến đường, trong khu dân cư để đảm bảo hoạt động giao thông thông suốt; hỗ trợ nhân dân tổng dọn các mái nhà hư hỏng trên các tuyến đường, trong khu dân cư.