Kinh tế Người dân miền Tây Nghệ An lại tất tả chạy lũ Ngày thứ hai sau bão số 10 Bualoi (30/9), các xã vùng cao Nghệ An vẫn tiếp tục xảy ra mưa lớn, nước lũ các sông lên nhanh, nước khe suối chảy mạnh gây ngập trên diện rộng. Người dân các xã Mường Xén, Nhôn Mai, Mỹ Lý, Lượng Minh, Yên Hoà, Tam Thái,… lại tất tả chạy lũ.

Đến 8h sáng 30/9, xã biên giới Nhôn Mai vẫn mưa lớn. Ông Lê Hồng Thái – Chủ tịch UBND xã cho biết, mưa do bão số 10 Bualoi khiến nhiều tuyến đường ngập, sạt lở và chia cắt. Đường từ Huồi Tố 2, Na Kha, Na Hỷ đi Huồi Măn bị ngập; Quốc lộ 16 sạt lở nhiều điểm, làm 15/21 bản như Huồi Tố 2, Na Kha, Piêng Cọc, Na Hang, Phá Kháo, Huồi Măn, Phá Mựt, Huồi Cọ, Piêng Luống, Phia Òi, Xa Mặt, Tân Mai, Na Hỷ, Na Lợt, Có Hạ bị cô lập.

Hiện, 15 bản của xã Nhôn Mai đang bị cô lập. Ảnh CSCC

Trước bão số 10, xã Lượng Minh đã chủ động triển khai phương án ứng phó, duy trì trực ban 24/24 giờ, theo dõi sát diễn biến mưa lũ, thường xuyên cảnh báo các điểm nguy cơ sạt lở, lũ quét như Piêng Cọc, Phá Kháo, Huồi Cọ, Xói Voi, Phá Mựt và các bản ven suối, nhà gần taluy. Lực lượng tại chỗ chuẩn bị đầy đủ nhân lực, phương tiện, lương thực, nước uống, áo phao, đèn pin, dây thừng… để ứng phó nhanh.

Sáng 30/9, toàn xã tạm thời bị cô lập; tuyến đường Xốp Mạt – Chẳm Puông sạt lở nhiều vị trí ở bản Đửa, gây ách tắc 4 bản vùng trong; tỉnh lộ 543B cũng bị sạt lở tại Km29+900, Km33+810 và cầu Tràn Chả Luộm nước dâng cao, xe không qua được.

Trường PTDT bán trú tiểu học Lượng Minh chạy lũ (ngày 29/9). Ảnh CSCC



Trước đó, các lực lượng xã Lượng Minh đã di dời các hộ dân đến vị trí tập kết an toàn với tổng số 75 hộ, 339 khẩu thuộc các bản: Bản Lạ, Xốp Mạt, Minh Phương, bản Đửa, Minh Tiến, Cà Moong, Xốp Cháo,… Trong đó, bản phải di dời nhiều nhất là bản Lạ 20 hộ/ 80 khẩu và bản Đửa 15 hộ/73 khẩu.

Tại xã Yên Hoà, Phó Chủ tịch UBND xã Lô Thanh Bình cho biết, hiện có 18 thôn bản bị cô lập. Bão số 10 Bualoi cũng đã làm 7 nhà nhà bị sập hoàn toàn; 103 nhà bị ngập lụt và 18 thôn, bản bị cô lập hoàn toàn. Ngoài ra, Trường THCS xã Yên Hòa bị ngập lụt, nước đã tràn vào các phòng học tầng 1, ngập Trường mầm non Yên Thắng. Trên địa bàn xã Yên Hoà, tuyến Quốc lộ 48C nước dâng ngập 3 điểm (bản Cooc, bản Yên Tân và cầu Xốp Chạng – bản Yên Hợp). Tuyến tỉnh lộ 543B tràn Na Pu bị ngập sâu, người dân không thể qua lại.

Cầu cứng bê tông cốt thép trên tuyến DH11 Trung Thắng đi bản Tạt bị đổ gãy, trôi. Ảnh CSCC

Tuyến đường DH 11, 3 điểm cầu tràn bị ngập tại cầu tràn Văng Ống, cầu tràn Xốp Cốc và cầu tràn Văng Mai khiến 2 bản Xốp Cốc, bản Tạt bị chia cắt. Tuyến đường Xiềng Líp - Xốp Kha có cầu tràn bị ngập sâu, có nhiều điểm sạt lỡ, bản Xốp Kha bị cô lập. Tuyến đường Yên Tân - Yên Hương có cầu tràn Yên Hương nước dâng, bản Yên Hương cô lập. Tuyến đường làng bản Cành Khỉn có cầu tràn khe Ngậu bị ngập, làm cô lập 30 hộ dân bản Cành Khỉn. Cầu cứng bê tông cốt thép trên tuyến DH11 Trung Thắng đi bản Tạt bị đổ gãy, cuốn trôi.

Người dân Yên Hào chạy lũ trong ngày 29/9. Ảnh CSCC

Trên địa bàn xã Mỹ Lý, Chủ tịch UBND xã Lương Văn Bảy cũng cho biết, mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường sạt lở, một số bản làng tái diễn chia cắt, cô lập. Trong đó có nhiều bản tái diễn chia cắt, cô lập dài ngày từ các cơn bão trước như Cha Nga, Hoà Lý, Yên Hòa, Xằng Trên, Xốp Dương.

Tại các xã Chiêu Lưu, ông Nguyễn Xuân Trường – Bí thư Đảng uỷ cho biết, đoạn đường qua cầu tràn bản Xiêng Thù tiếp tục ngập sâu gây chia cắt các bản vùng trong. Ngoài ra, trên các tuyến đường liên bản xã đang bố trí các tổ công tác để túc trực, cảnh báo sạt lở, điều tiết giao thông và hướng dẫn người dân đảm bảo an toàn theo diễn biến mưa lũ.

Sáng 30/9, cầu tràn qua bản Xiêng Thù, xã Chiêu Lưu tái diễn ngập, chia cắt các bản vùng trong. Ảnh CSCC

Nước sông Nậm Mộ dâng cao, nhiều nhà dân đứng trước nguy cơ bị đổ sập. Ảnh: Lữ Phú

Nhiều công trình chênh vênh bên dòng lũ. Ảnh: Lữ Phú

Nhiều điểm sạt lở xuất hiện khiến một số tuyến đường liên xã bị chia cắt. Ảnh: Lữ Phú

Lực lượng chức năng giúp dân chạy lũ. Ảnh: Lữ Phú

Ảnh: Lữ Phú.

Quốc lộ 7 bị chia cắt tại khu vực bản Bà, xã Hữu Kiệm. Ảnh: Lữ Phú

Trước những diễn biến phức tạp của mưa và ngập lũ, nước các sông suối vẫn không ngừng dâng cao, UBND tỉnh và các ban ngành cũng như lãnh đạo địa phương vẫn đang căng mình theo dõi diễn biến thời tiết, đồng thời chỉ đạo các lực lượng triển khai các phương án, sẵn sàng phương châm “4 tại chỗ” đảm bảo ứng phó kịp thời, hạn chế thấp nhất thiệt hại xảy ra cho người dân.